Ankara’da eski ve riskli yapı stokunu yenilemeye yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları 2026 yılı itibarıyla büyük bir ivme kazandı. Başkent’in nüfus yoğunluğu yüksek ilçeleri Mamak, Altındağ ve Sincan başta olmak üzere birçok mahallede hem yıkım ve yapım ihaleleri hem de hak sahipleriyle uzlaşma süreçleri sahaya indi. İşte ilçe ilçe dönüşümün merkezindeki mahalleler ve 2026 güncel kira yardımı detayları…

Ankara genelinde depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde somut adımlar peş peşe atılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunda yürütülen projelerle Başkent’in çehresi değişiyor.

Mamak’ta 5 Mahalle Dönüşümün Merkezinde

Başkent’in en geniş kapsamlı dönüşüm hamlesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve rezerv yapı alanı çalışmalarıyla Mamak’ta sürdürülüyor. İlçede sahadaki inşaat ve teslim süreçlerinin yoğunlaştığı noktalar şöyle öne çıkıyor:

Mutlu Mahallesi: Yaklaşık 61,6 hektarlık rezerv yapı alanında 464 konut ve 7 iş yerinin yapımı hızla devam ediyor.

Kayaş, Araplar ve Derbent Mahalleleri: Yeni Mamak projesi kapsamında etaplar halinde eski gecekondu ve riskli yapılar yenilenirken, yeni etaplar için yapım ve ihale süreçleri yürütülüyor.

Altıağaç, Karaağaç ve Hüseyingazi: Bölgede tamamlanan etaplarda hak sahiplerine anahtar teslimleri sürerken, kalan konutlar için 10. etap yapım çalışmaları devam ediyor.

Altındağ’da Hıdırlıktepe Sahaya İndi, İskitler ve Güneşevler’de Uzlaşma Başladı

Gecekondu dönüşümünde Türkiye’nin öncü ilçelerinden Altındağ’da 2026 yılı kritik bir dönüm noktası oldu:

Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa: Ulus’un sırtındaki bu üç mahallede yıllardır beklenen proje resmen sahaya indi. Yapım ihalesi ve yer tesliminin ardından 60 aylık takvimle eski yapı dokusu tamamen yenileniyor.

Zübeyde Hanım (İskitler) ve Güneşevler: İskitler bölgesinde 33 hektarlık alanda 4.475 hak sahibini, eski Altınpark olarak bilinen Güneşevler’de ise 15 hektarlık alanda 1.616 hak sahibini kapsayan proje için kurulan uzlaşma ofislerinde görüşmeler sürüyor. Ayrıca ilçede metruk yapıların yıkımı da aralıksız devam ediyor.

Sincan’da Rezerv Alan ve TOKİ Projeleri Hız Kazandı

Hızlı nüfus artışıyla dikkat çeken Sincan’da ise hem eski konut stokunun yenilenmesi hem de yeni yerleşim alanlarının planlanması eş zamanlı ilerliyor. Bakanlık onayıyla rezerv yapı alanı ilan edilen Törekent (71,96 hektar) ile imar planları güncellenen Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahallelerinde modern konut üretimi ve çevre düzenlemeleri hız kazanırken, ilçe genelinde TOKİ destekli dönüşüm adımları sürüyor.

2026 Ankara Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı ve Kredi Desteği Ne Kadar?

6306 sayılı Kanun kapsamında binası "riskli yapı" ilan edilen Başkentli hak sahiplerine devlet destekleri de sürüyor:

Aylık Kira Yardımı: Ankara’da hak sahiplerine aylık 8.500 TL kira yardımı ödeniyor (18 aya kadar sürebiliyor).

Taşınma Desteği: Tek seferlik 10.000 TL ile 18.000 TL arasında taşınma yardımı sağlanıyor.

Uygun Faizli Kredi: Dönüşüm projeleri kapsamında bankacılık sistemi üzerinden 3 milyon TL’ye kadar 180 ay vadeli devlet destekli kredi imkânı sunuluyor.

Yetkililer, dönüşüm bölgelerindeki mülk sahiplerinin resmi belediye uzlaşma ofisleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü üzerinden bağımsız bölüm metrekareleri ve teslim takvimlerini teyit etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.