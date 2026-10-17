Ankara'da İŞKUR, hastaneler ve sağlık kuruluşları için KPSS şartı aramayan güvenlik görevlisi alım ilanlarını yayımladı. Özel sektörde görev yapacak silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi kadroları için başvurular, işverenlerin belirlediği kriterlere göre değerlendirilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasında önemli bir köprü görevi üstlenmeye devam ediyor. Son olarak hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşları bünyesinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanı şartı aranmaksızın özel güvenlik görevlisi alımları için ilanlar yayımlandı. Bu alımlar, silahlı ve silahsız kadroları kapsayarak iş arayan birçok vatandaşa yeni iş fırsatları sunuyor. Adaylar, bulundukları şehirlerdeki ilanları İŞKUR'un dijital platformları üzerinden takip edebilir ve kendilerine uygun pozisyonlara başvuru yapabilirler.

Hastanelere Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları

İŞKUR, yayımladığı açık iş ilanları aracılığıyla hastaneler ve sağlık kuruluşları için özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuru kabul ediyor. Bu ilanlar, özellikle KPSS'ye girmeden özel sektörde iş arayan adaylara hitap etmektedir. Silahlı veya silahsız olarak görev yapacak güvenlik görevlileri, ilgili işverenlerin belirlediği şartlar çerçevesinde istihdam edileceklerdir.

Hastane Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

Hastanelerde güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların, başvuru yapacakları ilanın gerektirdiği özel ve genel şartları taşımaları beklenmektedir. İşveren tarafından belirlenen bu koşullar, her ilanda farklılık gösterebilir. Ancak genel hatlarıyla aşağıdaki kriterler ön plana çıkmaktadır:

İlanın belirttiği yaş ve eğitim düzeyine sahip olmak

Geçerli bir silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilme yeteneği

İlanda belirtilen diğer özel kriterleri eksiksiz karşılamak

Adayların, başvuru öncesinde her ilanın kendi detaylarını dikkatle incelemesi büyük önem taşımaktadır.

İŞKUR Üzerinden Güvenlik Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hastanelerdeki güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un e-Şube platformunu kullanarak kolayca işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreci adım adım aşağıdaki gibidir: