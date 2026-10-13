Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni müfredat çalışmaları kapsamında Ankara'da okul öncesi öğretmenlerine yönelik önemli bir seminer düzenleniyor. Prof. Dr. Özgül Polat'ın konuşmacı olacağı etkinlik, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Cumhuriyet Akademisi'nde gerçekleştirilecek. Sınırlı kontenjanla yapılacak bu kritik eğitim programı için kayıt süreçleri hızla devam ediyor, detaylar merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yeni müfredat çalışmaları, eğitim camiasında geniş yankı uyandırmaya devam ederken öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek kritik etkinlikler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda başkent Ankara'da okul öncesi öğretmenlerine yönelik son derece önemli bir eğitim programı düzenleniyor.

Yenimahalle Belediyesi ile Doku AES Okul Öncesi Yayınları'nın iş birliğiyle organize edilen "2026 Güncel Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı Semineri", bölgedeki eğitimcileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Yeni dönemin pedagojik yaklaşımlarını ve müfredat yeniliklerini doğrudan sahaya aktarmayı amaçlayan bu buluşma, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini güncellemeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. Başkentteki okul öncesi eğitim veren tüm branş öğretmenlerinin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, eğitim takviminin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Özgül Polat Yeni Modeli Anlatacak

Seminerin en önemli konuklarından biri olan alanın tanınan akademisyenlerinden Prof. Dr. Özgül Polat, katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı" başlığı altında yapılacak sunumda, yeni sistemin temel felsefesi en ince ayrıntısına kadar ele alınacak. Okul öncesi dönemdeki çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini çok daha etkin bir şekilde desteklemeyi amaçlayan yeni modelin uygulama stratejileri, bu eğitimde masaya yatırılacak. Prof. Dr. Polat, sınıf içi uygulamalara yeni modelin nasıl yansıtılacağını, öğretmenlerin ders işlerken dikkat etmesi gereken kritik hususları ve pratik yöntemleri katılımcılarla paylaşacak. Eğitimcilerin karşılaştığı teorik ve pratik soruların yanıt bulacağı bu oturum, yeni müfredatın anlaşılmasına büyük katkı sağlayacak.

Cumhuriyet Akademisi'nde Gerçekleşecek Etkinlik Detayları ve Kayıt Süreci

Yoğunlaştırılmış bir program olarak planlanan eğitim, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Dört saat sürmesi öngörülen etkinlik, sabah saat 10.30 ile 14.30 arasında başkentlilere kapılarını açacak. Organizasyonun ev sahipliğini ise Yenimahalle Belediyesi Cumhuriyet Akademisi üstlenecek. Modern altyapısı ve merkezi konumuyla dikkat çeken Cumhuriyet Akademisi, başkentin farklı noktalarından gelecek olan okul öncesi öğretmenlerini konforlu bir ortamda ağırlayacak. Eğitim programının hafta sonuna denk gelmesi, çalışan öğretmenlerin katılımını kolaylaştıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Salondaki fiziki kapasite ve koltuk sayısı göz önünde bulundurularak organizasyon komitesi tarafından kontenjanların sınırlı tutulduğu özellikle vurgulanıyor. Etkinlikte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve salon düzeninin korunması adına, seminere katılmayı planlayan tüm idareci ve öğretmenlerin önceden kayıt yaptırması zorunlu tutuluyor. Kayıt işlemlerini tamamlamak ve seminerle ilgili merak edilen tüm detayları öğrenmek isteyen eğitimciler, 0 506 302 17 12 numaralı özel iletişim hattı üzerinden yetkililere ulaşabiliyor. Başvuruların hızla devam ettiği bildirilirken, kontenjanlar dolmadan kayıt yaptırılması tavsiye ediliyor.