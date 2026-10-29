Ankara’da üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, Bakanlığın sezonluk kiralama uygulaması kapsamında değerlendiriliyor. Kiralama tapunun el değiştirmesi anlamına gelmiyor; kira geliri arazi sahibine ait oluyor. İl Müdürlüğünün yayımladığı listelerde Çubuk, Gölbaşı ve Nallıhan bulunuyor. Peki, bedel nasıl belirleniyor, ilanlara nereden bakılıyor? İşte mülk sahiplerinin ve kiralamak isteyenlerin bilmesi gereken ayrıntılar.

Ankara’da tarım arazisi bulunan vatandaşlar için sezonluk kiralama uygulamasında en çok merak edilen konuların başında tapunun durumu, kira gelirinin kime ödeneceği ve parsellerin nasıl belirlendiği geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının uygulaması, üst üste iki yıl işlenmediği tespit edilen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasını amaçlıyor.

Bakanlığın 15 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre bu araziler, kira bedelleri maliklerine ödenmek üzere tarımsal üretim amacıyla sezonluk kiralanıyor. Süreç; tespit, ilan, kesinleşme ve kiralama aşamalarından oluşuyor.

Kiralama tapunun devredilmesi anlamına geliyor mu?

Uygulama kapsamında yapılan işlem arazinin satışı veya mülkiyetinin kiracıya geçirilmesi değil. Kiracıya sözleşme süresince tarımsal üretim yapma imkânı sağlanırken kira geliri arazi sahibine ait oluyor.

Yönetmelik, kiralanan arazinin vasfının değiştirilmemesini ve tarımsal üretimde kullanılmasını şart koşuyor. Dolayısıyla kiralama, tarla üzerinde farklı bir kullanım veya yapılaşma hakkı verildiği şeklinde yorumlanmamalı. Sözleşmede kiralama süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri ile tarafların sorumlulukları yer alıyor.

İki yıl işlenmediği nasıl belirleniyor?

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasında, tespit çalışmalarında uydu görüntülerinin ve arazi kontrollerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Müdürlük, 1 Eylül 2026 tarihli duyurusunda ilk yıl işlenmeyen arazilerle üst üste iki yıl işlenmeyen araziler için ayrı listeler hazırlandığını bildirdi. Bu ayrım önemli: Bir parselin ilk yıl tespit listesinde bulunması, doğrudan kiraya verildiği anlamına gelmiyor.

Söz konusu tespit listeleri için eylül ayının ilk haftasında beş günlük askı süreci duyuruldu. Listelere itirazların ilan süresi içerisinde ilgili il veya ilçe müdürlüğüne yazılı yapılabileceği açıklandı.

Ankara’da hangi ilçeler için kiralama listesi yayımlandı?

29 Ekim 2026 itibarıyla yapılan kaynak taramasında, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 18 Eylül 2026 tarihli kiralama duyurusuna ulaşıldı. Duyurunun eklerinde Çubuk, Gölbaşı ve Nallıhan için hazırlanan listeler bulunuyor.

Bu duyuruda, listelerin 18 Eylül’den başlayarak yedi gün süreyle mahalle muhtarlıklarında ilan edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla eylül ayındaki ilan, bugün başvurusu devam eden yeni bir çağrı gibi değerlendirilmemeli. Parselin mevcut kiralama durumu ilgili müdürlükten öğrenilmeli.

Çubuk listesinde hangi parseller var?

Resmî duyuruya eklenen Çubuk listesinde iki tarla yer alıyor:

Mahalle Ada / parsel Kiralanacak alan Listede belirtilen rayiç kira bedeli Demirci 121 / 51 11.503 metrekare 5.153,34 TL Sele 113 / 1 10.282 metrekare 4.606,33 TL

Her iki parsel için ürün grubunda arpa, buğday, nohut ve yem bitkileri belirtiliyor. Bu rakamlar, yayımlanan listedeki rayiç bedellerdir; parsellerin bugün hâlâ kiralanabilir durumda olduğunu veya sözleşmenin bu tutarla tamamlandığını göstermiyor.

Kira bedeli nasıl belirleniyor, para kime ödeniyor?

Yönetmeliğe göre kira tutarı, Arazi Kiralama Komisyonunun belirlediği rayiç kira bedelinden düşük olamıyor. Kira geliri malike ait; kiracının ödeme yükümlülükleri ise sözleşme sürecinde kendisine bildiriliyor.

Arazi sahibine veya hak sahibine ulaşılamazsa bedel, kamu bankasında araziye özgülenerek açılan vadeli hesapta değerlendiriliyor. Mülkiyet ihtilafı bulunan arazilerde ise ihtilaf giderildikten sonra biriken gelir ve getirileri hak sahiplerine payları oranında dağıtılıyor.

Arazi sahipleri ve kiralamak isteyenler ne yapmalı?

Maliklerin ilk kontrol etmesi gereken bilgi, tapudaki ada ve parsel numarası. Aynı mahallede tarla bulunması, taşınmazın mutlaka kiralama listesine alındığı anlamına gelmiyor. Listede kayıt varsa tespit gerekçesi, ilan tarihi ve işlemin hangi aşamada olduğu ilgili ilçe müdürlüğünden sorulmalı.

Kiralamak isteyenlerin de yalnızca bedeli karşılaştırması yeterli olmayacaktır. Arazinin konumu, ulaşımı, üretim koşulları, izin verilen ürün grubu ve sözleşme yükümlülükleri birlikte incelenmeli.

Ankara’daki resmî duyuru, ilan döneminde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu ile ilgili ilçe müdürlüğüne yazılı başvuru yapılmasını öngörüyor. Güncel listeler ve olası yeni ilanlar Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyuru sayfasından takip edilebilir. İlan edilmiş bir parsel ile kiralaması tamamlanmış bir parselin durumu birbirinden ayrı kontrol edilmeli.