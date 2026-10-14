Ankara'da yaşayan binlerce emekli, artan ısınma giderleri karşısında doğalgaz ve kömür desteği alıp alamayacağını merak ediyor. Düşük gelirli emekliler hem bakanlığın sunduğu merkezi desteklerden hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım programlarından belirli şartları karşılamaları halinde yararlanabiliyor. İşte başvuru öncesi bilinmesi gerekenler.

Soğuk kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte Başkent Ankara'da yaşayan binlerce emekli vatandaş, bütçelerini rahatlatacak ısınma destekleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle son dönemde artan enerji maliyetleri ve doğalgaz ile kömür fiyatları, sabit gelirle geçinmeye çalışan emeklileri yakından ilgilendiriyor. Peki, Ankara'da emekliler doğalgaz ve kömür desteği alabilir mi? Kimler bu yardımlardan faydalanabilir ve başvuru sürecinde hangi adımların izlenmesi gerekir? İşte merak edilen tüm detaylar.

Türkiye genelinde ve yerelde uygulanan sosyal yardım mekanizmaları, belirli gelir kriterlerini sağlayan tüm ihtiyaç sahibi haneleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Emekli olmak, tek başına sosyal yardımlardan yararlanmaya engel teşkil etmediği gibi doğrudan otomatik bir hak da sağlamaz. Belirleyici temel unsur, hane içindeki kişi başına düşen gelir seviyesidir.

e-Devlet Üzerinden Doğalgaz Yardımı Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı, gelir düzeyi düşük olan hanelerin ısınma giderlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl sürdürülmektedir. Emekliler arasında da bu destekten faydalanmak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır.

Bu programa başvurabilmek için aranan başlıca şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İkamet edilen adreste aktif bir mesken grubuna ait doğalgaz aboneliğinin bulunması.

Hane içinde kişi başına düşen aylık net gelirin, asgari ücretin üçte birinden az olması. (2026 yılı için bu sınır kişi başı 9.358,50 TL olarak uygulanmaktadır).

Emekli maaşı bu sınırın altında kalan ve başka herhangi bir resmi geliri veya sigortalı çalışanı bulunmayan haneler, e-Devlet kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranını kullanarak doğalgaz desteğine müracaat edebilir. Destek ödemeleri, ekim ve mayıs ayları arasındaki 8 aylık dönemi kapsar ve 2 ayda bir PTT üzerinden fatura ibrazıyla düşülür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yakacak ve Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te sosyal devlet anlayışıyla yürüttüğü yardımlar kapsamında dar gelirli ailelere ve emeklilere destek kapılarını açık tutmaktadır. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen bu yardımlar, kömür ve Başkent Kart üzerinden sağlanan doğalgaz/gıda desteklerini içermektedir.

Ankara'da belediye yardımlarından faydalanmak isteyen emeklilerin sağlaması gereken temel kriterler bulunur:

Ankara il sınırları içinde ikamet etmek.

Hane toplam gelirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen açlık ve yoksulluk sınırının altında kalması.

Yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi.

Kömür Yardımı İçin Kritik Şart: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kömür yardımı başvurusunda, ikamet edilen konutun doğalgaz altyapısına sahip olmaması şartı aranmaktadır. Doğalgaz kullanılan konutlar için kömür yardımı yerine, dönemsel şartlara göre Başkent Kart üzerinden yakıt ve doğalgaz destekleri değerlendirilmektedir.

Başvuru Öncesi Bilinmesi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yardım başvurularında hak kayıpları yaşanmaması ve sürecin hızlı ilerlemesi için şu hususlara dikkat edilmelidir:

Gelir Hesabı: Hane içerisindeki tüm bireylerin toplam geliri (maaşlar, ek ödemeler vb.) toplanarak evdeki toplam kişi sayısına bölünür. Çıkan net rakam belirlenen yasal sınırın altındaysa başvuru onay şansı taşır. Abonelik Bilgileri: Başvuru yapılacak doğalgaz sayacının (ön ödemeli veya faturalı) başvuru yapan kişinin veya aynı hanede yaşayan aile bireyinin adına kayıtlı olması gereklidir. Kiracılar da sözleşmelerini ibraz ederek şartları sağlamaları halinde başvurabilirler. Başvuru Kanalları: Belediyenin yardımları için Başkent 153 çağrı merkezi aranabilir, resmi internet sitesindeki sosyal hizmetler portalı kullanılabilir ya da Etlik Osmanlı İş Merkezi'ndeki birimlere şahsen müracaat edilebilir. Gerekli Evraklar: Belediyeye yapılan fiziki başvurularda muhtarlıktan alınacak fakirlik ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopileri, tapu veya kira kontratı gibi belgeler talep edilebilir.

Ankara'da yaşayan emekliler, kış sezonu başlamadan önce e-Devlet ve yerel yönetim kanallarını kontrol ederek durumlarına uygun destek paketleri için başvurularını gerçekleştirebilirler. Güncel ödeme miktarları ve başvuru takvimi hakkındaki en net bilgiler resmi kurumların duyuru kanalları üzerinden takip edilmelidir.