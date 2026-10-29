Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Sakarya Zaferi’nin 105. yılı için Ankara’da sahneye çıkacak. “Yankılı Tepeler” adlı sahne kantatı, 30 Ekim Cuma saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da seslendirilecek. Rengim Gökmen’in yöneteceği program, bağımsızlık mücadelesinin hafızasını orkestra, korolar, solistler ve anlatıcıyla buluşturacak. İşte konserin kadrosu, bilet kanalları ve önemli giriş koşulları.

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı haftasının kültür programı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin hafızasını müzikle buluşturan bir konserle devam edecek. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, “Yankılı Tepeler”i 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da seslendirecek.

Sakarya Zaferi’nin 105. Yılı Kutlama Konseri adıyla duyurulan etkinlik, CSO Ada Ankara’nın resmî programında da yer alıyor. Tarih ve müziğe ilgi duyan dinleyicileri buluşturacak gecede orkestrayı Rengim Gökmen yönetecek.

“Yankılı Tepeler” ne anlatıyor?

Resmî etkinlik açıklamasında sahne kantatı olarak tanımlanan “Yankılı Tepeler”, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından Sakarya Meydan Muharebesi’ni konu alıyor. Eserin anlatısında Namazgâh Tepe ve Dua Tepe öne çıkıyor.

Program, bağımsızlık mücadelesini yalnızca tarih sıralaması üzerinden aktarmak yerine müzik ve sahne anlatımıyla ele alıyor. Böylece dinleyici, savaşın tarihsel hafızasına orkestra ve insan sesinin birlikte kurduğu bir anlatı üzerinden yaklaşabilecek.

Ankara açısından konserin farklı yönü de burada ortaya çıkıyor. Kentin ve çevresinin tarihine uzanan bir eser, başkentin konser salonunda dinleyiciyle buluşuyor. Tarihî mekânların adları, bu kez bir gezi rotasının değil müzikle kurulan anlatının parçaları oluyor.

Eserin bestecisi ve metin yazarı kim?

“Yankılı Tepeler”in müziği Oğuzhan Balcı’ya, librettosu Yavuz Demir’e ait. Eserin alt başlıkları arasında “Namazgâh Tepe ve Dua Tepe / İki Tepe Arasında Var Kılınmak” ifadeleri bulunuyor.

Seslendirmede soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Barış Yanç ve bariton Arda Aktar solist olarak yer alacak. Okan Şenozan ise anlatıcı olarak sahnede olacak. Orkestranın başkemancısı Burcu Zorlu.

Bu kadro, programın yalnızca çalgısal bir konserden oluşmadığını gösteriyor. Solistlerin, koroların ve anlatıcının katılımı, eserin tarihsel konusunu farklı ses katmanlarıyla dinleyiciye ulaştıracak.

Hangi korolar sahneye çıkacak?

Konserde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lisans Korosu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı IV. Sınıf Korosu ve Saygun Filarmoni Korosu görev alacak.

Orkestra ile birden fazla koronun aynı eserde buluşması, konserin toplu seslendirme yönünü öne çıkarıyor. Programı takip etmek isteyenler için eserin adı kadar bu geniş katılımlı kadro da önemli bir ayrıntı.

İlk kez kantat dinleyecekler açısından ise önceden uzun bir teknik hazırlık yapmak gerekmiyor. Eserin Sakarya Meydan Muharebesi’yle bağını ve anlatıda geçen tepelerin adlarını bilmek, programı takip ederken yararlı bir başlangıç sağlayabilir.

Konserden önce sergi de duyuruldu

Sakarya Meydan Muharebesi alanına ilişkin çalışmalar yürüten SakaryaMM Derneğinin programında, aynı gün için 18.30’da sergi, 20.00’de konser bilgisi bulunuyor. Duyuru, etkinliği Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105. yılı ve Kahraman 190’ıncı Alay anısıyla ilişkilendiriyor.

Sergiyi de görmek isteyen dinleyicilerin konser başlangıcından daha erken gelmesi gerekecek. Serginin erişim ve yerleşim ayrıntıları, ziyaret öncesinde etkinlik biriminden doğrulanabilir.

Bilet nereden alınır, yaş sınırı var mı?

Konser için Biletinial ve Sanat Cepte kanalları duyuruluyor. Güncel fiyat, koltuk kategorisi ve kalan yerler, satın alma sırasında kontrol edilmeli; farklı platformlardaki etkinlik özetleri kesin bilet bedeli olarak değerlendirilmemeli.

Resmî etkinlik sayfasına göre 6 yaş ve altı izleyiciler konsere alınmıyor; 6 yaş üzerindeki izleyiciler bilete tabi. Geç gelenlerin salona alkış arasında alınacağı da kurallar arasında belirtiliyor.