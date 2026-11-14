Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşen Ankara'nın ezeli rakipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 3 Aralık 2026 Çarşamba günü Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kura sonucuna göre ev sahibi olan Ankaragücü ile misafir statüsündeki Gençlerbirliği'nin tribün paylaşımı ve Passolig detayları netleşti.

Türk futbolunun en köklü ve heyecan verici rekabetlerinden biri olan Ankara derbisi, bu kez Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanıyla futbolseverlerin karşısına çıkıyor.

Başkentte Kupa Heyecanı: Ankaragücü - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 3 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de adını bir üst tura yazdırmak için ortak kullandıkları Eryaman Stadyumu'nda mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik karşılaşma, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak naklen yayınlanacak.

Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşmaları diğer şehir derbilerinden ayıran en temel unsur, her iki kulübün de iç saha maçlarını yaklaşık 20 bin 500 kişi kapasiteli Eryaman Stadyumu'nda oynamasıdır.

Kura çekiminde adı ilk çıkan kulüp olan MKE Ankaragücü, kağıt üzerinde ve maç organizasyonunda "resmi ev sahibi" statüsünü taşıyacak.

Ankaragücü - Gençlerbirliği Maçı Passolig ve Bilet Detayları!

Resmi ev sahibi statüsü, doğrudan tribün paylaşımını ve Passolig bilet dağılımını belirlemektedir. TFF Stadyum ve Güvenlik Talimatı uyarınca süreç şu şekilde işlemektedir:

Misafir Kontenjanı: Ev sahibi kulüp yönetimi farklı ortak bir protokole imza atmadığı sürece Gençlerbirliği "misafir kulüp" sayılacak. Bu durumda kırmızı-siyahlı taraftarlar, stadyum kapasitesinin yüzde 5'ine tekabül eden yaklaşık 1.000 - 1.100 koltukluk misafir seyirci tribünü kontenjanı ile sınırlandırılacak.

Passolig ve Bilet Satışları: Ev sahibi MKE Ankaragücü'ne ayrılan Doğu (Maraton), Batı (Kapalı), Güney ve Kuzey Kale Arkası tribün biletleri, güvenlik prosedürleri gereği yalnızca sarı-lacivertli Passolig kart sahiplerine satışa sunulacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı: Derbi öncesinde Ankara Valiliği bünyesinde toplanacak olan İl Spor Güvenlik Kurulu, deplasman seyircisi yasağı uygulanıp uygulanmayacağını veya kulüplerin anlaşmasıyla kontenjanın artırılıp artırılmayacağını karara bağlayacak.

Türkiye Kupası'nda Ankara'nın İki Asırlık Çınarın Rekabeti!

1910 yılında kurulan MKE Ankaragücü ile 1923 yılında kurulan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası tarihinde çok derin izler bırakmış iki kulüp olarak dikkat çekiyor.

Türk futbolunun asırlık çınarları olan bu iki ekip, bugüne kadar Türkiye Kupası'nı ikişer kez müzelerine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertli Ankaragücü 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kupayı kaldırırken, kırmızı-siyahlı Gençlerbirliği ise 1986-1987 ve 2000-2001 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yarım asırlık TSYD Ankara Kupası organizasyonları, ligler ve kupa maçları dahil olmak üzere 100'ün üzerinde kez karşılaşan iki takımın bu yeni randevusu taraftarları da hareketlendirdi. Ankaragücü cephesinde Gecekondu ve Sol Kapalı grupları koreografi hazırlıklarına başlarken, Gençlerbirliği cephesinde ise Alkaralar ve KaraKızıl taraftarları kendilerine ayrılacak misafir tribününü tamamen doldurmak için gün sayıyor.