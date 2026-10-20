Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulama kılavuzunu yayımladı. Ankara’daki ilgili sınıfları da kapsayan sistem, sınav hazırlığından sonuç analizine kadar yeni adımlar getiriyor. Öğretmen eğitimleri 19–23 Ekim’de tamamlanacak, okul geneli sınav işlemleri 26 Ekim’den itibaren sistemden yürütülecek. Peki, hangi sınıflar kapsamda, sorular nasıl hazırlanacak ve öğrenciler hangi sınav takvimini takip edecek?

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin (OYSS) uygulama kılavuzunu 20 Ekim’de yayımladı. Yeni EBA üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulan sistem; sınav hazırlama, değerlendirme ve sonuçları inceleme aşamalarını ortak bir platformda birleştirecek.

Ankara’daki kapsam dâhilindeki okullar da uygulamaya katılacak. Öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve eğitimler 19–23 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Deneme uygulamalarının ardından 26 Ekim’den itibaren okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin işlemler sistem üzerinden yürütülecek.

OYSS nedir, hangi amaçla geliştirildi?

OYSS, öğretmenlerin okul geneli ortak yazılı sınavları hazırlamasını ve değerlendirmesini destekleyen dijital ölçme ve değerlendirme platformu. Bakanlık, sistemle öğretim programına uygun soruların kullanılmasını ve değerlendirme standartlarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Platformun temel özellikleri arasında beceri temelli soru havuzu ve öğrenci gelişimini izlemeye yönelik analizler bulunuyor. Böylece sınav sonucunun yalnızca toplam not üzerinden değil, öğrencinin öğrenme ihtiyaçları açısından da değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ankara Ölçme Değerlendirme Merkezinin yayımladığı tanıtımda da aynı dersin farklı şubelerdeki sınavlarının okul genelinde ortak uygulanması ve öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmesi vurgulandı.

Hangi sınıflar ve dersler kapsamda?

Uygulama, 2026–2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarından itibaren resmî ve özel okullarda belirlenen sınıf ve dersleri kapsayacak.

Okul düzeyi Sınıflar Açıklanan dersler Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce Lise 9, 10 ve 11. sınıflar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, İngilizce

7 ve 11. sınıf İngilizce dersleri kapsam dışında tutuldu. Derslerin uygulanması, ilgili sınıfın öğretim programı doğrultusunda değerlendirilecek.

Soruları öğretmenler mi hazırlayacak?

Sınav hazırlanırken konu-soru dağılım tablosundaki senaryolar esas alınacak. Seçilen senaryoda iki öğrenme çıktısına karşılık gelen iki açık uçlu soruyu ve puanlama anahtarını öğretmenler hazırlayacak. Diğer sorular sistemin havuzundan seçilecek.

Öğretmenler soruların güçlük düzeylerini ve puanlarını belirleyecek. Soru havuzu sınavdan dört gün önce öğretmenlere açılacak. Bu süre, öğrencilere soruların önceden açıklanacağı anlamına gelmiyor; öğretmenlerin sınav hazırlığına ilişkin takvimi gösteriyor.

OYSS ile ülke geneli ortak sınav aynı şey mi?

Öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken ayrım, okul geneli ortak yazılıların hazırlanmasında kullanılan sistemle ülke geneli sınav takviminin farklı başlıklar olması.

OYSS’nin kapsadığı bütün derslerin aynı gün Türkiye genelinde tek sınavla yapılacağı sonucu çıkarılmamalı. Bakanlığın ayrıca duyurduğu ülke geneli ortak yazılılar, belirlenmiş sınıf ve dersler için geçerli.

Bu eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam sekiz ülke geneli ortak yazılı sınav planlandı. Sınavlarda öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak.

Ortak sınav tarihleri ne zaman?

MEB’in ülke geneli ortak yazılılar için açıkladığı takvim şöyle:

Dönem Ülke geneli ortak yazılı tarihleri Birinci dönem birinci yazılılar 11–12 Kasım 2026 Birinci dönem ikinci yazılılar 5–6 Ocak 2027 İkinci dönem birinci yazılılar 6–7 Nisan 2027 İkinci dönem ikinci yazılılar 8–9 Haziran 2027

Bu tarihler, ülke geneli ortak sınav kapsamındaki dersler için ilan edildi. Öğrencinin diğer derslerinin gün ve saatleri için okulun duyurduğu sınav programı takip edilmeli.

Sınav sonuçlarında öğrenciler neyi görebilecek?

Sistemin tanıtımında, öğrenci ve sınıf temelli analizlerle hangi öğrenme çıktılarında desteğe ihtiyaç bulunduğunun belirlenmesi öne çıkıyor. Öğretmenlerin sonuçlardan hareketle geri bildirim vermesi ve sonraki çalışmalarını planlaması amaçlanıyor.

Bu yaklaşımda öğrencinin yalnızca “kaç aldığı” değil, hangi konularda güçlü olduğu ve hangi becerileri geliştirmesi gerektiği önem kazanıyor. Sınav sonrasındaki değerlendirme, bir sonraki öğrenme sürecinin hazırlığı olarak ele alınıyor.

Ankara’daki öğrenciler hazırlıkta neye odaklanmalı?

Öğrenciler önce kendi sınıfları ve dersleri için okulun açıkladığı kapsamı ve sınav tarihini öğrenmeli. Hazırlık planını yalnızca sosyal medyada paylaşılan genel takvimlere göre kurmak yerine öğretmenin duyurduğu konu ve öğrenme çıktılarıyla eşleştirmeli.

Açık uçlu sorular için yalnızca sonucu bulmakla yetinmeden, çözüm yolunu ve gerekçeyi anlaşılır biçimde ifade etmek üzerinde çalışılabilir. Veliler ise okuldan gelen duyurularda ülke geneli sınavlarla okul geneli yazılıları ayırarak tarihleri kaydetmeli. Böylece 26 Ekim’de başlayacak sistem işlemleriyle kasım ayındaki ülke geneli sınav günleri birbirine karıştırılmaz.