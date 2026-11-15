Şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik ekipleri, kentin tüm ana giriş ve çıkış noktalarında eş zamanlı denetimlere başlarken, kurallara uymayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanıyor. İşte Başkent’teki uygulama noktaları ve sürücülerin bilmesi gereken tüm detaylar…

Türkiye genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kış şartlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi bugün (15 Kasım 2026) itibarıyla başladı.

Uygulamanın ilk gününde Ankara’nın dört bir yanındaki ana arterlerde ve şehirler arası bağlantı yollarında geniş kapsamlı kontroller hayata geçirildi.

Başkent’in Ana Giriş ve Çıkışlarında Sıkı Kontrol

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri; sabahın erken saatlerinden itibaren kentin stratejik geçiş noktalarında uygulama noktaları oluşturdu. Denetimlerin yoğunlaştığı başlıca güzergâhlar şunlar:

Eskişehir Yolu (Temelli ve Yaşamkent uygulama noktaları)

İstanbul Yolu (Susuz ve Kazan geçişleri)

Konya Yolu (Gölbaşı çıkış noktası)

Samsun Yolu (Elmadağ ve Kayaş güzergâhı)

Ankara Çevre Otoyolu bağlantı kavşakları

Ekipler, durdurdukları ticari araçların lastik yanaklarında "M+S" (çamur ve kar) veya kar tanesi (3PMSF) sembollerinin bulunup bulunmadığını kontrol ederken, özel kumpaslarla lastik diş derinliklerini de ölçüyor.

Kurala Uymayana 6 Bin TL Ceza ve Yola Devam İzni Yok

Yasal düzenleme kapsamında şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçların (otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve ticari taksiler) kış lastiği takması zorunlu tutuluyor.

Denetimlerde kış lastiği takmadığı veya lastik diş derinliği yasal sınırın altında kaldığı tespit edilen araç sahiplerine 6.000 TL idari para cezası kesiliyor. Ayrıca kurallara uymayan araçların eksikliklerini gidermeden trafikte seyretmelerine izin verilmiyor ve bu araçlar en yakın yerleşim birimine yönlendiriliyor.

Hususi Araçlar İçin Zorunluluk Var mı?

Yetkililer, binek (hususi) otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü günlerde yaz lastiklerinin sertleşerek yol tutuşunu kaybettiğine dikkat çekiyor.

Özellikle önümüzdeki hafta Başkent’te gece sıcaklıklarının 5 derece ve altına ineceği tahmin edilirken, uzmanlar tüm özel araç sahiplerinin de kış lastiğine geçmesini öneriyor.

Oto Lastikçilerde Yoğunluk Sürüyor

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi ve Ostim başta olmak üzere Başkent’teki lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Piyasada 4 lastik için sökme, takma ve balans ayarını kapsayan değişim ücretleri jant boyutuna göre 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.