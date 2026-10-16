Gençlerbirliği–Galatasaray maçının bilet fiyatları açıklandı. Ankara’daki karşılaşmada güney kale arkası 4.800 TL, misafir tribünü 5.800 TL, VIP ise 20.000 TL olarak duyuruldu. Ancak tribün seçerken fiyat kadar taraftar kartı koşulu da önem taşıyor. İşte 17 Ekim’de Eryaman Stadyumu’na gidecekler için fiyat karşılaştırması, kombine bilgisi ve satın alma öncesinde bilinmesi gereken önemli ayrıntılar.

Ankara’da Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda başlayacak mücadelede açıklanan bilet fiyatları 4.800 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Taraftarların ödeyeceği tutarı, tercih ettikleri tribün kategorisi belirliyor.

Gençlerbirliği–Galatasaray tribün fiyatları

Kulübün açıklamasını aktaran bilet duyurusuna göre fiyat tablosu şöyle:

Tribün Bir kişilik bilet fiyatı Güney kale arkası 4.800 TL Misafir tribünü 5.800 TL Maraton 7.000 TL Sağ kapalı 10.000 TL Sol kapalı 10.000 TL VIP 20.000 TL

Tabloda en düşük bedel güney kale arkasında, en yüksek bedel ise VIP kategorisinde bulunuyor. Sağ ve sol kapalı tribünler için aynı fiyat açıklandı.

Hangi tribün bütçeye daha uygun?

Yalnızca açıklanan fiyatlar karşılaştırıldığında en düşük bütçeli seçenek 4.800 TL’lik güney kale arkası oluyor. Maraton bileti, bu kategoriden 2.200 TL daha yüksek. Kapalı tribün tercihinde ise maratona göre kişi başına 3.000 TL ek bütçe gerekiyor.

VIP ile güney kale arkası arasındaki fark 15.200 TL. Bu hesaplar, duyurulan tek kişilik kategori bedellerinin karşılaştırmasına dayanıyor. Satın alma ekranında ayrıca bir ücret kalemi çıkması halinde toplam ödeme yeniden kontrol edilmeli.

Galatasaray taraftar kartıyla hangi bilet alınabilir?

Yayımlanan duyuruya göre Gençlerbirliği tribünlerinin biletleri, Galatasaray logolu Passolig taraftar kartları dışındaki kartlarla satın alınabilecek. Bu nedenle sarı-kırmızılı taraftarların ev sahibi tribünlerine yönelik fiyatları doğrudan kendi seçenekleri gibi değerlendirmemesi gerekiyor.

İki kişi maça giderse bilet bütçesi ne olur?

Açıklanan fiyatlar üzerinden iki kişilik hesap yapıldığında güney kale arkası için 9.600 TL, maraton için 14.000 TL, sağ veya sol kapalı için 20.000 TL gerekiyor. İki VIP biletin toplamı ise 40.000 TL.

Misafir tribününde iki biletin açıklanan toplam bedeli 11.600 TL. Bu tutarlar yalnızca bilet hesabını gösteriyor; ulaşım, yeme içme veya satın alma sırasında çıkabilecek diğer kalemleri kapsamıyor.

Ailece ya da arkadaş grubuyla gidecekler için kişi sayısı arttıkça kategori farkı toplam bütçeye daha belirgin yansıyor. Örneğin tek biletteki 2.200 TL’lik güney kale arkası–maraton farkı, iki kişide 4.400 TL’ye çıkıyor.

Sezon kombineleri bu maçta geçerli mi?

Bilet duyurusunda Gençlerbirliği’nin 2026–2027 sezonu kombinelerinin karşılaşmada geçerli olacağı belirtildi. Bu bilgi, geçerli kombinesi bulunan taraftarların satın alma planını doğrudan etkiliyor.

Bilet fiyatının açıklanması, boş koltuk garantisi değil

Biletlerin satışa çıktığına ilişkin duyuru, bütün kategorilerde hâlâ yer bulunduğunu göstermiyor. 16 Ekim akşamı itibarıyla anlık koltuk stokunu doğrulayan bir bilgi olmadan “biletler tükeniyor” ya da “bütün tribünlerde yer var” demek mümkün değil.

Maça gitmeyi planlayanlar, güncel satış ekranında kategori ve koltuk uygunluğunu kontrol etmeli. Son aşamada maç tarihi, tribün, blok, koltuk ve toplam ödeme birlikte okunmalı. Ankara’daki karşılaşma için açıklanan başlangıç bedeli 4.800 TL olsa da doğru seçim, bütçeyle birlikte taraftar kartının izin verdiği tribün üzerinden yapılmalı.