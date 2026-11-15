Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, başkent barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 35,75 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış görülse de aktif kullanılabilir su oranının yüzde 28 seviyelerine gerilemesi ve Kargalı Barajı'ndaki kritik düşüş su tasarrufu çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.

Milyonlarca vatandaşın su ihtiyacını karşılayan başkentteki barajların doluluk oranları, yerel yönetimler ve uzmanlar tarafından titizlikle izlenmeye devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 14 Kasım 2026 tarihli resmi verilere göre, barajlardaki genel su seviyesi belirli bir oranda tutulsa da aktif kullanılabilir su miktarındaki sınırlılık dikkat çekiyor.

Uzmanlar, barajların doluluk oranları değerlendirilirken toplam doluluk ile aktif kullanılabilir su oranının birbirinden kesin olarak ayrılması gerektiğine vurgu yapıyor. Su alma yapılarının seviyesi nedeniyle baraj içindeki suyun tamamının şebekeye verilememesi, aktif doluluk oranını daha kritik bir eşik haline getiriyor.

Geçen Yıla Göre Su Rezervleri Ne Durumda?

Kuraklık tehlikesinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği günümüzde, geçen yıla ait verilerle yapılan karşılaştırmalar su yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. ASKİ kayıtlarına göre:

Bu Yılın Toplam Doluluğu: 14 Kasım 2026 tarihi itibarıyla başkent barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 35,75 seviyesinde bulunuyor.

Geçen Yılın Aynı Dönemi: Geçen yılın aynı gününde bu oran yalnızca yüzde 15,12 olarak ölçülmüştü. Oransal bazda bir artış gözlemlense de, su rezervlerinin hala istenilen güvenli seviyelerin oldukça altında olduğu belirtiliyor.

Aktif Kullanılabilir Su Oranı: Barajlardaki suyun şebekeye basılabilir aktif kısmını gösteren oran ise yüzde 28 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Baraj Baraj Ankara Su Seviyeleri ve Kritik Eşikler

Başkentin su sağlayan ana depolarındaki güncel doluluk oranları baraj bazında büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı kaynaklar tam doluluk oranına ulaşırken, bazı rezervuarlar ise kurumaya yüz tutmuş durumda. ASKİ verilerine göre barajların son durumu şu şekildedir:

Akyar Barajı: Yüzde 34,79

Çamlıdere Barajı: Yüzde 32,22

Çubuk 2 Barajı: Yüzde 49,42

Eğrekkaya Barajı: Yüzde 57,31

Kargalı Barajı: Yüzde 9,41

Kavşakkaya Barajı: Yüzde 39,91

Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

Kurtboğazı Barajı: Yüzde 50,85

Peçenek Barajı: Yüzde 25,97

Türkşerefli Barajı: Yüzde 11,66

Kesikköprü Tam Dolu, Kargalı Barajı Alarm Veriyor

Açıklanan rakamlar arasında en dikkat çeken detaylar zıt kutuplarda yer alıyor. Başkentin su besleme kaynaklarından biri olan Kesikköprü Barajı, dış kaynak takviyeleri ve iletim hatlarının etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor.

Buna karşın, iç kesimlerde yer alan Kargalı Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 9,41 gibi son derece kritik bir seviyeye düşmesi büyük bir risk oluşturuyor. Benzer şekilde Türkşerefli Barajı'nın yüzde 11,66 ve Peçenek Barajı'nın yüzde 25,97 seviyelerinde kalması, yerel kaynakların ne denli büyük bir baskı altında olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Yetkililer, artan nüfus ve iklim değişikliği etkileri göz önüne alınarak başkent genelinde bireysel ve kurumsal su tasarrufunun hayati önem taşıdığını yineliyor.