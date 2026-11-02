Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi ile birlikte Ankara'daki milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kasım ara tatili tarihleri netleşti. Buna göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve öğrenciler hafta sonuyla birlikte dinlenme fırsatı bulacak.

Ankara'da ve tüm Türkiye'de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında tatil takvimi geliyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan ve 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi, yeni dönemin tüm kritik tarihlerini resmen belirledi.

Başkentteki okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci, kasım ayında gerçekleşecek olan ilk ara tatil için hazırlıklarını ve planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Birinci Dönem Ara Tatili 16-20 Kasım Tarihlerinde

Yayımlanan resmî takvime göre, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 günlük bir dinlenme ve nefes alma fırsatı yakalayacaklar. Ankara genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim alan yüz binlerce öğrenci, bu beş günlük ara tatil döneminde hem yorgunluk atma hem de dönemin geri kalanına motive olma şansı elde edecek.

Eğitim Öğretim Yılı Başlangıcı ve Uyum Süreçleri

Eğitim öğretim yılının genel akışına bakıldığında, öğretmenlerin yeni döneme hazırlık amacıyla gerçekleştirdiği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlamıştı.

Ardından okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmen açıldı. Yeni dönemin ilk haftalarında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak minik öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kapsamlı rehberlik çalışmaları hayata geçirildi. Bu süreç, öğrencilerin yeni kademelerine yabancılık çekmeden hızlıca adapte olmalarına olanak tanıdı.

Sömestr ve İkinci Dönem Takvimi Detayları

Ankara'daki öğrenciler ve veliler için kasım ara tatilinin hemen ardından yoğun bir ders maratonu devam edecek. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü çalacak olan son ders ziliyle birlikte tamamlanacak.

Bu tarihin ardından öğrenciler, dönemin yorgunluğunu atacakları yarıyıl tatiline adım atacaklar. Yayımlanan takvime göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Sömestr tatilinin ardından ikinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü hızlı bir başlangıç yapacak. İkinci dönemin en önemli duraklarından biri olan ikinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Bahar dönemi ara tatilinin ardından eğitim faaliyetleri kesintisiz devam ederek yıl sonuna doğru ilerleyecek.

Okulların Kapanış Tarihi

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, yıl boyunca yapılan tüm dersler, sınavlar ve sosyal etkinliklerin ardından 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte tamamlanacak. Ankara'da yaşayan aileler, açıklanan bu resmi takvim doğrultusunda hem kasım ara tatilini hem de diğer tatil dönemlerini seyahat, dinlenme ve sosyal etkinlik planlarına göre şimdiden şekillendirebiliyor. MEB'in yayımladığı bu kapsamlı rehber, eğitim yılının daha planlı ve düzenli ilerlemesine büyük katkı sunuyor.