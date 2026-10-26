Ankara’da Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları, sevilen sanatçılar Zeynep Bastık ve Funda Arar konserleriyle doruğa çıkacak. Yenimahalle Belediyesi organizasyonuyla düzenlenecek ücretsiz etkinliklerde iki ünlü isim farklı günlerde sahne alacak. İşte başkentlilerin merakla beklediği konserlerin tarihleri, saatleri ve tüm detayları.

Türkiye'nin en büyük milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkusu başkent Ankara'da şimdiden başlarken, belediyeler tarafından düzenlenen dev konser programları vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıyacak iki dev ismi başkentlilerle buluşturuyor. Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık ile Türk pop ve müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, bayram öncesinde peş peşe verecekleri ücretsiz konserlerle müzik ziyafeti sunacak.

Zeynep Bastık Ata Mahallesi'nde Sahne Alacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak müzikseverlerin karşısına çıkacak olan isim Zeynep Bastık olacak. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı sanatçı, 27 Ekim 2026 Salı akşamı başkentli dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Yenimahalle Belediyesi tarafından paylaşılan resmi programa göre konser saat 19.30'da başlayacak. Etkinliğin adresi ise Ata Mahallesi Pazar Yeri önü olarak açıklandı. Özellikle gençlerin akın etmesi beklenen konser için yetkililer, katılımcıların başlama saatinden önce alanda olmalarının önemine dikkat çekiyor. İş veya okul çıkışında alana gelecek olan vatandaşların, ulaşım yoğunluğunu ve mahalle içindeki olası trafik hareketliliğini hesaba katarak yola çıkması büyük kolaylık sağlayacak.

Funda Arar Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda Buluşacak

Bayram coşkusunu kesintisiz sürdüren Yenimahalle Belediyesi, ikinci büyük konserde ise Türk müziğinin duayen isimlerinden Funda Arar'ı ağırlayacak. Güçlü yorumu ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan Funda Arar, 28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı Batıkentli müzikseverlerle buluşacak.

Yine saat 19.30'da start alacak olan bu görkemli konserin adresi Batıkent Vedat Dalokay Parkı olarak belirlendi. Geniş yeşil alan kapasitesi ve merkezi konumuyla binlerce vatandaşı ağırlayabilecek kapasitede olan parkta hazırlıklar şimdiden hız kazandı. Funda Arar'ın en güzel şarkılarını başkentliler için seslendireceği geceye yoğun bir katılım bekleniyor.

Konserler Ücretsiz mi ve Nelere Dikkat Edilmeli?

Yenimahalle Belediyesi tarafından organize edilen her iki konser de tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Tüm halkın davetli olduğu bu coşkulu buluşmalarda herhangi bir bilet veya kayıt şartı aranmıyor. Ancak kalabalık açık hava etkinliklerine katılacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bazı hususları göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor:

Ulaşım ve Park Yeri: Özellikle özel aracıyla geleceklerin park yeri bulma konusunda sıkıntı yaşamamak için erken saatlerde alana gelmesi veya toplu taşıma araçlarını tercih etmesi öneriliyor.

Buluşma Noktaları: Kalabalık konser alanlarında arkadaş gruplarının birbirini kaybetmemesi için etkinlik öncesinde ortak bir buluşma noktası belirlemesi pratik bir çözüm olacaktır.

Hava Koşulları ve Giyim: Sonbahar akşamlarının serinliğini göz önüne alarak dış giyim tercihlerinin buna göre yapılması sağlığın korunması açısından önem taşıyor.

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü şarkılar ve marşlarla kutlamak isteyen Ankaralılar, bu iki dev konserle bayram coşkusunu doruklarda yaşayacak. Yenimahalle'de müzik dolu iki akşam, başkent kültür sanat hayatına damgasını vuracak.