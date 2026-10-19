Ankara’da pasaport başvurusu için hazırlık yapanların önce pasaport türünü seçmesi, ardından randevu ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kimlik, biyometrik fotoğraf ve varsa eski pasaport başvurunun temel belgeleri arasında bulunuyor. Öğrencilerde harç muafiyeti, çocuklarda muvafakat şartı önem taşıyor. İşte nüfus müdürlüğüne gitmeden önce bilinmesi gereken randevu, belge, ödeme ve teslim sürecinin temel ayrıntıları.

Ankara’da yurt dışı seyahati için pasaport hazırlığı yapanların ilk adımı, başvuracakları pasaport türünü belirlemek. Bordo, yeşil ve gri pasaport başvurularında hem başvuru merkezi hem de istenen belgeler farklılık gösteriyor. Randevuyu doğru işlem türünden almak, başvuru günü yaşanabilecek aksaklıkları azaltıyor.

Umuma mahsus, yani bordo pasaport başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Hususi damgalı yeşil ve hizmet damgalı gri pasaport için ise il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvuruluyor. Ankara’da işlem yapacak vatandaşın randevu ekranında seçtiği merkez ve pasaport türünü birlikte kontrol etmesi gerekiyor.

Ankara pasaport randevusu nereden alınır?

Pasaport randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmî randevu sistemi, e-Devlet, NVİ Mobil veya Alo 199 üzerinden oluşturulabiliyor. Vatandaşlar sistemde Ankara’yı seçerek uygun başvuru merkezlerini ve açık randevu saatlerini görebiliyor.

Randevu oluştururken kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru girilmesi önem taşıyor. Seçilen gün, saat ve başvuru merkezinin kaydedilmesi de sonradan yaşanabilecek karışıklıkları önlüyor. Randevu almak, pasaport başvurusunun tamamlandığı anlamına gelmiyor; belgelerle birlikte başvuru merkezine gitmek gerekiyor.

Bordo pasaport için hangi belgeler gerekli?

Bordo pasaport başvurusunun temel belgeleri arasında kimlik belgesi ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf bulunuyor. Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaportun da başvuruya götürülmesi gerekiyor.

Başvuru sahibinin durumuna göre ek belgeler istenebiliyor. Harçsız pasaport talep eden öğrenciler için öğrencilik bilgisinin doğrulanması, çocuklar ve kısıtlı kişiler için ise yasal temsilciye ilişkin işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

Hazırlık Dikkat edilecek ayrıntı Kimlik belgesi T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi hazırlanmalı. Biyometrik fotoğraf Son altı ayda çekilmiş bir adet fotoğraf götürülmeli. Eski pasaport Varsa, iptal edilmemiş eski pasaport başvuruya getirilmeli. Öğrencilik bilgisi Harç muafiyeti talebinde öğrencilik durumu doğrulanmalı. Muvafakat işlemi Çocuklar ve kısıtlı kişiler için temsil durumuna uygun hazırlık yapılmalı.

Öğrencilik bilgisi başvuru sırasında sistemden doğrulanırsa ayrıca öğrenci belgesi talep edilmiyor.

Biyometrik fotoğrafta hangi şartlar aranıyor?

Pasaport fotoğrafının sıradan vesikalık fotoğrafla karıştırılmaması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, 50 × 60 milimetre ölçülerinde, yüzün önden ve açık biçimde göründüğü biyometrik fotoğraf istiyor. Fotokopiyle veya bilgisayarda çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmiyor.

Bebekler dâhil her yaş grubu için biyometrik fotoğraf gerekiyor. Bu nedenle çocuk adına başvuru hazırlayan ailelerin de fotoğraf işlemini randevudan önce tamamlaması önem taşıyor. Fotoğrafın güncel olması ve kişinin yüz özelliklerini açıkça göstermesi, başvuru hazırlığının temel parçalarından biri.

Pasaport harcı ve defter bedeli nasıl ödenir?

Bordo pasaportta harç ve defter bedeli iki ayrı ödeme kalemi. Harç, talep edilen pasaport süresine göre değişiyor. Başvuru sahibi, ödemeyi yapmadan önce istediği süreyi belirlemeli ve güncel resmî tarifeyi kontrol etmeli.

Ödemeler; vergi dairesi müdürlükleri, anlaşmalı bankalar veya Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru bedellerinin müracaattan önce yatırılması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinin açıklamasına göre ödeme bilgileri sistemden görüldüğü için başvuruda ayrıca makbuz veya dekont istenmiyor. Yine de ödeme sırasında kimlik bilgilerinin ve işlem türünün doğru seçilmesi önem taşıyor.

Öğrenciler pasaportu tamamen ücretsiz mi alır?

Harç muafiyeti, defter bedelinin de kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Öğrencilik şartlarını karşılayan ve 25 yaşını doldurmamış kişiler, harçsız bordo pasaport imkânından yararlanabiliyor; ancak defter bedelini ödüyor.

Öğrencinin yaşı ve talep ettiği pasaport süresi, işlemin kapsamını etkiliyor. Bu nedenle “öğrenci pasaportu ücretsiz” ifadesiyle hareket etmek yerine harç muafiyetinin hangi süreyi kapsadığını başvuru öncesinde öğrenmek gerekiyor.

Çocukların başvurusunda nelere dikkat edilmeli?

Çocuk adına pasaport başvurusunda yalnızca anne veya babanın belgeleri teslim etmesi yeterli değil. Çocuğun da başvuru merkezinde bulunması gerekiyor. Yasal temsilcilerin hazır bulunmadığı durumlarda gerekli muvafakat belgesinin hazırlanması önem taşıyor. Ailelerin velayet ve temsil durumlarına uygun belgeleri önceden kontrol etmesi, randevunun eksik evrak nedeniyle sonuçsuz kalmasını önleyebilir.

Başvurudan sonra pasaport nasıl teslim edilir?

İşlemler tamamlandıktan sonra pasaport basım ve dağıtım sürecine geçiyor. Hazırlanan pasaport, PTT aracılığıyla başvuruda belirtilen adrese gönderiliyor. Bu nedenle teslimat adresinin doğru ve eksiksiz bildirilmesi gerekiyor.

Başvuru durumu e-Devlet, NVİ Mobil veya Alo 199 üzerinden takip edilebiliyor. Seyahat hazırlığındaki vatandaşların randevu tarihiyle pasaportun teslim tarihini aynı kabul etmemesi, başvuru ve gönderi aşamalarını ayrı ayrı izlemesi önem taşıyor.