Başkent’te gece sıcaklıklarının 5 dereceye kadar düşmesi ve mevsim geçişiyle birlikte grip, influenza ile üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri hızla arttı. Yeni haftanın ilk iş günü öncesinde Aile Sağlığı Merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin polikliniklerinde yoğunluk beklenirken, vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden en erken randevu tarihlerini araştırıyor. İşte Ankara’daki sağlık kuruluşlarında son durum ve uzmanların kritik uyarıları…

Ankara’da pastırma sıcaklarının yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakmasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, mevsimsel salgın hastalıkları tetikledi.

Özellikle yüksek ateş, geçmeyen öksürük, boğaz ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.

Aile Sağlığı Merkezleri ve Acil Servislerde Hareketlilik

Başkent genelinde Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Sincan başta olmak üzere nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerdeki Aile Sağlığı Merkezlerinde (sağlık ocakları) hafta başı randevu talepleri yükseldi.

Akşam saatlerinde ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ve ilçe devlet hastanelerinin yeşil alan acil polikliniklerinde mevsimsel enfeksiyon kaynaklı başvuruların arttığı gözleniyor.

MHRS Randevu Sisteminde Hangi Branşlar Öne Çıkıyor?

Yeni hafta öncesinde MHRS (Alo 182 ve mobil uygulama) üzerinden en çok randevu aranan branşların başında Kulak Burun Boğaz (KBB), Dahiliye (İç Hastalıkları), Göğüs Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları geliyor.

Sağlık yetkilileri, basit üst solunum yolu belirtilerinde hastane acil servisleri yerine öncelikle kayıtlı bulunulan Aile Hekimliklerine başvurulmasının hem bekleme süresini azalttığını hem de poliklinik yükünü hafiflettiğini hatırlatıyor.

Ayrıca MHRS üzerinden alınan ancak gidilemeyecek randevuların sistemden iptal edilmesinin diğer hastalar için yer açılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Uzmanlardan "Gelişigüzel Antibiyotik" ve Risk Grubu Uyarısı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, mevsim geçişinde görülen viral enfeksiyonlarda doktor reçetesi olmadan antibiyotik kullanımının tedaviye katkı sağlamadığı gibi direnç gelişimine yol açtığına dikkat çekiyor.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 5 yaş altı çocuklar risk grubunda yer alırken; toplu taşıma araçlarında ve kalabalık kapalı ortamlarda hijyen kurallarına uyulması, bol sıvı tüketilmesi ve belirtilerin ağırlaşması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.