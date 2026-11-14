Süper Lig’de kış transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’da kadro mühendisliği için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin; performansları tartışılan ve skor katkısı üretemeyen Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile ocak ayında yollarını ayırmayı gündemine aldığı, bazıları için fesih bazıları içinse tekliflerin beklendiği öne sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını zirvede sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde kadro yapılanmasını en sıcak gündem maddesi haline getirdi. Teknik heyetin raporları doğrultusunda mevcut kadronun verimliliğini masaya yatıran sarı-kırmızılı yönetim, hem maliyeti düşürmek hem de takıma doğrudan katkı sağlayacak yeni takviyelere yer açmak amacıyla kapsamlı bir revizyona hazırlanıyor. Bu doğrultuda, sezon başından bu yana sergiledikleri performansla beklentilerin uzağında kalan 5 futbolcunun geleceği ciddi şekilde tartışmaya açıldı.

Skor Katkısı Üretemeyen 5 İsim Topun Ağzında

Sözcü gazetesinde yer alan iddialara göre; Florya koridorlarında Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılması senaryosu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Söz konusu beş oyuncunun geride kalan haftalarda takıma ne gol ne de asist anlamında beklenen skor katkısını sunamaması, ayrılık ihtimalini güçlendiren en temel kriter olarak öne çıkıyor. Yönetimin, devre arası kampına kadar bu isimlerin durumunu netleştirerek ara transfer döneminde somut adımlar atması bekleniyor.

Kiralık Yıldızların Sözleşmeleri Erken Feshedilecek

Ayrılık listesinin en başında ise sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadroya dahil edilen iki genç yetenek yer alıyor. Orta saha kurgusunda dinamizm yaratması beklenen Lesley Ugochukwu ile savunma hattına alternatif olarak getirilen El Chadaille Bitshiabu, teknik heyetin gözüne girmeyi başaramadı.

Haberin detaylarında, bu iki genç futbolcunun takımdan ayrılmaya en yakın isimler olduğu özellikle vurgulandı. Galatasaray yönetiminin, hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de kiralama maliyetlerinden tasarruf etmek amacıyla Ugochukwu ve Bitshiabu’nun kiralık sözleşmelerini ocak ayında erken sonlandırmayı ve oyuncuları kulüplerine geri göndermeyi planladığı kaydedildi.

Sane, İlkay ve Kaan İçin Gelen Teklifler Masaya Yatırılacak

Takımın tecrübeli ve yüksek profilli isimleri olan Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan için ise yönetim daha farklı bir strateji izliyor. Kulüp kurmaylarının bu üç futbolcu için doğrudan tek taraflı bir sözleşme feshi düşünmediği, ancak ara transfer döneminde kulübe ulaşacak tatmin edici bonservis veya kiralama tekliflerinin kesinlikle değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Özellikle aldığı yüksek yıllık ücret nedeniyle kulüp bütçesinde ciddi bir yer kaplayan Alman yıldız Leroy Sane için Amerika Birleşik Devletleri'nden (MLS) yoğun bir ilgi olduğu belirtiliyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre; yıldız kanat oyuncusunun Galatasaray’da kazandığı mevcut maaşına yakın bir teklif alması durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği ve kariyerine okyanus ötesinde devam edebileceği öne sürülüyor. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan cephesinde ise ocak ayında oluşacak transfer piyasasına göre nihai kararın verileceği öğrenildi.