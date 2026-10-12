Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine dört noktada ücretsiz akşam yemeği sunuyor. Gençlik Sofraları’nda hafta içi 17.00–20.00 saatleri arasında dört çeşit sıcak yemek veriliyor. Anıttepe, Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay’daki hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler karekod üzerinden kayıt oluşturabiliyor. İşte merkezlerin adresleri, kayıt işlemi ve yeni eğitim dönemine ilişkin belediyenin açıkladığı hizmet bilgileri bu haberde.

Ankara’da Öğrencilere Ücretsiz Akşam Yemeği! ABB Gençlik Sofraları Nerede, Saat Kaçta Açılıyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine yönelik Gençlik Sofraları uygulaması, yeni eğitim öğretim döneminde dört noktada hizmet veriyor. Öğrenciler, hafta içi her gün ücretsiz olarak sunulan dört çeşit sıcak akşam yemeğinden yararlanabiliyor.

Hizmet noktaları Anıttepe, Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası olarak sıralanıyor. ABB’nin 2 Ekim tarihli duyurusuna göre yaz boyunca açık kalan Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası’nın yanında diğer üç merkez de 5 Ekim Pazartesi günü yeniden öğrencileri ağırlamaya başladı.

Gençlik Sofraları saat kaçta hizmet veriyor?

Yeni dönem için açıklanan yemek saatleri hafta içi 17.00–20.00. Öğrenciler, pazartesiden cumaya bu saat aralığında hizmet noktalarına giderek ücretsiz akşam yemeği alabiliyor.

Paylaşılan görselin üst bölümünde başlangıç saati 18.00 olarak yazılsa da ABB’nin güncel eğitim dönemi duyurusu ve Gençlik Sofraları sayfasında 17.00 bilgisi bulunuyor. Güncel programda esas alınması gereken saat aralığı 17.00–20.00. Resmî tatillerdeki düzenlemeler ise ayrıca duyuruluyor.

Ankara’da ücretsiz öğrenci yemeği verilen adresler

Gençlik Sofraları’nın dört hizmet noktası şu adreslerde bulunuyor:

Hizmet noktası Adres Anıttepe Gençlik Sofrası Anıttepe Mahallesi, Kubilay Sokak No:2 Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası Emniyet Mahallesi, Silahtar Caddesi No:36, Yenimahalle Sıhhiye Gençlik Sofrası Sıhhiye Çok Katlı Otopark, 1. kat 100. Yıl Gençlik Sofrası İzmir 2 Caddesi, Kızılay

Gazi Mahallesi Gençlik Sofrası adıyla hizmet veren merkezin adresi, belediyenin açıklamasında Emniyet Mahallesi olarak geçiyor. Kızılay’daki nokta ise 100. Yıl Gençlik Sofrası adıyla listeleniyor.

Ücretsiz yemek hizmetinden kimler yararlanabiliyor?

Gençlik Sofraları, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz sıcak akşam yemeği hizmeti olarak yürütülüyor. ABB Sosyal Hizmetler biriminin açıklamasında uygulamanın öğrencilerin eğitim bütçesine katkı sağlamak amacıyla sunulduğu belirtiliyor.

Hizmetten yararlanacak öğrencilerin kayıt işlemini tamamlaması gerekiyor. Belediyenin açıklamalarında kimlik ve öğrenci bilgilerinin karekod sistemi üzerinden doğrulandığı aktarılıyor. Öğrencilerin işlem sırasında kimliklerini ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Gençlik Sofraları kaydı nasıl yapılıyor?

ABB’nin yeni dönem duyurusuna göre öğrenciler, merkezlerde bulunan karekodu kullanarak başvuru formuna ulaşabiliyor. Formu tamamlayarak kayıt oluşturanlar, sonraki kullanımlarda kimlikleriyle yemek hizmetinden yararlanabiliyor.

Gençlik Sofraları’nın resmî sayfasında da başvuru alanı bulunuyor. Sayfada hizmet noktaları, dağıtım saatleri ve günün menüsü hakkında bilgi veriliyor. İlk kez hizmetten yararlanacak öğrenciler, kayıt işlemlerini merkezdeki yönlendirmeler üzerinden tamamlayabiliyor.

Dört çeşit yemek sunuluyor

Gençlik Sofraları’nda öğrencilere dört çeşit sıcak yemek ikram ediliyor. Belediyenin hizmet açıklamasına göre yemekler, BELPA mutfağında hijyenik koşullarda ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlanıyor.

Menü sabit bir yemek listesinden oluşmuyor; günlük olarak duyuruluyor. Gençlik Sofraları sayfasında 12 Ekim 2026 Pazartesi için düğürcük çorbası, Ankara tava, patates salatası ve meyve suyu listeleniyor. Öğrenciler, gitmeden önce o güne ait menüyü resmî sayfadan takip edebiliyor.

Yaklaşık 400 bin öğün yemek ikram edildi

ABB’nin 2 Ekim açıklamasında, uygulamanın yaklaşık bir buçuk yıllık döneminde 400 bin öğün yemek sunulduğu bildirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yürüttüğü hizmet, yeni eğitim öğretim döneminde dört merkezde devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni dönem duyurusunda üniversite öğrencilerine seslendi. Öğrencilerin eğitimlerine ve geleceklerine odaklanmalarını istediklerini belirten Yavaş, hafta içi akşamları dört çeşit sıcak yemeğin belediye tarafından ücretsiz sunulacağını açıkladı.