Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilikçi Öğretmenler Konferansı ve Kristal Meşale Ödül Programı için geri sayım başladı. Başvuru süreci tamamlanan programın sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak olup, ödül töreni ve konferans 27-28 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde eğitim öğretim süreçlerine yön veren, yenilikçi uygulamaları teşvik eden ve dijital dönüşüm kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Yenilikçi Öğretmenler Konferansı ve Kristal Meşale Ödül Programı, eğitim camiasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek olan bu dev buluşma, öğretmenlerin ve yöneticilerin geliştirdikleri özgün projeleri ulusal ve uluslararası düzeyde duyurması için benzersiz bir platform sunuyor.

Başvuru Süreci Tamamlandı

Geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi planlanan program için daha önce başlatılan başvuru süreci başarıyla tamamlanmıştır. 10 Ağustos 2026 tarihinde başlayan ve 16 Eylül 2026 tarihinde sona eren başvuru döneminin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından gelen projeler titizlikle incelenmeye başlandı. Başvuru süreci tamamen kapanmış olup, yeni kayıt veya başvuru kabul edilmemektedir. Eğitimciler artık tamamen komisyonun yapacağı değerlendirme sonuçlarına odaklanmış durumdadır.

Sonuçlar 6 Kasım'da İlan Ediliyor

Aday öğretmenlerin, öğretmen ekiplerinin ve okul yöneticilerinin merakla beklediği değerlendirme süreçlerinde sona yaklaşılırken sonuç tarihi netleşti. Yapılan resmi takvime göre, Kristal Meşale Ödül Programı sonuçları 6 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihle birlikte ödül almaya hak kazanan başarılı projeler ve isimler kamuoyuyla paylaşılacak.

Ankara'da Büyük Buluşma 27-28 Kasım'da

Eğitim sisteminin güncel ihtiyaçları ve Bakanlığın stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen tematik alanlarda ölçülebilir etki oluşturan, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamaları teşvik eden bu kapsamlı etkinlik, 27-28 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferans; öğretmenler, okul yöneticileri ve sektör paydaşları arasında güçlü bir deneyim paylaşımını desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitimde Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilerin katıldığı program, eğitimde yenilikçilik kültürünün kalıcı hale gelmesini sağlıyor. Etkinlik boyunca katılımcılar, etkisi kanıtlanmış iyi örnekleri tanıtma ve mesleki ağlarını genişletme fırsatı bulacak. Program kapsamında başarı elde eden öğretmenler, okul ve kurum yöneticileri ile başarılı ekipler ayrıca ödüllendirilecek. Eğitimde mükemmeliyeti arayan ve ezber bozan projelerin vitrine çıkacağı bu buluşma, önümüzdeki dönemin eğitim politikalarına da ilham verecek. Sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala, eğitim camiası kasım ayının sonunda başkentte yaşanacak bu büyük buluşma için hazırlıklarını tamamlıyor.