Zara, Yenimahalle Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Şentepe’de dinleyicileriyle buluşacak. Müslüm Gürses Parkı’ndaki konser saat 19.30’da başlayacak. Kutlama programı, hafta içinde Zeynep Bastık ve Funda Arar konserleriyle devam edecek. İşte Ankara’da akşam planı yapanların merak ettiği konser adresleri, tarihler ve yola çıkmadan önce kontrol etmesi gereken önemli program ayrıntıları burada.

Ankara’da pazar akşamını müzikle geçirmek isteyenlerin bugünkü adreslerinden biri Şentepe olacak. Zara, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.30’da Şentepe Müslüm Gürses Parkı’nda sahne alacak. Yenimahalle Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği konser, sanatçının dinleyicilerini aynı alanda buluşturacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın duyurusunda da tarih, saat ve konser yeri paylaşılırken vatandaşlar etkinliğe davet ediliyor. Böylece “Zara Ankara konseri nerede?” sorusunun yanıtı, bugünkü program için Müslüm Gürses Parkı olarak netleşiyor.

Zara konseri için açıklanan başlangıç saati 19.30

Şentepe Zara konserine katılmayı planlayanların, programdaki 19.30 bilgisini konser başlangıç saati olarak dikkate alması gerekiyor. Alana ulaşım ve buluşma planının bu saatten önce tamamlanması, özellikle arkadaşları veya ailesiyle gelecekler için kolaylık sağlayabilir.

Etkinlik Şentepe’deki Müslüm Gürses Parkı’nda gerçekleştirilecek. Başka ilçelerden gelecek dinleyicilerin navigasyonda parkın tam adını kontrol etmesi, aynı veya benzer isimli yerlerle karışıklık yaşanmasını önleyebilir. Toplu taşımayla ulaşacakların ise gidiş kadar dönüş güzergâhını da önceden incelemesi yararlı olacaktır.

Konser ücretsiz mi?

Yayımlanan etkinlik haberlerinde, Yenimahalle’nin Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki Zara, Zeynep Bastık ve Funda Arar konserlerinin ücretsiz olduğu belirtiliyor. Program, üç farklı tarihte ve üç ayrı noktada gerçekleştirilecek.

Konser alanına ilişkin giriş düzeni, varsa özel uygulamalar veya son dakika değişiklikleri için belediyenin güncel duyuruları takip edilmeli. Açıklanmayan servis, otopark veya oturma düzeni gibi ayrıntılar konusunda kesin bilgi varmış gibi hareket edilmemesi gerekiyor.

Zeynep Bastık 27 Ekim’de Ata Mahallesi’nde

Cumhuriyet Bayramı konserlerinin ikinci buluşmasında Zeynep Bastık sahneye çıkacak. Sanatçı, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 19.30’da Ata Mahallesi Pazar Yeri önünde dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Bugünkü Zara konserine katılamayanlar için bu etkinlik, hafta içinde ayrı bir müzik akşamı seçeneği sunuyor. Ancak iki konserin adresleri farklı. Salı günü yola çıkacakların Şentepe yerine Ata Mahallesi’ndeki etkinlik alanını esas alması gerekiyor.

Funda Arar konseri Batıkent’te yapılacak

Açıklanan üç konserlik programın son buluşması ise 28 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Funda Arar, saat 19.30’da Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda sahne alacak. Böylece kutlamalar, Cumhuriyet Bayramı öncesindeki akşam Batıkent’te devam edecek.

Programın farklı mahallelere yayılması nedeniyle üç konseri de takip etmek isteyenlerin her gün için ayrı ulaşım planı yapması gerekiyor. Sanatçılar aynı saatte sahne alacak olsa da etkinlik noktaları birbirinden farklı.

Yenimahalle Cumhuriyet Bayramı konser takvimi

Sanatçı Tarih Saat Konser yeri Zara 25 Ekim Pazar — bugün 19.30 Şentepe Müslüm Gürses Parkı Zeynep Bastık 27 Ekim Salı 19.30 Ata Mahallesi Pazar Yeri önü Funda Arar 28 Ekim Çarşamba 19.30 Batıkent Vedat Dalokay Parkı

Yola çıkmadan önce programı yeniden kontrol edin

Akşam açık alanda düzenlenecek etkinliklere katılacakların hava durumuna uygun kıyafet seçmesi ve telefonlarının şarjını kontrol etmesi, özellikle dönüşte ulaşım bilgilerine erişmek açısından işe yarayabilir. Kalabalıkta birbirini bulmak isteyen grupların önceden belirli bir buluşma noktası kararlaştırması da pratik olacaktır.

Güncel etkinlik duyuruları, Yenimahalle Belediyesi Kültür Sanat sayfasından takip edilebilir. Bugünkü programın odağında Zara’nın saat 19.30’daki Şentepe konseri bulunuyor; sonraki buluşmalar ise 27 ve 28 Ekim’de farklı adreslerde yapılacak.