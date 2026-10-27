Ankara’da bugün tarih ve müziği bir araya getiren bir etkinlik düzenlenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin takvimindeki Müze Konseri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde saat 14.00’te başlayacak. Programda opera ve klasik müzik eserleri bulunuyor. Peki, konsere katılım için bilet gerekiyor mu? İşte adres, program ve müze ziyaretine ilişkin bilinmesi gereken önemli ayrıntılar burada.

Ankara’da salı günü müze ziyareti planlayanları müzikli bir program bekliyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Müze Konseri”, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00’te Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Ankara takviminde yer alıyor. Ulus’taki müzede düzenlenecek konser, gün içinde kültür sanat etkinliği arayanlar için bir seçenek sunuyor.

Müze Konseri’nde Hangi Eserler Var?

Kültür sanat takvimlerinde yayımlanan programda, Erik Satie, Maurice Ravel ve George Frideric Handel eserleri yer alıyor. Listede soprano Güzin Yıldız için Satie’nin Tendrement ve La Diva de l’Empire eserleri; bas bariton Mert Özdemir için Ravel’in Don Quichotte à Dulcinée eserinden bir bölüm belirtiliyor.

Aynı programda mezzo soprano Sibel Kızılateş’in, Handel’in Rinaldo operasından Lascia ch’io pianga aryasını seslendireceği bilgisi bulunuyor. Konser günü yapılabilecek program değişiklikleri için organizatörün güncel duyuruları takip edilmeli.

Etkinlik, müze mekânında müzik dinlemek isteyenlere farklı bir deneyim sunacak. Konser öncesinde veya sonrasında müzeyi gezmeyi düşünenlerin ise giriş koşulları ve ziyarete açık salonlar için ayrıca plan yapması gerekiyor.

Konser Ücretsiz Mi, Bilet Gerekiyor Mu?

Etkinlik platformunda organizatör adına yayımlanan kayıt, konser için “ücretsiz” bilgisini gösteriyor. Bununla birlikte aynı kayıtta bilet bağlantısı da yer alıyor ve açıklamada ücret bilgisinin paylaşılmadığı belirtiliyor. Devlet Opera ve Balesi takviminde ise “Bilet Al” seçeneği bulunuyor.

Bu nedenle konser için önceden bilet veya rezervasyon gerekip gerekmediği ve müze girişinin nasıl uygulanacağı kesin olarak doğrulanmış değil. Gitmeden önce organizatörün bilet ekranını veya müzeyi arayarak durumu öğrenmek gerekiyor. Ücretsiz konser kaydı bulunması, müzenin genel giriş koşullarının da otomatik olarak ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Nerede?

Müzenin resmî adresi Gözcü Sokak No: 2, Ulus/Altındağ, Ankara. Müze, Ankara Kalesi çevresindeki tarihî bölgede bulunuyor. Ulaşım planı yapacakların konser saatini dikkate alarak alana önceden ulaşması yararlı olabilir.

Katılım ve müze ziyaretiyle ilgili bilgi almak isteyenler, 0312 324 31 60 veya 0312 324 31 61 numaralı telefonlardan müzeye ulaşabilir.

Müze Saat Kaça Kadar Açık?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müze sayfasında ziyaret saatleri 08.30–17.30, gişe kapanış saati ise 16.45 olarak gösteriliyor. Konserden sonra müzeyi gezmek isteyenlerin gişe saatini ve varsa giriş koşullarını dikkate alması gerekiyor.

Aynı sayfada Ankara Salonu ve Klasik Salon’un bakım ve onarım nedeniyle 14 Eylül 2026–2 Mart 2027 arasında ziyarete kapalı olduğu da belirtiliyor. Konserin müze içindeki kesin salonu ve bu bakım çalışmasının etkinlik girişine etkisi duyurularda açıklanmadığından, ziyaret öncesinde müzeden bilgi alınması uygun olacak.