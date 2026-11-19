Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. İlk kez hak kazanan öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılıyor. Süreç, 18-22 Kasım tarihleri arasında kimlik numarasına göre tamamlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri için ödeme sürecini başlattı. Yeni dönemde burs ve kredi başvurusu onaylanan öğrencilerin hesaplarına, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık toplu ödeme tutarları kademeli olarak aktarılmaya başlandı.

KYK Burs ve Kredi İlk Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilere ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık ödeme birlikte yatırılıyor. Hak sahiplerinin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılan ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 18-22 Kasım 2026 tarihleri arasında hesaplara geçiyor.

Yükseköğrenim programlarına devam eden öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak üzere sağlanan burs ve öğrenim kredisi destekleri, banka altyapısında yoğunluk yaşanmaması adına günlere bölünerek hesaplara tanımlanıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan ve taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, hesaplarına tanımlanan iki aylık toplu ödemeyi banka kartları veya internet bankacılığı aracılığıyla kullanabiliyor.

T.C. Kimlik Numarasına Göre KYK Ödeme Günleri

KYK burs ve kredi ödemeleri 18 Kasım 2026 ile 22 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. İlk gün kimlik numarasının sonu sıfır olan hak sahiplerine ödeme yapılırken, takip eden günlerde çift rakam sırasına göre süreç tamamlanıyor.

T.C. Kimlik Numarası Son Hanesi Ödeme Tarihi 0 18 Kasım 2026 2 19 Kasım 2026 4 20 Kasım 2026 6 21 Kasım 2026 8 22 Kasım 2026

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Duyuru

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada yeni dönem burs ve kredi ödemelerinin resmen başladığını kamuoyuna duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk defa başvuru yapan öğrencilerin ekim ve kasım ayı ödemelerinin hesaplarına yansıtılmaya başlandığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, hak sahiplerinin belirlenen takvim doğrultusunda hesaplarını kontrol edebileceklerini belirtti. Kasım ayı içinde tamamlanacak olan iki aylık toplu ödeme sürecinin ardından, öğrencilerin burs ve kredi ödemeleri sonraki aylarda standart takvim düzenine uygun olarak her ay düzenli şekilde hesaplara aktarılmaya devam edecek.