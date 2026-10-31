Başkent Ankara, bu hafta sonu nefes kesen bir motor sporları organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. ayağı olan Ankara Tırmanma Yarışı, 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Tekke-Kıbrısköy parkurunda hız tutkunlarını bir araya getirirken, dev organizasyonun detayları netleşti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen güçlü motor sporları tutkunlarının ve profesyonel pilotların heyecanla beklediği AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, başkent Ankara'da büyük bir coşkuyla devam ediyor. Şampiyonanın kritik virajlarından biri olan 6. ayak Ankara Tırmanma Yarışı, motor sporları severlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından başarıyla organize edilen ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takviminde yer alan bu dev organizasyon, hafta sonu boyunca hız ve adrenalini doruklara çıkaracak.

Seremonik Start Nata Vega Outlet'te Başlıyor

Hız tutkunlarının ve yarışseverlerin yarış otomobilleriyle yakından tanışabileceği dev buluşma, görkemli bir etkinlikle start alıyor. Organizasyonun ilk günü olan 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 17.00’de Nata Vega Outlet’te düzenlenecek olan seremonik start ile yarış heyecanı resmi olarak başlıyor. Başkentli motor sporları meraklıları, birbirinden güçlü modifiye yarış otomobillerini ve pilotlarını yakından inceleme, onlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Ailelerin ve gençlerin akın etmesi beklenen bu açılış töreni, hafta sonu eğlencesine ayrı bir renk katacak.

Tekke-Kıbrısköy 6 Kilometrelik Parkurda Kıyasıya Mücadele

Organizasyonun ana yarış etabı ise 1 Kasım Pazar günü tüm hızıyla Tekke bölgesine taşınıyor. Tekke ile Kıbrısköy mahalleleri arasında yer alan, keskin virajları ve zorlu tırmanış rampalarıyla bilinen 6 kilometrelik parkur, pilotların ve araçların dayanıklılığını test edecek. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hareketlenen pistte, saat 10.00’da başlayacak antrenman çıkışlarıyla sporcular parkuru tanıma ve araç ayarlarını tamamlama imkanı bulacak. Antrenmanların ardından nefeslerin tutulacağı asıl rekabet ise saat 13.30’da başlayacak yarış çıkışlarıyla doruğa ulaşacak.

Toplam Beş Çıkış ve Görkemli Ödül Töreni

Zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için ter dökecek olan sporcular, hafta sonu boyunca toplamda iki antrenman ve üç yarışma çıkışı olmak üzere toplam beş çıkış gerçekleştirecek. Saniyelerin bile büyük önem taşıdığı bu tırmanma yarışında, pilotların hatasız sürüş performansı ve teknik ekiplerin stratejileri şampiyonluk yolundaki sıralamayı belirleyecek.

Hız ve rekabet dolu günün sonunda, yarışmanın tüm heyecanı yine başlangıç noktasına dönecek. Organizasyon, 1 Kasım Pazar akşamı saat 17.30’da Nata Vega Outlet’te düzenlenecek olan ödül töreniyle son bulacak. Dereceye giren pilotlara kupalarının takdim edileceği bu törenle birlikte başkentteki motor sporları şöleni tamamlanmış olacak. Ankara'da hafta sonunu farklı ve adrenalin dolu bir etkinlikle değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlar için bu dev yarış kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.