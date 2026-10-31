Ankara’da beklenmedik şekilde yükselen su faturası, her zaman daha fazla su kullanıldığı anlamına gelmeyebilir. Okuma dönemi, sayaç endeksi, geçmiş borçlar ve tesisattaki olası kaçaklar birlikte incelenmeli. Musluklar kapalıyken yapılacak basit bir sayaç kontrolü ilk ipucunu verebilir. İşte yüksek faturanın nedenini araştırırken izlenebilecek adımlar ve itiraz öncesinde saklanması gereken belgeler hakkında önemli bilgiler.

Su faturasında alışılmışın üzerinde bir tutarla karşılaşan abonelerin ilk sorusu çoğu zaman aynı: “Bu kadar suyu gerçekten kullandım mı?” Yanıtı bulmak için yalnızca ödenecek toplam tutara bakmak yeterli değil. Faturadaki tüketim miktarı, okuma tarihleri ve sayaç bilgileri birlikte incelendiğinde artışın kaynağı daha anlaşılır hâle gelebilir.

Ankara’da ASKİ faturası yüksek gelen aboneler açısından ilk adım, önceki faturayla yeni faturayı yan yana koymak. Ancak karşılaştırmanın aynı uzunluktaki dönemler üzerinden yapılması gerekiyor. Daha fazla günü kapsayan bir okuma döneminde, günlük kullanım değişmese bile toplam tüketim artabilir.

Önce lira tutarını değil, metreküpü karşılaştırın

Faturadaki metreküp (m³) bilgisi, kullanılan su miktarını gösterir. Bir metreküp, bin litreye karşılık gelir. Ödenecek tutarın yükselmesiyle tüketimin yükselmesi aynı durum değildir; faturada varsa geçmiş borç ve diğer bedeller de ayrı incelenmelidir.

Örneğin 30 günlük dönemde 12 metreküp kullanan bir hanenin günlük ortalaması 0,4 metreküptür. Aynı kullanım 40 günlük dönemde 16 metreküpe ulaşır. Bu örnekte toplam tüketim yükselse de günlük ortalama değişmez. Tüketimi gün sayısına bölmek, daha anlamlı bir karşılaştırma sağlar.

Sayaç endeksi faturayla uyumlu mu?

Faturada yer alan ilk ve son endeks bilgilerini kontrol edin. Ardından doğru sayaca baktığınızdan emin olarak sayaç numarasını faturadaki bilgilerle karşılaştırın. Özellikle birden fazla sayacın bulunduğu apartmanlarda bu ayrıntı önemlidir.

Sayacın güncel görüntüsünü, tarih bilgisiyle birlikte fotoğraflamak yararlı olabilir. Fatura tarihinden sonra su kullanımı sürdüğü için güncel endeksin faturadaki son endeksten yüksek olması tek başına hata göstermez. Buna karşılık açıklanamayan belirgin bir uyumsuzluk varsa, sayaç değişimi gibi işlemler de dikkate alınarak inceleme istenebilir.

Musluklar kapalıyken sayaç ilerliyor mu?

Ev içindeki olası kaybı araştırmak için bütün muslukları kapatın. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışmadığından, rezervuarların dolumunu tamamladığından ve su kullanan başka bir cihaz bulunmadığından emin olun. Sayaç değerini kaydedip bir süre su kullanmadan yeniden kontrol edin.

Kayıtlı tüketimin ilerlemesi, kontrol edilmesi gereken bir su akışına işaret edebilir. Ancak bu gözlem, kaçağın yerini kesin olarak belirlemez. Su deposu dolumu veya fark edilmeyen bir cihaz kullanımı da hesaba katılmalıdır. Sayaç ilerlemiyorsa bile aralıklı oluşan bir kayıp tamamen dışlanamaz.

Sessiz rezervuar kaçaklarını gözden kaçırmayın

Yüksek tüketimin nedeni her zaman duvar içinde büyük bir boru arızası olmayabilir. Klozet rezervuarından sürekli su akması, damlatan musluklar ve bağlantı noktalarındaki sızıntılar da incelenmeli.

Su kullanılmadığı hâlde klozet içine akış görülmesi, tesisat çevresinde nem oluşması veya tekrarlayan su sesi duyulması araştırmayı gerektirir. Gizli tesisat kaçağı şüphesinde uzman bir tesisatçıdan tespit istenmesi, sorunun yerini belirlemeye yardımcı olabilir. Sayaç mührüne ve bağlantılarına müdahale edilmemelidir.

Su faturası itirazından önce belgeleri hazırlayın

Açıklanamayan fark sürüyorsa son faturayı, önceki dönem faturalarını, sayaç fotoğraflarını ve varsa tesisat kontrol raporunu bir araya getirin. Başvuruda yalnızca “fatura yüksek” demek yerine, hangi tüketim veya endeks bilgisinin incelenmesini istediğinizi açıkça belirtin.

Başvuru için ASKİ’nin resmî internet sitesindeki güncel iletişim ve abonelik hizmetleri kanallarını kullanın; işlem sonrasında kayıt numarasını saklayın. Sayaç incelemesi, tüketim incelemesi ve tesisat arızası farklı değerlendirmeler gerektirebilir. İtirazın ödeme süresini kendiliğinden durdurduğunu varsaymayın; son ödeme tarihiyle ilgili uygulamayı kurumdan ayrıca öğrenin.