Ankara’da toplu taşıma kullanan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği otobüs hatları arasında Kızılay, Ulus, AŞTİ ve aktarma merkezlerine ulaşım sağlayan güzergâhlar öne çıkıyor. Başkentte günlük ulaşımda kullanılan 185, 114, 504, 509, 195-2 ve 252 numaralı hatlar, farklı bölgeler arasında bağlantı sağlıyor. Yolcuların bekleme süreleri ise güncel sefer tarifelerine göre değişiyor.

Ankara’da şehir içi ulaşımın önemli bölümünü karşılayan EGO otobüsleri, başkentin farklı ilçeleri ile merkezi noktalar arasında hizmet veriyor. Özellikle Kızılay, Ulus, AŞTİ ve metro istasyonlarına bağlantı sağlayan güzergâhlar, günlük ulaşım planlamasında önemli yer tutuyor.

İşe, okula veya hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar açısından otobüslerin hareket saatleri ve durak bilgileri büyük önem taşıyor. Sefer sıklığı ise güzergâhın uzunluğuna, yolcu talebine ve günün saatlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Ankara’da Öne Çıkan 6 EGO Otobüs Hattı

Başkentte günlük ulaşımda kullanılan ve farklı güzergâhlara hizmet veren altı otobüs hattı şöyle sıralanıyor:

185 – Oran Sitesi – Kızılay – Ulus: Çankaya'nın Oran bölgesinden Kızılay, Sıhhiye ve Ulus yönüne ulaşım sağlıyor. 114 – Kırkkonaklar – Kızılay – AŞTİ: Kırkkonaklar ile şehir merkezi ve şehirlerarası otobüs terminali arasında bağlantı kuruyor. 504 numaralı hat: Günlük ulaşımda kullanılan güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor. 509 numaralı hat: Kent içi ulaşımda tercih edilen otobüs hatları arasında bulunuyor. 195-2 numaralı hat: Hareket yönü ve sefer tarifesine göre ulaşım planlaması yapılabilen hatlardan biri. 252 numaralı hat: Ankara'daki EGO otobüs ulaşım ağında yer alan güzergâhlardan biri.

Bu hatlar, yolcuların kullandığı güzergâhlar arasından seçilmiş olup sefer sayısına göre oluşturulmuş resmî bir sıralamayı ifade etmiyor.

Kızılay, Ulus ve AŞTİ Bağlantıları Öne Çıkıyor

185 numaralı hat, Oran Sitesi çevresinden şehir merkezine ulaşmak isteyen vatandaşlar açısından önemli bir güzergâh oluşturuyor.

114 numaralı hat ise Kırkkonaklar'dan Kızılay ve Beşevler üzerinden AŞTİ yönüne seyahat eden yolculara ulaşım seçeneği sunuyor.

Her iki güzergâh da merkezi noktalara bağlantı sağlaması nedeniyle aktarmalı yolculuklarda değerlendirilebiliyor.

EGO Otobüs Saatleri Nereden Öğrenilir?

Ankara'da otobüslerin hareket saatleri, hafta içi ve hafta sonu tarifelerine göre değişebiliyor. Sabah ve akşam yoğunluğunda uygulanan sefer planları da diğer saatlerden farklı olabiliyor.

Vatandaşlar, EGO Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi ve EGO Cep'te uygulaması üzerinden otobüslerin güzergâhlarını, duraklarını ve güncel hareket saatlerini inceleyebiliyor.

Başkentte toplu taşıma hizmetlerinin planlanmasında yolcu yoğunluğu ve ulaşım ihtiyaçları dikkate alınırken güncel sefer bilgileri de EGO'nun dijital kanallarında yolcuların erişimine sunuluyor.