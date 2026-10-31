Ankara’da kasım ayı, çocuk operasından tiyatroya, resim atölyelerinden aile konserlerine uzanan seçenekler sunuyor. CSO Ada Ankara programında özellikle hafta sonları ve ay ortasındaki etkinlikler dikkat çekiyor. Ailelerin bilet almadan önce yaş koşulunu, salonu ve seansı kontrol etmesi gerekiyor. İşte paylaşılan programdan hazırlanan gün gün sanat rehberi ve doğrulanabilen bilet bilgileriyle önemli ayrıntılar.

Ankara’da çocuklarıyla birlikte sanat etkinliğine katılmak isteyen aileler için kasım programında farklı seçenekler bulunuyor. CSO Ada Ankara’da çocuklara yönelik opera, tiyatro, bilim gösterisi ve atölyeler aynı ay içinde izlenebilecek. Programı seçerken etkinliğin adı kadar yaş grubu, salonu ve saati de önem taşıyor.

Paylaştığınız takvimde CSO Ada Ankara’nın yanı sıra Opera Sahnesi ve Devlet Tiyatroları sahnelerindeki yapımlar da yer alıyor. Aşağıdaki günlük rehberde CSO Ada Ankara’daki çocuk ve aile odaklı seçenekler öne çıkarıldı. Diğer sahnelerdeki opera ve tiyatrolar ise ayrıca belirtildi.

1 Kasım Pazar

Büyük Afrika Sirki: CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon .

CSO Ada Ankara . Fosforlu Cevriye: Bankkart Mavi Salon.

Bu iki etkinlik aynı izleyici grubuna yönelik kabul edilmemeli. Özellikle Fosforlu Cevriye için ailelerin çocuklarının yaşına uygunluğu etkinliğin kendi açıklamasından değerlendirmesi gerekiyor. Listede bulunması, her yaştan çocuğun kabul edildiğini göstermiyor.

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7 Kasım Cumartesi

Çocuklar için Müzik ve Opera – Ankara DOB: Bankkart Mavi Salon, 13.00 .

. Kübik Yüzler Atölyesi: Fuaye Alanı, 15.00 .

. SinoLab Bilim Show: Fuaye Alanı .

. Devlet Çoksesli Çocuk Korosu “Bize Emanet”: Tarihi Salon.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinliği, çocukları opera ve sahne sanatlarıyla tanıştırmayı amaçlıyor. Resmî etkinlik kaydı 7 Kasım saat 13.00 bilgisini doğruluyor.

Kübik Yüzler için yaş aralığı 6–10 olarak belirtiliyor. Bilet sayfasında tam bilet 480 TL, başlangıç alanında ise 480,01 TL görünüyor; ödeme öncesinde son tutar kontrol edilmeli. Açıklamada her katılımcının bilete tabi olduğu yazıyor.

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8 Kasım Pazar

Aslan Kral: Bankkart Mavi Salon, 13.00.

Çocuk tiyatrosu kategorisindeki yapımın tarih, salon ve seans bilgisi satış kaydında yer alıyor. Ancak kesin yaş koşulu ve güncel bilet tutarı bu araştırmada birlikte doğrulanamadığından fiyat eklenmedi.

14 Kasım Cumartesi

Çocuklar için Müzik ve Opera – Ankara DOB: Bankkart Mavi Salon .

. Geri Dönüşüm Heykel Yapımı Atölyesi: Fuaye Alanı .

. Küçük Kurbağa: Fuaye Alanı.

Çocuk operasının 14 Kasım gösterimi, resmî Sanat Cepte kaydında da bulunuyor. Atölyeyle sahne gösterisini aynı güne yerleştirmek isteyenler, biletleri almadan önce seansların çakışıp çakışmadığını kontrol etmeli.

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15 Kasım Pazar

Elsa Nerede – Dedektif Olaf Macera Peşinde: Bankkart Mavi Salon .

. Palyaçolar Sirki: Bankkart Mavi Salon .

. Musa Göçmen – The Funtime of the Opera: Ziraat Bankası Ana Salon.

Aynı salonda farklı etkinlikler bulunması nedeniyle seans seçimi özellikle önemli. Bir etkinliğe alınan biletin diğer gösteriye giriş sağlamadığı dikkate alınmalı.

16 Kasım Pazartesi

Melodiler Eşliğinde Okuyarak Keşfediyorum “Bilge ile Zamanın Ritminde”: Fuaye Alanı .

. Dinçer Özer ile “Ritmi Yakala” Aile ve Çocuk Konseri: Bankkart Mavi Salon.

