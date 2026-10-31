Ankara’da kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüleri lastik değişim telaşı sardı. Başkent genelinde 4 adet kış lastiği sökme, takma ve balans ücretleri 700 TL ile 1.200 TL arasında değişirken, sezonluk lastik oteli saklama bedelleri ise bütçeleri yakından ilgilendiriyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da sonbahar mevsiminin sonlarına gelinmesiyle birlikte sürücüler için zorunlu kış sezonu hazırlıkları hız kazandı. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, olası kayma ve kaza risklerinin önüne geçmek amacıyla araçlarını kış koşullarına hazırlayan vatandaşlar, oto servislerinin ve lastikçilerin kapısını çalmaya başladı.

Can güvenliğinin yanı sıra yasal zorunluluklar açısından da büyük önem taşıyan kış lastiği değişimi, başkentteki araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyen kalemler arasında yer alıyor. 2026 yılı itibarıyla Ankara genelindeki işletmelerde uygulanan sökme, takma, balans ve depolama ücretleri netleşti.

Jant Ebadına Göre Değişen Lastik Montaj Fiyatları

Ankara’daki oto lastik bayileri ve servislerde 4 adet kış lastiğinin değişimi (sökme, takma ve balans işlemleri dahil) ortalama 700 TL ile 1.200 TL arasında değişiklik gösteriyor. Ancak bu fiyatlar aracın sınıfına, lastik ebadına ve jant çapına göre farklılık arz ediyor. Sürücülerin ödeyeceği toplam tutarı belirleyen temel kriterler şu şekilde sıralanıyor:

13 inç – 16 inç Jant (Binek Araçlar): Standart binek otomobillerin yer aldığı bu grupta lastik başına montaj ücretleri 275 TL’den başlamaktadır. Dörtlü takım halinde yapılan sökme-takma ve balans işlemi ise ortalama 700 TL ile 900 TL arasında seyretmektedir.

17 inç ve Üzeri / Büyük Jantlar (SUV ve Lüks Araçlar): Geniş tabanlı lastiklere ve büyük jantlara sahip SUV veya üst segment araçlarda işçilik maliyetleri yükselmektedir. Bu gruptaki araçlar için 4’lü takım değişim bedeli 1.200 TL ve üzerine çıkabilmektedir.

Lastik Oteli (Saklama) Hizmeti Ne Kadar?

Evlerinde, apartman bodrumlarında veya garajlarında yazlık lastiklerini saklayacak uygun ve güvenli alanı olmayan sürücüler için sezonluk lastik oteli hizmeti büyük bir konfor sunuyor.

Lastiklerin ideal ısı, nem ve karanlık koşullarda muhafaza edilmesini sağlayan bu depolama hizmeti, lastik ömrünün uzatılmasında kritik rol oynuyor. Ankara genelindeki işletmelerde 4 adet lastiğin bir sezon boyunca saklanması ortalama 1.300 TL ile 1.600 TL arasında bir maliyet oluşturuyor. Saklama hizmeti, değişim işçiliğine ek bir masraf kalemini beraberinde getiriyor.

Toplam Maliyeti Belirleyen Diğer Unsurlar Nelerdir?

Sürücülerin servis veznesinde karşılaşacağı toplam tutar, sadece temel sök-tak ve otel ücretleriyle sınırlı kalmıyor. Değişim sırasında lastiklerin balans ayarının yeniden yapılması direksiyon hakimiyeti ve sürüş konforu için zorunlu tutulurken, esriyen supapların yenilenmesi veya azot gazı dolumu gibi ek talepler de fiyata yansıyor. Uzmanlar, kış sezonunun resmi olarak başlamasıyla birlikte servislerde yaşanabilecek uzun kuyrukların ve yoğunluğun önüne geçmek için sürücülerin randevularını erkenden alması gerektiğine dikkat çekiyor. Güvenli bir kış geçirmek ve yasal cezai işlemlerle karşılaşmamak adına araç sahiplerinin lastik diş derinliklerini kontrol ettirerek değişim işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.