Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru süresi sona eriyor. Yaklaşık 228 bin alıcıyı ilgilendiren kampanyadan borcunun tamamını kapatanların yanı sıra belirli tutarda peşin ödeme yapanlar da yararlanabilecek. Başvurular 19 Ekim 2026 Pazartesi günü tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasında son başvuru tarihine yaklaşıldı. Konut ve iş yeri alıcılarının kalan borçlarını avantajlı koşullarla kapatabilmesini sağlayan uygulama, 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

22 Eylül'de başlayan kampanya kapsamında yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının indirim fırsatından yararlanabileceği belirtiliyor.

Kampanyada borcunu tamamen kapatanlara yüzde 25 indirim sağlanırken borcunun tamamını ödeyemeyenler için de kısmi ödeme seçeneği bulunuyor.

TOKİ Yüzde 25 İndirim Kampanyasından Kimler Yararlanabilir?

TOKİ'nin indirim kampanyasına katılmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.

Başvuru şartları şu şekilde:

Konut veya iş yerinin geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonunda başlamış olmalı.

Başvuru yapılan aya ait taksit ödenmiş olmalı.

Geçmiş dönemlere ilişkin taksit borcu bulunmamalı.

Emlak vergisi borcu olmamalı.

Kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olmalı.

Başvuru ve ödeme işlemleri 19 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlanmalı.

TOKİ Borcunun Tamamını Ödeyemeyenler de İndirim Alabilecek

Kampanya yalnızca borcunun tamamını kapatabilecek alıcılarla sınırlı tutulmuyor.

Kalan borcunun en az yüzde 25'i kadar peşin ödeme yapanlar da indirimden kısmen yararlanabilecek. Bu durumda yüzde 25'lik indirim, toplam borç yerine peşin kapatılan borç kısmına uygulanacak.

Borç bakiyesinin tamamını ödeyenler ise kampanya kapsamında kalan borçlarına yönelik yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

TOKİ Yüzde 25 İndirim Başvurusu Nereye Yapılacak?

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, konut veya iş yerinin satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvurması gerekiyor.

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

Satış sözleşmesinin yapıldığı bankaya müracaat edilecek. Güncel borç bakiyesi banka tarafından hesaplanacak. Tam veya kısmi borç kapatma seçeneği belirlenecek. İndirimli ödeme tutarı hesaplanacak. Ödeme işlemleri son başvuru tarihine kadar tamamlanacak.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu işlemleri için emlak beyan değerini gösteren belge ve güncel DASK poliçesi de istenebilecek.

TOKİ İndirim Kampanyası 19 Ekim'de Sona Eriyor

TOKİ'nin 22 Eylül'de başlattığı kampanya, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü tamamlanacak.

Kampanya şartlarını karşılayan ve borcunu tamamen kapatan konut ile iş yeri alıcıları, gerekli tapu koşullarının da sağlanması halinde mülkiyet işlemlerini tamamlayabilecek.

Böylece TOKİ'den konut veya iş yeri satın alan hak sahipleri için kalan borçların indirimli kapatılmasına yönelik başvuru dönemi sona ermiş olacak.