Bu tarih hafta sonuna denk gelmiyor. Ailelerin okul, iş ve ulaşım planını etkinlik saatiyle birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

17 Kasım Salı

Taş Boyama: Fuaye Alanı .

. Tavşan ile Kaplumbağa: Fuaye Alanı .

. Kuğu Gölü Müzikali: Bankkart Mavi Salon.

18 Kasım Çarşamba

Üç Boyutlu Kedi Yapımı: Fuaye Alanı .

. Ağustos Böceği ile Karınca: Fuaye Alanı.

19 Kasım Perşembe

Portrelerle Buluşmalar Atölyesi: Fuaye Alanı .

. Şeker Sincap: Fuaye Alanı.

20 Kasım Cuma

Seramik Hamuru ile Balbal Yapım Atölyesi: Fuaye Alanı .

. Arı Maya: Fuaye Alanı.

21 Kasım Cumartesi

Oliver Twist: Bankkart Mavi Salon .

. Tuval Üzerine Soyut ve Somut Çalışması Atölyesi: Fuaye Alanı .

. Süper Tavuk: Fuaye Alanı.

22 Kasım Pazar

Joey’s Adventures – İngilizce Çocuk Tiyatrosu: Bankkart Mavi Salon .

. Van Gogh Aramızda Resim Atölyesi: Fuaye Alanı .

. Jonglör Biraderler: Fuaye Alanı.

İngilizce tiyatro seçeneğinde yaş uygunluğunun yanında çocuğun dili takip edebilmesi de değerlendirilebilir. Etkinliğin süresi ve anlatım biçimi öğrenilerek seçim yapılması yararlı olacaktır.

26 Kasım Perşembe

Joey’s Adventures – İngilizce Çocuk Tiyatrosu: Bankkart Mavi Salon.

28 Kasım Cumartesi

Çocuklar için Müzik ve Opera – Ankara DOB: Bankkart Mavi Salon .

. Keçelerle Otağ Çalışması Atölyesi: Fuaye Alanı .

. Papağan Paki: Fuaye Alanı.

29 Kasım Pazar

Alice Harikalar Diyarında Renkli Çerçeve: Bankkart Mavi Salon.

Diğer sahnelerde opera ve çocuk tiyatrosu seçenekleri

Paylaşılan metinde Figaro’nun Düğünü, 11, 16 ve 30 Kasım’da Opera Sahnesi’nde; Carmen, 2 Kasım’da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da listeleniyor.

Çocuk tiyatrosunda ise Yaşam Döngüsü, 8 ve 22 Kasım’da Şinasi Sahnesi’nde; Sihirli Ayna, 9 Kasım’da Küçük Tiyatro’da bulunuyor. Bu yapımların CSO Ada Ankara’da olmadığına dikkat edilmeli. Ayrıca “çocuk etkinliği” ile yetişkinlere yönelik opera veya tiyatronun giriş kuralları birbirine uygulanmamalı.

Yaş ve bilet koşulları nasıl karşılaştırılmalı?

Seçenek Doğrulanabilen bilgi Satın almadan önce kontrol Kübik Yüzler 6–10 yaş, her katılımcı bilete tabi; tam bilet 480 TL Son ödeme tutarı, refakatçi düzeni Çocuklar için Müzik ve Opera 7 Kasım gösterimi 13.00, Bankkart Mavi Salon Gösterime özel yaş koşulu, koltuk ve ücret Aslan Kral 8 Kasım gösterimi 13.00, Bankkart Mavi Salon Yaş sınırı, çocuk ve yetişkin bileti Diğer atölye ve oyunlar Ekli metinde tarih ve salon mevcut Seans, yaş, fiyat, refakatçi ve malzeme koşulları

Ekli programdaki “Bilet Al” ifadesi, etkinliğin ücretsiz olduğunu veya hâlen boş yer bulunduğunu göstermiyor. Aile bütçesi hesaplanırken çocuk ve yetişkin için gereken biletler ayrı kontrol edilmeli. Atölyelerde refakatçinin katılımcı sayılıp sayılmadığı ve malzemelerin ücrete dâhil olup olmadığı da sorulmalı.

Güncel kayıtlar CSO Ada Ankara’nın resmî etkinlik takviminden takip edilebilir. Yukarıda saati belirtilmeyen etkinliklere tahmini saat eklenmemiştir; aynı gün iki etkinlik planlanıyorsa aradaki geçiş süresi de hesaba katılmalıdır.