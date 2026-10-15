Ankara Büyükşehir Belediyesi, aile danışmanlığından çocuk ve ergen desteğine kadar farklı alanlarda ücretsiz hizmet sunuyor. Destek almak isteyenler, belediyenin dijital portalından ön başvuru formuna ulaşabiliyor. Ancak formu göndermek, kesin randevu veya hizmete kabul anlamına gelmiyor. İşte ABB aile danışmanlığı başvurusunda istenen bilgiler, değerlendirme süreci ve başvuru sahiplerinin bilmesi gereken önemli ayrıntılar.

aşvuru sahibinin telefon numarasını ve diğer iletişim bilgilerini kontrol etmesi, merkezin kendisine ulaşabilmesi açısından önemli. Sorunu anlatırken kısa ve somut bir açıklama tercih etmek de talebin anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Başkasına ait bilgileri kendi başvurusu gibi kullanmak yerine, formdaki başvuru sahibi ve yakınlık alanlarını doğru doldurmak gerekiyor.

Başvurudan sonra randevu ne zaman gelir?

Merkez; talebin hizmet kapsamına uygunluğunu, başvuru nedenini, önceliğini ve aciliyetini değerlendiriyor. Bu incelemenin ardından yetkili personel, gerekli gördüğünde başvuru sahibine ulaşıyor.

Ön başvuru, kesin kabul veya belirli bir uzmanla görüşme hakkı oluşturmuyor. Portal, dönüş için sabit bir gün sayısı da açıklamıyor. Dolayısıyla formu gönderen herkesin aynı süre içinde randevu alacağını söylemek mümkün değil. Başvuru sahibi, iletişim için uygun olduğu zaman aralığını da formda belirtebiliyor.

Danışmanlık için ücret ya da bağış gerekiyor mu?

ABB’nin başvuru açıklaması bu soruya net yanıt veriyor: Aile Danışma Merkezi hizmetleri ücretsiz. Merkez, danışanlardan ücret, katkı payı veya bağış talep etmiyor.

Belediyenin danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak isteyenler için yüz yüze başvuru seçeneği de bulunuyor. ABB’nin hizmet sayfası, vatandaşların merkezlere giderek ön görüşme ve kayıt işlemlerini başlatabileceğini belirtiyor. Sayfada Demetevler, Ulus, Mamak ve Keçiören şubelerinin iletişim bilgileri yer alıyor. Gitmeden önce ilgili merkezle görüşmek, adres ve başvuru düzenini doğrulamak açısından fayda sağlayabilir.

Başvuru bilgileri nasıl korunuyor?

Merkez, danışanın mahremiyetini esas alıyor; çocuklarla ilgili süreçlerde çocuğun üstün yararını gözetiyor. Bununla birlikte gizlilik, ciddi zarar riski veya bildirim gerektiren durumlarda yetkili kurumlarla bilgi paylaşımına engel oluşturmuyor. Çocuk ve ergen başvurularında hizmetin niteliğine göre veli ya da yasal temsilci onamı gerekebiliyor.

Çevrimiçi form, acil müdahale hizmetinin yerine geçmiyor. Devam eden şiddet, ciddi yaralanma tehlikesi veya çocuğun güvenliğini doğrudan tehdit eden bir durumda formun değerlendirilmesini beklemek yerine 112’ye başvurmak gerekiyor. Danışmanlık talebi ile acil yardım ihtiyacını ayırmak, doğru desteğe zamanında ulaşmak açısından önem taşıyor.

HİZMET BİNASI CUMHURİYET DÖNEMİ’NE AİT TESCİLLİ BİNA

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde inşa edilen ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait tescilli binada sunulmaya başlanan danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, adrese bizzat başvurarak yüz yüze görüşme sağlayabiliyor.

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’ndeKlinik Psikolog olarak görev yapan Cansu Yenidünya da şu bilgileri verdi:

“Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, genç ve yetişkinler için bireysel danışmanlık, çiftler için evlilik ve ARGE danışmanlığı ve öğrenciler için öğrenci koçluğu, ve destek eğitim kapsamında psikoeğitim hizmetleri vermekteyiz.”

Merkezde evlilik ve aile danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, çocuk-genç danışmanlığı, öğrenci koçluğu, aile eğitim seminerleri, öğrenci gelişim programı ve evlilik okulu programı alanlarında danışmanlık hizmeti sunuluyor. Başkentin en işlek iki caddesi üzerinde yer alan merkezler kolay ulaşım özelliği ile de yoğun ilgi görüyor. Merkezlerin adres ve iletişim bilgileri ise şöyle:

-İvedik Cad. No:93/1 Demetevler - Tel: (0312 507 34 50-51)

-Kale Mah. Anafartalar Cad. No: 27 Ulus – (Tel: 0312 507 36 92-49)

Telefon destek hattı: (0312 666 60 06)