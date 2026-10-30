Ankara’da açılan Türk Devletleri Medeniyet Parkı, tarihi yapıların minyatürlerini ve Türk dünyasının kültürel unsurlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Beştepe Millet Ormanı içindeki kültür rotasında Anıtkabir, Ayasofya, Göbeklitepe ve Sümela Manastırı gibi eserlerin örnekleri bulunuyor. Orhun Yazıtları ve oba çadırları da gezinin durakları arasında. İşte parkı keşfetmek isteyenlerin görebileceği eserler ve ziyaret öncesinde bilinmesi gerekenler.

Ankara’nın yeni gezi alanı Beştepe Millet Ormanı, yürüyüş yolları ve tematik bahçelerinin yanında kültürel bölümleriyle de dikkat çekiyor. Türk Devletleri Medeniyet Parkı, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürlerini, Orhun Yazıtları örneklerini ve Türk dünyasına ait kültürel unsurları aynı gezi içinde görme imkânı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletleri liderlerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen alan, başkentte farklı bir açık hava gezisi arayanlara yeni bir seçenek oluşturuyor. Parkta sergilenenler, tarihi yapıların kendileri veya bu yapılardan taşınmış parçalar değil; eserlerin minyatür örnekleri.

Hangi yapıların minyatürleri bulunuyor?

Medeniyetler Parkı’nda açıklanan eserler arasında Anıtkabir, Ayasofya, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı bulunuyor.

Bu seçki, farklı dönemlere ve coğrafyalara ait yapıları bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, Ankara’nın simgesi Anıtkabir’in ardından Edirne’deki Selimiye Camii’nin veya Trabzon’daki Sümela Manastırı’nın minyatürünü inceleyebiliyor. Göbeklitepe ve Çanakkale Şehitler Abidesi de kültür rotasının açıklanan durakları arasında yer alıyor.

Fotoğraf ağırlıklı bir gezi planlayanlar için eserlerin ayrı ayrı incelenmesi, parkın farklı bölümlerini keşfetmenin bir yolu olabilir. Özellikle çocuklarla yapılan ziyaretlerde minyatürler üzerinden yapıların hangi şehirlerde bulunduğunu konuşmak, geziye öğretici bir içerik katabilir.

32 minyatür eser hangi alanları kapsıyor?

Paylaşılan bilgilere göre Bayraktepe, Medeniyetler Parkı ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nı kapsayan kültürel bölümlerde toplam 32 minyatür eser ve yedi Orhun Yazıtı eseri bulunuyor.

Burada sayıların kapsamını doğru okumak gerekiyor. Açıklanan 32 eser, kültürel bölümlerin toplamını ifade ediyor. Kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde bütün eserlerin isimleri tek tek sıralanmadığı için, açıklanan altı yapıyı parkın eksiksiz eser listesi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Ziyaret sırasında yalnızca tanıdık yapıların önünde durmak yerine farklı bölümleri de gezmek, kültür rotasının bütününü görmek açısından daha kapsamlı bir deneyim sunabilir.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası’nda neler var?

Kültürel gezinin bir diğer durağı Türk Devletleri Teşkilatı Obası. Bu bölümde sekiz ülkenin bayrağı, yedi ülkeye ait eser ve altı ülke çadırı yer alıyor.

Oba bölümü, minyatür yapıların yanında Türk dünyasının ortak kültürel değerlerine ve farklı coğrafyalardaki unsurlara odaklanıyor. Bayraklar, eserler ve çadırların birlikte bulunduğu düzenleme, ziyaret rotasını yalnızca mimari örneklerden oluşan bir gezinin ötesine taşıyor.

Orhun Yazıtları örnekleri de bu kültürel anlatının parçaları arasında. Böylece parkta yapıların yanı sıra yazılı kültürel mirasa ilişkin örnekler de görülebiliyor.

Kültür rotası doğa gezisiyle birleştirilebilir

Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nın bulunduğu Beştepe Millet Ormanı, toplam 645 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Bu büyüklük yalnızca minyatür eserlerin bulunduğu bölümü değil, ormanın tamamını kapsıyor.

Yürüyüş ve bisiklet yolları, tematik bahçeler, çocuk parkları, seyir noktaları ve kafeler de genel alanın parçaları. Bu nedenle ziyaretçiler, minyatür eserleri inceleyecekleri kültür gezisini yürüyüş veya çocuk oyun alanlarında geçirilecek zamanla birleştirebilir.

Ziyaret saatleri ve giriş koşulları belirtiliyor mu?

Paylaşılan açılış bilgilerinde günlük ziyaret saatleri, giriş ücreti ve kültürel bölümlere ilişkin ayrı bir katılım koşulu açıklanmıyor. Bu bilgiler olmadan parkı “24 saat açık” ya da “ücretsiz” olarak tanımlamak doğru olmaz.