Türkiye genelinde olduğu gibi başkent Ankara’da da milyonlarca emeklinin ekonomik planlamalarını doğrudan etkileyen kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi netlik kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen düzenlemeler kapsamında, 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emeklilerinin aylıklarını hangi tarihlerde alacağı resmi olarak duyuruldu. Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bütçelerini denkleştirmeye çalışan emekliler, tahsis numaralarına göre şekillenen ödeme günlerini şimdiden yakından takip etmeye başladı.
SSK (4A) Emeklileri İçin Kasım Ödeme Takvimi
SSK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşlar için kasım ödemeleri oldukça geniş bir zamana yayılıyor. Yapılan açıklamaya göre, SSK emeklilerinin kasım aylıkları 17 Kasım Salı günü başlayacak ve 26 Kasım Perşembe günü yapılacak son ödemelerle tamamlanacak. Ödemeler, her ay olduğu gibi yine tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak.
Ankara’daki ve ülke genelindeki SSK emeklileri için tahsis numarası son hanesine göre belirlenen güncel ödeme takvimi şu şekildedir:
Tahsis Numarası Son Hanesi 9 olanlar: 17 Kasım Salı
Tahsis Numarası Son Hanesi 7 olanlar: 18 Kasım Çarşamba
Tahsis Numarası Son Hanesi 5 olanlar: 19 Kasım Perşembe
Tahsis Numarası Son Hanesi 3 olanlar: 20 Kasım Cuma
Tahsis Numarası Son Hanesi 1 olanlar: 21 Kasım Cumartesi
Tahsis Numarası Son Hanesi 8 olanlar: 22 Kasım Pazar
Tahsis Numarası Son Hanesi 6 olanlar: 23 Kasım Pazartesi
Tahsis Numarası Son Hanesi 4 olanlar: 24 Kasım Salı
Tahsis Numarası Son Hanesi 2 olanlar: 25 Kasım Çarşamba
Tahsis Numarası Son Hanesi 0 olanlar: 26 Kasım Perşembe
Bağ-Kur (4B) Emeklileri Kasım Aylıklarını Ne Zaman Alacak?
Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar için ise ödeme takvimi kasım ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 25 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında alacak.
Bağ-Kur sigortalıları için tahsis numarası son hanelerine göre belirlenen gün dağılımı ise şu sıralamayla yapılıyor:
Tahsis Numarası Son Hanesi 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Kasım Çarşamba
Tahsis Numarası Son Hanesi 3 ve 1 olanlar: 26 Kasım Perşembe
Tahsis Numarası Son Hanesi 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Kasım Cuma
Tahsis Numarası Son Hanesi 2 ve 0 olanlar: 28 Kasım Cumartesi
Hafta Sonuna Denk Gelen Ödemeler Ne Olacak?
Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ödeme günlerinin resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi durumunda yaşanan süreç geliyor. SSK ve Bağ-Kur ödemelerinde, ödeme günü hafta sonuna (Cumartesi veya Pazar gününe) denk gelse dahi aylıklar takvimdeki resmi günde ilgili banka hesaplarına aktarılmaktadır.
Bu ay içerisinde, son hanesi 1 ve 8 olan SSK emeklileri ile son hanesi 2 ve 0 olan Bağ-Kur emeklilerinin ödeme günleri hafta sonuna denk gelmesine rağmen, bankacılık sistemleri üzerinden ödemeler aksatılmadan hesaba yatırılacaktır.
Tahsis Numarası Nereden ve Nasıl Öğrenilir?
Emekli maaşı ödeme günlerini belirleyen tahsis numarası, T.C. kimlik numarasından tamamen farklı bir numaradır. Emekliler bu numarayı kolaylıkla öğrenebilirler.
SSK emeklileri e-Devlet kapısı üzerinden “4A Emekli Aylık Bilgisi” hizmetini kullanarak, Bağ-Kur emeklileri ise “4B Emekli Aylık Bilgisi” hizmetini seçerek hem tahsis numaralarını hem de güncel ödeme detaylarını detaylı bir şekilde görüntüleyebilirler. Ankara'daki emekliler, belirlenen bu takvim doğrultusunda maaşlarını ilgili banka şubelerinden veya ATM'lerden çekebilecek.
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