MasterChef ekranlarında tanınan isimlerin Ankara’daki restoranları, farklı yemek seçenekleriyle dikkat çekiyor. Sefa Okyay Kılıç’ın ızgaraları, Furkan Kahraman’ın lahmacun ve döneri, Görkem Ünal’ın pizzaları, Serhat Doğramacı’nın burgerleri ve Mehmet Yalçınkaya’nın Alaz’ı aynı listede buluşuyor. Peki, bu restoranlar nerede, menülerinde neler var? İşte paylaşılan adres ve fiyat bilgileriyle başkentteki beş farklı mekânın ayrıntıları.

MasterChef Türkiye’de izleyicilerin tanıdığı şef ve yarışmacıların Ankara’daki restoranları, ekranlarda görülen isimlerin yemeklerini denemek isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Izgara, lahmacun, döner, pizza ve hamburger gibi ürünlerle birbirinden ayrılan işletmeler, başkentin farklı bölgelerinde bulunuyor.

Ankara’daki MasterChef restoranları arasında Izgara Sefası, Kahramanca, Figza Pizza, White Burger by Serhat Doğramacı ve Alaz yer alıyor. Bu beş mekân aynı yemek anlayışına sahip değil. Bazılarında belirli bir ürün grubu öne çıkarken bazıları daha geniş bir restoran deneyimi sunuyor. Ziyaret planı yapanların merak ettiği iki temel konu ise adresler ve menü fiyatları.

Aşağıdaki ürün tutarları, haber için paylaşılan fiyat bilgilerini yansıtıyor. Bu tutarların ziyaret gününde geçerli olup olmadığının işletmeden öğrenilmesi gerekiyor. Ayrıca tek bir yemeğin fiyatı ile işletme profilinde gösterilen genel harcama aralığı, aynı anlamı taşımıyor.

Izgara Sefası: Sefa Okyay Kılıç’ın Ankara’daki adresi

MasterChef’te tanınan Sefa Okyay Kılıç ile anılan Izgara Sefası, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunuyor. Paylaşılan adres bilgisine göre restoran, Anadolu Bulvarı No:54/I’de hizmet veriyor.

Menü bilgilerinde ciğer şiş, tavuk but şiş ve ızgara köfte yer alıyor. Gönderilen fiyat listesinde ciğer şiş 590 TL, tavuk but şiş 450 TL ve ızgara köfte 490 TL olarak belirtiliyor. Yayık ayran için 85 TL, fıstıklı burma kadayıf için ise 145 TL bilgisi bulunuyor.

Bu tutarlar üzerinden hesaplandığında ciğer şiş, yayık ayran ve fıstıklı burma kadayıftan oluşan bir sipariş 820 TL’ye ulaşıyor. Hesaplama yalnızca belirtilen üç ürünü kapsıyor; farklı siparişler veya varsa ek ücretler toplamı değiştirebilir.

Kahramanca: Furkan Kahraman’dan lahmacun ve döner seçenekleri

Furkan Kahraman ile anılan Kahramanca’nın paylaşılan menüsünde lahmacun ve et döner seçenekleri bulunuyor. Antep lahmacun 240 TL, söğürmeli lahmacun ise 290 TL olarak listeleniyor.

120 gramlık servis et döner için verilen tutar 520 TL. Tatlı seçenekleri arasında bulunan fıstıklı sütlü kadayıfın fiyatı ise 180 TL olarak aktarılıyor. Böylece paylaşılan bilgiler, lahmacun tercih edenlerle porsiyon döner isteyenlerin farklı sipariş seçeneklerini karşılaştırmasına imkân veriyor.

Ancak gönderilen metinde Kahramanca’nın adres başlığının ardından doğrudan menü ürünleri sıralanıyor. Açık adres bilgisi bu bölümde bulunmadığından, ziyaret öncesinde işletmenin konumunun ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

Figza Pizza: Görkem Ünal’ın Bahçelievler’deki mekânı

Görkem Ünal ile anılan Figza Pizza, Bahçelievler’de Kazakistan Caddesi No:41/B, Çankaya adresinde bulunuyor. Paylaşılan ürünler arasında sarımsaklı et pizza, soğan dolması ve tiramisu yer alıyor.

Verilen fiyatlara göre sarımsaklı et pizza 650 TL, soğan dolması 330 TL ve tiramisu 320 TL. Sarımsaklı et pizza ile tiramisunun birlikte tercih edildiği bir sipariş, bu tutarlar üzerinden 970 TL ediyor. İçecek veya başka ürünler bu hesaba dahil değil.

Figza için aktarılan bilgiler yalnızca pizza fiyatını değil, menüdeki diğer iki seçeneği de gösteriyor. Bununla birlikte ürünlerin porsiyon büyüklüğü ve servis ayrıntıları gönderilen metinde açıklanmıyor.

White Burger: Serhat Doğramacı’nın Söğütözü şubesi

White Burger by Serhat Doğramacı’nın Ankara Söğütözü şubesi, hamburger seçenekleriyle listede yer alıyor. Paylaşılan açık adres Nergiz Sokak No:7/2, İç Kapı No:9 olarak belirtiliyor.

İşletme kaydında 600–800 TL fiyat aralığı görülüyor. Ancak bu bilgi, belirli bir hamburgerin veya menünün satış fiyatı olarak değerlendirilmemeli. Gönderilen içerikte ürün adlarıyla eşleştirilmiş ayrıntılı bir fiyat listesi bulunmuyor.

Bu nedenle burger, patates ve içecek içeren bir siparişin toplamını öğrenmek isteyenlerin şubeye ait menüyü kontrol etmesi gerekiyor. Paylaşılan genel aralık, tek başına siparişin kesin tutarını göstermiyor.

Alaz: Mehmet Yalçınkaya’nın Çayyolu’ndaki restoranı

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın gastronomi yaklaşımıyla hayata geçirilen Alaz, Çayyolu’nda bulunuyor. Restoranın adresi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi No:22, Çankaya olarak veriliyor.

İşletmenin tanıtımında Anadolu’nun göç yollarından ilham alan bir mutfak anlatılıyor. Bu yönüyle Alaz, listedeki ızgara, lahmacun, pizza ve hamburger ağırlıklı mekânlardan farklı bir menü yaklaşımı sunuyor.

Paylaşılan işletme profilindeki “2.000 TL ve üzeri” ifadesi ise belirli bir yemeğin fiyatı değil, genel fiyat kategorisi niteliğinde. Güncel yemek veya tadım menüsü tutarı gönderilen metinde bulunmuyor. Rezervasyon ve menü bilgisi için verilen telefon numarası 0507 919 14 06.

Ankara’da bu restoranları ziyaret etmeyi düşünenler için seçim, yalnızca şefin adına göre şekillenmiyor. Tercih edilen yemek türü, restoranın bulunduğu bölge ve siparişin kapsamı da planı belirliyor. Paylaşılan fiyatların değişebilmesi nedeniyle, ziyaret öncesinde güncel menü ve hizmet bilgilerinin işletmeden öğrenilmesi gerekiyor.