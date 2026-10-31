Ankara ile Zonguldak arasında kültürel ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi’nin kasım takvimi netleşti. Batı Karadeniz'in büyüleyici rotasında seyahat etmek isteyenler için sıradaki sefer tarihi 13 Kasım olarak açıklanırken, detaylı güzergah programı paylaşıldı.

Türkiye’de raylı sistem turizminin ve alternatif seyahat rotalarının popülaritesi her geçen gün artarken, doğa, tarih ve endüstriyel mirası bir arada sunan özel tren seferleri seyahatseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi, başkentten Batı Karadeniz’e uzanan benzersiz bir keşif rotası sunuyor. TR81 Batı Karadeniz bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi, bölgenin doğal, kültürel, tarihi, jeolojik ve endüstriyel değerlerinin tanıtılması amacıyla tasarlanan proje, seyahat tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

2026 Sezonunda Karaelmas Ekspresi Heyecanı

Geçtiğimiz yıl Ankara ile Zonguldak arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen dört başarılı seferle seyahatseverlerden yoğun ilgi gören Turistik Karaelmas Ekspresi, geliştirilmiş programıyla 2026 yılında da raylardaki yerini aldı. Bölgenin zengin turizm potansiyelini gözler önüne seren bu özel tren seferleri, hem yerli turistlerin hem de fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerin akınına uğruyor.

Toplam 7 vagondan oluşan ve 6 yataklı ile 1 yemekli vagon kapasitesiyle hizmet veren tren, sefer başına 120 yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Ankara–Zonguldak ve Zonguldak–Ankara yönlerinde farklı turist gruplarının seyahat edeceği bu özel organizasyonda, toplam yolcu kapasitesinin en verimli şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kasım Ayı Takvimi ve Sıradaki Sefer Tarihi

2026 yılı içerisinde dört dönem halinde planlanan tren turlarının takvimi şu şekilde belirlenmişti:

2 - 4 Ekim 2026

16 - 18 Ekim 2026

30 Ekim - 1 Kasım 2026

13 - 15 Kasım 2026

Ekim ayındaki başarılı seferlerin ardından, seyahatseverlerin en çok merak ettiği kasım ayı takvimindeki sıradaki ve sonraki Ankara çıkışlı sefer 13 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu özel tarihte yola çıkacak olan yolcular, sonbaharın en güzel tonlarına bürünen Batı Karadeniz doğasını tren penceresinden izleme fırsatı bulacak.

Seyahat Acentaları İçin Başvuru ve Katılım Esasları

Turistik Karaelmas Ekspresi ile seyahat etmek isteyen seyahat acentalarının uyması gereken belirli kurallar bulunuyor. Organizasyonun düzenli ve verimli işleyebilmesi için belirlenen temel esaslar şunlardır:

Seyahat acentaları en az 2 vagon (40 kişi) için talepte bulunabilecek olup, tek vagon tahsisi yapılmamaktadır.

Ankara kalkışlı tren için başvuruda bulunan seyahat acentalarının tur programlarında Zonguldak’ta en az 1 gece konaklamaya yer vermeleri zorunludur.

Gelen başvurular; başvuru sırası, önceki seferlerdeki performans durumları ve tahsis edilebilir kapasite dikkate alınarak titizlikle değerlendirilmektedir.

Detaylı Sefer Programı ve Güzergâh Bilgileri

13 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan Ankara–Zonguldak Geliş Programı ve dönüş güzergahı saatleri şu şekilde planlanmıştır:

Ankara – Zonguldak Geliş (13 Kasım 2026):

Cuma - Cumartesi (23.00 - 07.00): Ankara kalkışlı hareket ile Yenice yönüne seyahat ve sabah saatlerinde Yenice varış.

Cumartesi (10.00 - 13.00): Yenice'den hareket ile Zonguldak'a varış ve şehir turu başlangıcı.

Zonguldak – Ankara Dönüş (14 Kasım 2026):

Cumartesi - Pazar (23.00 - 07.00): Zonguldak'tan gece yarısı hareket ile sabah Çankırı'ya varış.

Pazar (12.00 - 14.00): Çankırı kalkışlı hareket ile Kalecik yönüne devam.

Pazar (18.00 - 19.30): Kalecik'ten hareket ile akşam saatlerinde Ankara'ya varış ve turun son bulması.

Batı Karadeniz'in saklı cennetlerini, kömürün ve madenciliğin tarihi endüstriyel mirasını, yeşilin her tonunu barındıran ormanlarını tren seyahatinin nostaljik konforuyla keşfetmek isteyenler için Karaelmas Ekspresi kasım ayında kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Acentalar ve seyahatseverler için kontenjanlar dolmadan planlama yapmak büyük önem taşıyor.