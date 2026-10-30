Ankara’dan Antalya’ya gönderilen 50 EGO otobüsü, COP31 boyunca katılımcıların ulaşımında kullanılacak. Araçlara 56 personel eşlik ediyor. EGO’nun açıklamasına göre otobüsler, konaklama merkezleri ile konferans alanı arasında görev yapacak. Kasım ayında düzenlenecek organizasyona destek için yola çıkan filonun 43 aracını CNG, yedisini ise dizel yakıtlı otobüsler oluşturuyor. İşte görevlendirmenin kapsamı ve konferans takvimi.

Ankara’da toplu ulaşım hizmeti veren EGO Genel Müdürlüğü, Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ulaşım desteği sağlayacak. Kurumun 29 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre 50 otobüs, aynı gün saat 05.00’te Antalya’ya uğurlandı.

Araçların görevi, konferansa katılanların konakladıkları merkezlerden etkinlik alanına ulaşımını sağlamak olacak.

Otobüslerle birlikte 56 personel görevlendirildi

EGO’nun duyurusunda, ulaşım hizmetlerine 56 personelin destek vereceği belirtiliyor. Gönderilen filonun 43’ü CNG, yedisi ise dizel yakıtlı otobüslerden oluşuyor.

Açıklamada personelin görev dağılımı ayrıntılandırılmıyor. Bu nedenle 56 kişinin tamamını “şoför” olarak tanımlamak doğru olmaz. Kurum, araçlarla birlikte görevlendirilen ekibi personel sayısı üzerinden bildiriyor.

Duyurunun ortaya koyduğu temel bilgi, araç ve personel desteğinin konferans ulaşımına yönelik olduğu.

COP31 ne zaman ve nerede yapılacak?

Konferans, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasının katılımcı bilgilendirmesinde etkinlik yeri Antalya EXPO Center olarak gösteriliyor. EGO’nun desteği de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki organizasyon kapsamında veriliyor.

Konferansta hangi konular görüşülecek?

COP31, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı olarak düzenleniyor. Her yıl gerçekleştirilen bu toplantılar, ülkelerin iklim değişikliğine karşı ortak adımları müzakere ettiği uluslararası bir platform oluşturuyor.

UNFCCC’nin açıklamasına göre Antalya’daki konferans, dünya liderlerini ve müzakerecileri bir araya getirecek. İş dünyası, bilim insanları, gençler ve sivil toplum temsilcileri de iklim eylemine ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, iklim etkilerine uyum ve emisyonların azaltılması, bu sürecin temel başlıkları arasında bulunuyor.

Bu ölçekte bir organizasyonda katılımcıların toplantı alanına erişimi, etkinliğin günlük işleyişinin parçalarından biri. EGO’nun açıkladığı destek de konferansın içeriğinden ayrı olarak bu ulaşım ihtiyacına yönelik planlanmış durumda.

Ankara’daki seferler için ayrıca duyuru var mı?

EGO’nun araç görevlendirmesine ilişkin açıklamasında, Ankara’da belirli bir hattın kaldırıldığı veya sefer sayısının azaltıldığı bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca 50 otobüsün Antalya’ya gönderilmesinden hareketle herhangi bir güzergâhta değişiklik olduğu sonucuna varılamaz.