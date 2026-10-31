Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarının kötü niyetli kişilerce gereksiz yere kullanılmasını ve ulaşımın aksatılmasını engellemek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Başkent genelinde en çok sorun yaşanan beş kritik noktada devreye alınan sesli siren sistemi, hem farkındalık yaratmayı hem de aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Başkent Ankara’da toplu taşıma ağının en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olan yürüyen merdivenler, son dönemde bazı kişilerin kasıtlı müdahaleleri nedeniyle sık sık gündeme geliyordu.

Vatandaşların günlük ulaşımlarını, özellikle de işe ve okula yetişmeye çalışan binlerce insanı mağdur eden acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) harekete geçirdi.Yaşanan aksaklıkların ve güvenlik risklerinin önüne geçmek isteyen yetkililer, başkent genelinde dikkat çekici ve caydırıcı yeni bir önlem paketini hayata geçirdi.

Güvenlik Kameralarına Yansıyan Olaylar Harekete Geçirdi

Yürüyen merdivenlerin alt ve üst kısımlarında yer alan acil durdurma butonlarının yalnızca gerçek tehlike anlarında kullanılması gerekirken, son dönemde artan asılsız müdahaleler ulaşımı sekteye uğratıyordu.

Özellikle güvenlik kameralarına da yansıyan olaylarda, kötü niyetli kişilerin durduk yere stop düğmesine basarak üniteleri hizmet dışı bırakması büyük tepki topluyordu.Yaşanan bu olumsuzlukların ardından ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yürüyen merdivenlerin kesintisiz hizmet verebilmesi ve toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla yeni bir teknolojik entegrasyon başlattı.

Sirenli Uyarı Sistemi Hangi Beş Noktada Devrede?

Uygulamanın ilk aşamasında, acil durdurma butonlarına yönelik müdahalelerin en yoğun yaşandığı ve vatandaşların en çok mağdur olduğu beş stratejik nokta belirlendi.ABB tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda sesli siren sistemi şu lokasyonlardaki yürüyen merdivenlere entegre edildi:

Sincan Gimsa Alt Geçidi

Armada AVM çevresi (Üst Geçit)

Kentpark AVM çevresi

Hacı Bayram çevresi

Kızılay 2 Metro İstasyonu çevresi

Bu noktalarda devreye alınan sistem sayesinde, butonlara basıldığı anda yüksek sesli bir siren devreye girerek çevredeki herkesin durumu fark etmesini sağlıyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor ve Ne Amaçlanıyor?

Uygulamanın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren yetkililer, sesli siren mekanizmasının stop düğmesine basılmasıyla birlikte otomatik olarak aktif hale geldiğini belirtiyor.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABB Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Mehmet Eray Özçelik, uygulamanın temel amacının caydırıcılık ve farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Özçelik, bazı kişilerin haksız yere stop düğmesine basarak üniteleri durdurduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: "Biz de bir farkındalık olsun diye bunu göstermek için ünitelerimize bu siren sistemini bağladık. Sesli siren sistemi stop düğmesine basılmasıyla aktif olan bir sistem. Sesli siren sistemiyle vatandaşlarımız en azından bir durdurulma olduğunda bunu gözlemleyebilecekler, kendileri de duyabilecekler."

Yaygınlaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

Başarıyla test edilen ve ilk beş noktada aktif olarak kullanılmaya başlanan sirenli uyarı sisteminin, önümüzdeki süreçte başkentin diğer yoğun metro çıkışlarında, alt geçitlerinde ve yaya akışının yüksek olduğu transit merkezlerinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için altyapı koruma önlemlerini kararlılıkla sürdürürken, bu tür kasıtlı müdahalelerin kamusal mala zarar vermekle birlikte binlerce insanın zamanını çalющий bir husus olduğuna dikkat çekiyor.