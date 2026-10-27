Ankara’da Ekrem Yalçındağ’ın renk, desen ve motiflerle kurduğu resim dünyasını görmek isteyenler için son hafta başladı. “Dilin Çeşitliliği ya da Evinde Hissetmek” sergisi, 1 Kasım Pazar gününe kadar CerModern’de gezilebilecek. Peki, sanat merkezi nerede, sergi hangi saatlerde açık ve giriş ücreti ne kadar? İşte ziyaret planı yapmadan önce bilinmesi gerekenler.

CerModern’in programına göre 19 Eylül’de açılan sergi, sanatçının resimlerinde renk, desen, tekrar ve motifler arasında kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Eserleri görmek isteyenler için bu hafta, açıklanan takvimdeki son ziyaret dönemi olacak.

Ekrem Yalçındağ Sergisi Ne Anlatıyor?

Serginin çıkış noktasında, bir resmin içinde farklı renk ve biçimlerin nasıl bir araya geldiği bulunuyor. CerModern’in yayımladığı sergi metninde renk, desen, motif, yüzey, tekrar ve ritim öne çıkan kavramlar arasında sıralanıyor.

Levent Çalıkoğlu’nun kaleme aldığı metin, Yalçındağ’ın resimlerinde tekrarlanan biçimlerin zamanla sanatçıya özgü bir görsel hafıza oluşturduğunu anlatıyor. Serginin adındaki “evinde hissetmek” ifadesi de belirli bir yapıdan çok, bu resimsel dünyayla kurulan yakınlık ve aidiyet duygusu üzerinden ele alınıyor.

Eserleri gezenler, bir motifin farklı renklerle nasıl değiştiğine veya tekrar eden desenlerin yüzeyde nasıl bir ritim oluşturduğuna dikkat ederek sergiyi izleyebilir. Her resme yakından bakmak, ilk bakışta bir bütün olarak görülen biçimlerin ayrıntılarını fark etmeyi sağlayabilir.

Sergi Ne Zaman Bitiyor?

CerModern’in güncel sergi takviminde son gün 1 Kasım 2026 Pazar olarak gösteriliyor. Sergi, bu tarihe kadar kurumun açık olduğu günlerde gezilebilecek.

Hafta içi zamanı olmayan ziyaretçiler için 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar da takvimde yer alıyor. Son gün ziyaretini planlayanların, sergiyi rahatça gezebilmek için kapanış saatinden önce yeterli zaman ayırması yararlı olabilir.

CerModern Hangi Saatlerde Açık?

CerModern’in ziyaret sayfasına göre sergi salonları salıdan pazara 10.00–19.00 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri ise kurum kapalı. Bu saatler kurumun genel sergi ziyaret programını gösteriyor; özel günlerde veya etkinliklerde yapılabilecek değişiklikler için yola çıkmadan önce güncel duyurular kontrol edilmeli.

Sergi gezisini arkadaşları veya ailesiyle planlayanlar, buluşma saatini belirlerken ulaşım ve giriş işlemleri için de zaman bırakabilir. Ziyaretin ardından merkezdeki diğer sergileri görmek isteyenlerin ayrıca o sergilerin tarihlerini incelemesi gerekiyor.

CerModern’e Giriş Ücreti Ne Kadar?

CerModern’in yayımladığı genel tarifede salon sergileri için tam giriş 180 TL, indirimli giriş 120 TL olarak belirtiliyor. Kurum, engelli ziyaretçiler ile 7 yaş ve altındaki çocuklar için ücretsiz giriş bilgisi de paylaşıyor. İndirimden kimlerin yararlanabileceği ve ziyaret günündeki güncel uygulama için danışmadan bilgi alınabilir.

Farklı etkinlikler ve atölyeler için ayrı ücret veya kayıt koşulları bulunabileceğinden, sergi ziyaretiyle başka bir programa katılmayı birlikte düşünenlerin etkinlik ayrıntılarını ayrıca kontrol etmesi önemli.

CerModern Nerede, Nasıl Gidilir?

CerModern’in adresi Altınsoy Caddesi No: 3, Sıhhiye/Ankara. Kurumun ulaşım bilgisinde, Sıhhiye metro durağı ile Gençlik Parkı ve Adliye otobüs duraklarının yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde olduğu belirtiliyor. Özel araçla gelecekler için açık hava otoparkı da bulunuyor.

Ekrem Yalçındağ’ın sergisini görmek isteyenler için açıklanan son tarih 1 Kasım Pazar. Adres, giriş koşulları veya ziyaret saatleriyle ilgili bilgi almak isteyenler CerModern’e 0312 310 00 00 numarasından ulaşabilir.