Ankara’da emekliler için sosyal etkinlik, kitap ve seminer imkânı sunan lokallere üyelik merak ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sayfasına göre Ankara’da yaşayanlar, kimlik kartlarıyla en yakın birime şahsen başvurabiliyor. Belediye ayrıca çevrim içi kayıt ekranı sunuyor. İşte başvuru koşulları, hizmet saatleri ve üyelerin yararlanabileceği faaliyetler hakkında bilinmesi gereken tüm önemli ayrıntılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin emekli lokalleri, gününü sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmek isteyenlere farklı imkânlar sunuyor. Kütüphane kullanımı, geziler, bilgilendirici seminerler ve özel gün programları, belediyenin hizmet sayfasında sıraladığı faaliyetler arasında yer alıyor.

ABB’nin açıklamasına göre Ankara’da ikamet eden üyeler, kimlik kartlarıyla kendilerine en yakın birime şahsen başvurarak üyelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Lokale ilk kez gitmeyi planlayanların, kendilerine uygun merkezin açık olduğu saatleri ve katılım koşullarını önceden öğrenmesi yararlı olacak.

Emekli Lokaline Şahsen Başvuru Nasıl Yapılır?

Üyelik için ABB’nin hizmet sayfasında belirtilen yol, kimlik kartıyla en yakın birime yüz yüze başvurmak. Belediye, kayıt sırasında üyelik formunun doldurulup imzalandığını ve taahhütname alındığını da bildiriyor.

Başvuru yapacak kişi, kendisine yakın merkezi seçtikten sonra hizmet saatleri içinde birime giderek üyelik ve faaliyetler hakkında bilgi alabilir. Merkezlerin etkinlik programları farklılaşabileceği için özellikle katılmak istenen bir kurs, gezi veya seminer varsa bunun o birimde düzenlenip düzenlenmediği sorulmalı.

İnternetten Üyelik Kaydı Da Var Mı?

ABB’nin Emekliler Lokali üye kayıt ekranı da bulunuyor. Ekranda T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, tercih edilen merkez, telefon ve bir yakının telefon numarası isteniyor. Sayfada, SMS doğrulamasının ardından kaydın otomatik olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.

Çevrim içi ekran ile belediyenin genel hizmet sayfasında farklı başvuru yolları gösterildiğinden, başvuru sahipleri kendi tercih ettikleri merkezin uygulamasını teyit edebilir. Şahsen başvuru için kimlik kartıyla birime gitme seçeneği belediyenin hizmet sayfasında açıkça yer alıyor.

Kimler Yararlanabilir, Yaş Şartı Var Mı?

ABB’nin hizmet açıklaması, lokallerden Ankara’da ikamet eden üyelerin yararlanabildiğini belirtiyor. Çevrim içi kayıt ekranında ise ikamet adresinin Ankara il sınırları içinde olması ve seçilen merkezin belirlediği asgari yaş şartının karşılanması koşulları gösteriliyor.

Belediyenin farklı tarihli yayınlarında yaşa ilişkin farklı ifadeler bulunduğu için, bütün merkezlerde tek ve kesin bir yaş sınırı geçerliymiş gibi hareket edilmemeli. Emeklilik durumu, yaş ve merkeze özgü diğer koşullar hakkında başvurulacak birimden güncel bilgi alınması gerekiyor.

Lokallerde Hangi Etkinlikler Düzenleniyor?

ABB’nin paylaştığı faaliyetler arasında kütüphane ve kitap kulübü, geziler, sinema günleri, müzik etkinlikleri, koro çalışmaları ve bilgi yarışmaları bulunuyor. Belediye, önemli gün ve haftalara yönelik özel programlar da düzenlendiğini belirtiyor.

Eğitim ve atölye örnekleri arasında çini, resim, drama, bağlama, İngilizce ve akıllı telefon kullanımı gibi başlıklar yer alıyor. Emekli etkinlik merkezlerinde sandalye yogası, sabah sporu ve bilgilendirici eğitimlerden de söz ediliyor. Bunlar belediyenin genel faaliyet örnekleri; her etkinliğin her merkezde ve her gün yapılacağı anlamına gelmiyor.

Seminer ve Kütüphane İmkânı

Kitap okumak veya bir okuma grubuna katılmak isteyenler için kütüphane kullanımı ve kitap kulübü hizmetler arasında sayılıyor. Bilgilendirici seminerlerde ise afet farkındalığı, ağız ve diş sağlığı, beslenme ve bağımlılıkla mücadele gibi farklı konulara yer verilebiliyor.

Etkinlik günleri, kontenjan ve varsa kayıt gerekliliği için üye olunan merkezle görüşmek gerekiyor. Böylece bir seminer veya geziye katılmak isteyenler, programa gitmeden önce saat ve başvuru bilgisini öğrenebilir.

Lokaller Hangi Saatlerde Hizmet Veriyor?

ABB’nin hizmet sayfasında genel hizmet saatleri 09.00–17.00 olarak belirtiliyor. Belediye, saatlerin yaz ve kış tarifesine göre değişebileceğini de bildiriyor. Başvuru veya ziyaret öncesinde seçilen birimin güncel çalışma saatini kontrol etmek yararlı olacak.

Altınpark Emekliler Lokali, belediyenin listesinde Aydınlıkevler Mahallesi, Altınpark İç Yolu 146/26, Altındağ/Ankara adresinde yer alıyor. ABB’nin çevrim içi sisteminde Altınpark için berber ve kuaför randevusu seçeneği de bulunuyor; bu hizmetten yararlanma koşulları merkez üzerinden ayrıca öğrenilebilir.