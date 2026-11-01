Ankara'daki Emekliler Dikkat: Kasım 2026 SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi Netleşti!

Ankara’daki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödemeler 17 Kasım itibarıyla başlarken, hafta sonuna denk gelen günlerdeki uygulama merak konusu oldu.