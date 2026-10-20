Ankara’da sıfır daire arayanların seçenekleri batı ve güneybatıdaki yerleşimlerde çeşitleniyor. Bağlıca, Eryaman, Yaşamkent, Alacaatlı ve İncek’in yanında Yeni Batı, Susuz, Saraycık ve Törekent de araştırılabilecek bölgeler arasında. Ancak doğru karşılaştırma için yalnızca konuma bakmak yetmiyor. Net metrekare, teslim durumu, ulaşım ve aidat birlikte değerlendirilmeli. İşte ilçe ve bölgelere göre konut arama rehberi.

Ankara’da yeni apartman veya sıfır daire arayanlar için Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı ve Sincan farklı seçenekler sunuyor. Bağlıca ve Eryaman’dan Yaşamkent ve Alacaatlı’ya, İncek’ten Saraycık’a kadar uzanan konut arayışında apartman, site ve toplu konut alternatifleri öne çıkıyor.

Ancak aynı ilçe içindeki iki dairenin ulaşımı, çevresi ve kullanım özellikleri birbirinden farklı olabiliyor. Bu nedenle araştırmaya bölge seçerek başlamak, ardından binayı ve bağımsız bölümü ayrı ayrı incelemek gerekiyor. Bir bölgenin yeni konutlarla anılması, oradaki her binanın yeni veya her projenin satışa açık olduğu anlamına gelmiyor.

Bağlıca ve Eryaman: Etimesgut’ta nerelere bakılabilir?

Bağlıca, yeni apartman ve site tipi konut arayanların araştırabileceği bölgeler arasında yer alıyor. Farklı sokaklarda bulunan projeleri karşılaştırırken ana yollara bağlantı, otobüs durağına mesafe ve günlük ihtiyaçlara erişim önem taşıyor.

Eryaman’da ise konutun hangi etapta veya hangi yerleşim bölümünde bulunduğu araştırmanın yönünü değiştiriyor. İlan başlığında Eryaman yazması, dairenin raylı sisteme yürüme mesafesinde olduğunu göstermiyor.

Bu iki bölgede daire bakarken ulaşım bağlantısını harita üzerinden kontrol etmek ve çevreyi yerinde görmek, yalnızca ilan fotoğraflarına dayanan değerlendirmeden daha somut bilgi sağlayabilir. Binanın tamamlanma durumu ve site giderleri de karşılaştırmaya eklenmeli.

Yaşamkent ve Alacaatlı: Aynı bölgede fiyat neden değişir?

Çankaya’nın güneybatısındaki Yaşamkent ve Alacaatlı, apartman ve site yaşamını birlikte araştırmak isteyenlere seçenek sunuyor. Ancak aynı mahalledeki konutların özellikleri önemli ölçüde değişebiliyor.

Dairenin net alanı, bulunduğu kat, cephesi, otoparkı ve ortak kullanım alanları karşılaştırmada belirleyici oluyor. Güvenlik, peyzaj veya sosyal tesis gibi hizmetlerin bulunduğu bir projede, bu hizmetlerin aylık giderlere etkisi de öğrenilmeli.

Satış fiyatı benzer iki dairenin toplam yaşam maliyeti aynı olmayabilir. Aidat, ısınma sistemi ve ulaşım ihtiyacı, taşındıktan sonra bütçede farklı sonuçlar doğurabilir.

İncek ve Taşpınar: Geniş konut arayanların seçenekleri

Gölbaşı ilçesindeki İncek ve Taşpınar çevresi, apartman dairelerinin yanında daha geniş yaşam alanlarına sahip projelerin de araştırılabileceği bölgeler arasında bulunuyor.

Burada konut bakarken yalnızca oda sayısını karşılaştırmak yeterli değil. Salonun büyüklüğü, odaların yerleşimi, balkon veya terasın kullanım şekli ve depolama alanları incelenmeli. Aynı oda sayısına sahip iki daire, günlük kullanımda farklı ihtiyaçlara cevap verebilir.

Şehir merkezine ulaşım için de tek bir süreye bağlı kalınmamalı. İşe veya okula gidilen saatlerde güzergâhı denemek, günlük yolculuk hakkında daha gerçekçi fikir verebilir.

Yeni Batı ve Susuz: Adres ayrıntısı önem taşıyor

Yenimahalle’deki Yeni Batı ve Susuz, Ankara’nın batısında yeni apartman ve site arayanların değerlendirebileceği bölgelerden. Tamamlanmış binalarla inşaatı süren projeler, ayrı başlıklarda karşılaştırılmalı.

Konutun yakınındaki market, okul, sağlık hizmeti ve toplu taşıma bağlantıları yerinde incelenmeli. İlanda “yakın” olarak belirtilen bir noktanın gerçek yürüyüş güzergâhı da kontrol edilmeli.

Özellikle henüz çevre düzenlemesi tamamlanmamış projelerde, dairenin teslimiyle ortak alanların kullanıma açılmasının aynı tarihe denk gelip gelmediği sorulmalı.

Saraycık ve Törekent: Sincan’da hangi ayrıntılar karşılaştırılmalı?

Saraycık ve Törekent, Sincan’da yeni konut ve toplu konut seçenekleri arayanlar için araştırma alanı oluşturuyor. Daire büyüklüğü, teslim tarihi ve ödeme koşulları projeden projeye farklılaşabiliyor.

Tamamlanmış bir konutla henüz yapım aşamasındaki dairenin fiyatını karşılaştırırken teslim ve taşınma takvimi dikkate alınmalı. Anahtar teslim tarihi, mevcut kullanım durumu ve ek masraflar açıkça öğrenilmeli.

İlçe Araştırılabilecek bölgeler Karşılaştırmada öne çıkan başlık Etimesgut Bağlıca, Eryaman Ulaşım bağlantısı, etap ve aidat Çankaya Yaşamkent, Alacaatlı Net alan, ortak hizmetler ve giderler Gölbaşı İncek, Taşpınar Konut planı ve günlük yolculuk Yenimahalle Yeni Batı, Susuz Çevre hizmetleri ve teslim durumu Sincan Saraycık, Törekent Ödeme planı, teslim ve kullanım durumu

“Sıfır daire” ifadesinin arkasındaki bilgileri kontrol edin

Konutun yeni olması, ilandaki bütün özelliklerin belge ve yerinde incelemeyle doğrulanması ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Net ve brüt metrekarenin nasıl hesaplandığı, balkon ve ortak alanların açıklanan büyüklüğe dâhil edilip edilmediği sorulmalı.

Tapu bilgileri, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin durumu da ilgili belgeler üzerinden incelenmeli. İnşaatı süren bir projede teslim tarihi ve vaat edilen özellikler yazılı olarak açık olmalı.