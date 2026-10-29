Ankara’da hava kalitesini öğrenmek isteyenler, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı üzerinden istasyon verilerini takip edebiliyor. Saatlik güncellenen ekranda ölçüm zamanı, kirletici türü ve indeks sınıfı birlikte okunmalı. Bir istasyonun sonucu bütün kente genellenmemeli; veri bulunmaması da temiz hava anlamına gelmiyor. İşte ilçe ve konuma göre sorgulama yaparken dikkat edilmesi gereken temel ayrıntılar.

Ankara’da dışarı çıkmadan, yürüyüş planlamadan veya yaşadığı çevrenin hava durumunu değerlendirirken hava kirliliği verilerine bakmak isteyenler için resmî bir sorgulama kanalı bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, ölçüm istasyonlarından gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Hizmetin e-Devlet sayfasındaki açıklamasına göre veriler saatlik olarak güncelleniyor. Hava Kalitesi İndeksi, koşulları “iyi”den “tehlikeli”ye uzanan altı sınıfta gösteriyor. Ancak ekrandaki bilgiyi doğru değerlendirmek için yalnızca renge bakmak yeterli değil; istasyon, ölçüm tarihi ve kirletici türü de kontrol edilmeli.

Ankara için istasyon nasıl seçilir?

Sorgulama yapmak isteyenler, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın e-Devlet hizmetini açarak harita üzerinden ilgilendikleri istasyonu seçebilir. Resmî hizmet ekranı, sorgulamanın haritadaki istasyon seçilerek yapılmasını istiyor.

Ankara’ya odaklandıktan sonra yaşanılan ilçe veya gidilecek konum çevresindeki ölçüm noktaları incelenebilir. İlçe adıyla istasyon adının birebir aynı olacağı varsayılmamalı. İstasyonun haritadaki yeri kontrol edilerek hangi konuma ait verinin okunduğu anlaşılmalı.

Karşılaştırma yapılacaksa yakın çevredeki başka istasyonlar da incelenebilir. Ancak farklı saatlere ait sonuçları yan yana koymak, bölgeler arasındaki farkı değerlendirmeyi zorlaştırabilir.

Renkler ve indeks değerleri ne anlama geliyor?

Bakanlığın yayımladığı ulusal indeks tablosunda sınıflandırma şöyle:

Hava Kalitesi İndeksi Sınıf Renk 0–50 İyi Yeşil 51–100 Orta Sarı 101–150 Hassas Turuncu 151–200 Sağlıksız Kırmızı 201–300 Kötü Mor 301–500 Tehlikeli Kahverengi

“Hassas” sınıfı, hava kirliliğine duyarlı gruplar açısından etkilerin oluşabileceğini ifade ediyor. Daha yüksek sınıflar ise riskin toplumun daha geniş kesimlerini ilgilendirebileceğini gösteriyor. Bu sınıflandırma genel bilgilendirme niteliğinde; kişisel sağlık değerlendirmesi yerine geçmiyor.

İndeks puanı ile kirletici ölçümü aynı şey mi?

Ekranda görülen her sayı doğrudan indeks puanı olarak okunmamalı. Kirletici konsantrasyonu ile Hava Kalitesi İndeksi farklı bilgiler. Ölçüm tablosundaki birim de bu ayrımı anlamaya yardımcı oluyor.

Örneğin mikrogram/metreküp anlamına gelen µg/m³, havadaki kirleticinin konsantrasyonunu ifade ediyor. Bu değeri, indeks tablosundaki aynı sayıyla doğrudan eşleştirmek yanlış sınıflandırmaya yol açabilir.

Bakanlığın tablosunda kükürtdioksit ve azotdioksit için bir saatlik, karbonmonoksit ve ozon için sekiz saatlik, PM10 için ise 24 saatlik ortalamalar kullanılıyor. Verinin saatlik yenilenmesi, bütün indekslerin yalnızca son bir saatlik ölçümden hesaplandığı anlamına gelmiyor.

Ölçüm saatine neden bakılmalı?

Sayfayı açtığınız saatle istasyonun son veri zamanı aynı olmayabilir. Bu nedenle değerlendirmeye başlamadan önce son ölçüm tarihi ve saati kontrol edilmeli.

Eski tarihli bir ekran görüntüsünün bugün paylaşılması, ölçümün de bugüne ait olduğunu göstermez. Özellikle sosyal medyada dolaşan renkli haritalarda kaynak ve zaman bilgisi aranmalı.

Bir istasyonda boş alan veya veri yok uyarısı görülmesi de kirletici düzeyinin sıfır olduğu şeklinde yorumlanmamalı. Sayısal ölçüm bulunmayan bir kayıt üzerinden “hava temiz” sonucuna varılamaz.

Tek istasyondan bütün Ankara için sonuç çıkarılır mı?

Bir ölçüm noktasındaki değer, bütün Ankara’nın aynı hava kalitesine sahip olduğunu tek başına göstermez. Bu nedenle paylaşım yaparken ilçe veya istasyon adı, tarih ve saat birlikte belirtilmeli.

“Ankara’da hava alarmı” gibi geniş kapsamlı bir ifade kullanmadan önce güncel ölçümlerin, hangi istasyonları kapsadığının ve varsa resmî uyarının doğrulanması gerekir. Bu rehberde güncel istasyon ölçümü sunulmadığından Ankara’nın bugünkü hava kalitesi için bir sınıflandırma yapılmıyor.

Resmî hizmet açıklaması da bölgenin hava kalitesine ilişkin ayrıntılı teknik değerlendirme için Bakanlıkla iletişime geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların günlük takipte en sağlam başlangıç noktası, seçtikleri istasyonun güncel verisini kendi açıklamaları ve birimleriyle birlikte okumak olacaktır.