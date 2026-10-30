Ankara’da iş arayanlar, İŞKUR’un resmî ekranlarında ilçe ve meslek seçerek uygun ilanları araştırabiliyor. Açık İş Haritası aramayı konuma göre kolaylaştırırken, e-Şube ayrıntılı filtreler ve başvuru seçenekleri sunuyor. İlanı görüntülemekle başvuruyu tamamlamak ise farklı işlemler. İşte Ankara seçimi, meslek araması, ikamet filtreleri ve başvuru sonucunu takip etmek için bilinmesi gereken temel ekran adımları.

Ankara’da iş ararken karşılaşılan uzun ilan listelerini daraltmanın yollarından biri, konum ve meslek filtrelerini birlikte kullanmak. İŞKUR Açık İş Haritası, il, ilçe ve meslek bazında sorgulama yapılabilmesi amacıyla oluşturulan resmî araçlar arasında bulunuyor. Kurumun faaliyet raporunda da haritanın bu özelliğine yer veriliyor.

Daha ayrıntılı inceleme ve başvuru için ise İŞKUR e-Şube Açık İş İlanları ekranı kullanılabiliyor. Burada yalnızca şehir seçmek yerine çalışma şekli, öğrenim durumu ve ilan tarihi gibi alanları da değerlendirmek mümkün. Böylece adaylar, kendi koşullarıyla ilgisi bulunmayan sonuçları azaltabiliyor.

İlk adım: İl olarak Ankara’yı seçin

Aramaya resmî İŞKUR sitesi üzerinden başlamak, doğru ekrana ulaşmayı kolaylaştırır. Harita için acikisharita.iskur.gov.tr, ayrıntılı ilan sorgulaması için ise e-Şube’deki açık iş ekranı kullanılabilir.

İŞKUR Açık İş İlanları ekranında il ve ilçe alanları ayrı bulunuyor. Önce Ankara, ardından çalışılmak istenen ilçe seçilerek arama daraltılabiliyor. Aynı ekranda özel sektör ve kamu işyeri türleri de ayrılıyor.

Örneğin Sincan’da yaşayan bir aday, önce kendi ilçesindeki seçenekleri araştırıp daha sonra ulaşabileceği diğer ilçeleri değerlendirebilir. Burada önemli olan yalnızca evle işyeri arasındaki mesafe değil; vardiya başlangıcında ve çıkışında ulaşımın mümkün olup olmadığıdır.

Meslek adını yazarak sonuçları daraltın

E-Şube’deki meslek alanında en az üç harf girilmesi isteniyor. Ayrıca pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma adı yazılabilen bir hızlı arama kutusu bulunuyor.

Detaylı aramada öğrenim durumu, vardiya, çalışma şekli, çalışma periyodu, ilan tarihi ve ilan numarası gibi seçenekler yer alıyor.

İlk aramada sonuç çıkmaması, Ankara’da o alanda hiç iş bulunmadığı anlamına gelmez. Çok sayıda filtreyi aynı anda seçmek listeyi gereğinden fazla daraltabilir. Önce temel meslek ve konumla arama yapmak, ardından gerekli koşulları eklemek daha anlaşılır bir karşılaştırma sağlar.

İkamet seçeneklerine dikkat edin

Arama ekranında ikamet şartı gerektirmeyen ülke geneli ilanların listelenmesi ve işverenin tercih ettiği ikamet illerinin sonuçlara eklenmesi için ayrı seçenekler bulunuyor. Bu alanların işaretlenmesi, karşılaşılan sonuçların kapsamını değiştirebilir.

Bu nedenle sonuçlarda görülen her ilanı doğrudan “Ankara’da çalışma” olarak değerlendirmemek gerekir. İlan ayrıntısındaki çalışma yeriyle ikamet koşulu ayrı ayrı okunmalı. Özellikle yakın ilçeler arasında arama yapanların, başvuru öncesinde işyerinin açık adresini incelemesi yararlı olacaktır.

İlan bulunduğunda başvuru nasıl tamamlanır?

İŞKUR’un açıklamasına göre iş arayan hesabına giriş yapıldıktan sonra “Bana Uygun İşler” bölümünden özgeçmiş bilgileriyle eşleşen açık işler listelenebiliyor. Sonuçlarda işgücü istemi numarasına tıklanarak ilan ayrıntıları açılıyor.

Koşullar incelendikten sonra ilgili sayfadaki “Başvur” seçeneği kullanılıyor. İşlem tamamlandığında sistem bir tamamlanma mesajı gösteriyor. Başvurunun durumu ise “Başvurularım” bölümünden takip edilebiliyor.

Dolayısıyla ilanı açmak veya numarasını kaydetmek, tek başına başvuru yapmak anlamına gelmiyor. Son aşamada işlemin tamamlandığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Özgeçmiş ve ilan koşullarını birlikte inceleyin

“Bana Uygun İşler” sonuçları özgeçmişteki bilgilerle ilişkilendirildiği için eğitim ve meslek kayıtlarının güncel olması önem taşıyor. Adayın sahip olduğu bir becerinin profilinde bulunmaması, uygun işlerle karşılaşmasını güçleştirebilir.

Başvuru öncesinde son tarih, deneyim beklentisi, çalışma saatleri ve istenen belgeler birlikte okunmalı. Başvurunun sisteme alınması, işe kabul edildiği anlamına gelmez.