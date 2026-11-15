İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin duyurduğu ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından hayata geçirilecek dev konut projesinde yol haritası netleşti. Başkent Ankara’da ilk etapta 2 bin konutla başlayacak projede mimari çizim çalışmaları sürerken, başvuruda öncelik tanınacak emniyet mensupları için belirlenen üç kritik kriter büyük ilgi görüyor. İşte 2027 takvimi ve POLSAN konut projesinin tüm detayları…

Emniyet teşkilatı mensuplarının barınma ihtiyacını karşılamak ve özellikle büyükşehirlerde artan kira yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan POLSAN Konut Projesi için çalışmalar hız kazandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kamuoyuyla paylaştığı projenin ilk etabı, yapılan ihtiyaç analizleri ve üye anketleri doğrultusunda en yüksek talebin geldiği Ankara’da inşa edilecek.

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POLSAN tarafından yürütülen proje kapsamında Başkent’te 2 bin dairelik modern bir yaşam alanı kurulması planlanıyor. TOKİ’den temin edilen arazi üzerinde yükselecek proje için mimari çizim çalışmalarına başlanırken, inşaat kazmasının Mayıs 2027 itibarıyla vurulması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara’da başlayacak bu pilot hamlenin ardından projenin yoğun talep gelen İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya başta olmak üzere diğer büyükşehirlere de yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Başvuruda Kimlere Öncelik Tanınacak? İşte 3 Kritik Şart

Maliyet esaslı ve "kira öder gibi" uzun vadeli ödeme modeliyle sunulacak konutlarda hak sahipliği belirlenirken ihtiyaç durumu esas alınacak. Açıklanan planlamaya göre değerlendirmede öncelik verilecek üç temel kriter şöyle sıralanıyor:

Ev Sahibi Olmamak: Üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmayan ve hâlihazırda kirada oturan emniyet mensuplarına öncelik tanınacak. Eşinin Çalışmaması: Tek maaşla geçinen polis ailelerinin konut edinimini kolaylaştırmak amacıyla eşin çalışma durumu değerlendirmede belirleyici olacak. Okul Çağında Çocuğunun Bulunması: Bakmakla yükümlü olduğu eğitim çağında çocuğu bulunan personel öncelikli gruplar arasında yer alacak.

Sosyal Donatılar Üyelerin Talebine Göre Şekillendi

POLSAN’ın proje öncesinde üyeleriyle gerçekleştirdiği kapsamlı ankette, polis ailelerinin yalnızca konut büyüklüğü değil site içi yaşam standartları konusundaki beklentileri de kayıt altına alındı.

Bu doğrultuda Ankara’daki 2 bin konutluk projede geniş peyzaj düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, spor tesisleri ve üst düzey site güvenliği gibi donatılara yer verilmesi kararlaştırıldı.

Peşinat oranları, daire metrekare seçenekleri ve aylık taksit tutarlarını içeren kesin finansman tablosu ile resmi başvuru tarihlerinin, mimari çizimlerin tamamlanmasının ardından POLSAN tarafından duyurulması bekleniyor.