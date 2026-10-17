Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasında önemli bir köprü görevi üstlenmeye devam ediyor. Son olarak hastaneler ve çeşitli sağlık kuruluşları bünyesinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanı şartı aranmaksızın özel güvenlik görevlisi alımları için ilanlar yayımlandı. Bu alımlar, silahlı ve silahsız kadroları kapsayarak iş arayan birçok vatandaşa yeni iş fırsatları sunuyor. Adaylar, bulundukları şehirlerdeki ilanları İŞKUR'un dijital platformları üzerinden takip edebilir ve kendilerine uygun pozisyonlara başvuru yapabilirler.
Hastanelere Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları
İŞKUR, yayımladığı açık iş ilanları aracılığıyla hastaneler ve sağlık kuruluşları için özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuru kabul ediyor. Bu ilanlar, özellikle KPSS'ye girmeden özel sektörde iş arayan adaylara hitap etmektedir. Silahlı veya silahsız olarak görev yapacak güvenlik görevlileri, ilgili işverenlerin belirlediği şartlar çerçevesinde istihdam edileceklerdir.
Hastane Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları
Hastanelerde güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların, başvuru yapacakları ilanın gerektirdiği özel ve genel şartları taşımaları beklenmektedir. İşveren tarafından belirlenen bu koşullar, her ilanda farklılık gösterebilir. Ancak genel hatlarıyla aşağıdaki kriterler ön plana çıkmaktadır:
- İlanın belirttiği yaş ve eğitim düzeyine sahip olmak
- Geçerli bir silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
- Görevini yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması
- Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilme yeteneği
- İlanda belirtilen diğer özel kriterleri eksiksiz karşılamak
Adayların, başvuru öncesinde her ilanın kendi detaylarını dikkatle incelemesi büyük önem taşımaktadır.
İŞKUR Üzerinden Güvenlik Görevlisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Hastanelerdeki güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un e-Şube platformunu kullanarak kolayca işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreci adım adım aşağıdaki gibidir:
- İŞKUR e-Şube resmi internet adresine giriş yapın.
- İş arayan profilinizle sisteme güvenli bir şekilde oturum açın.
- Açık iş ilanları bölümüne giderek Güvenlik Görevlisi mesleğini arama kutucuğuna yazın.
- Yaşadığınız şehri seçerek hastaneler ve sağlık kuruluşlarına ait mevcut ilanları listeleyin.
- İlan numarası, başvuru koşulları ve son başvuru tarihi gibi kritik bilgileri dikkatlice kontrol edin.
- Belirtilen şartları karşıladığınız ilanlara sistem üzerinden online olarak başvurun.
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