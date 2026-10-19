Ankara’dan Kahramankazan ve Kızılcahamam yönüne hareket edecek sürücüleri yol çalışmaları bekliyor. Karayollarının duyurularında farklı kilometrelerde taşıt yollarının kapatıldığı, ulaşımın karşı yönden gidiş geliş sürdüğü belirtiliyor. Güzergâh tamamen kapanmadı ancak çalışma kesimlerinde trafik düzeni değişti. İşte yola çıkmadan önce kontrol edilmesi gereken kilometreler, geçiş yönleri ve yolculuk planını etkileyebilecek önemli ayrıntılar bu haberde.

Ankara’dan Kahramankazan ve Kızılcahamam yönüne seyahat edecek sürücüleri, güzergâhın farklı noktalarında yol yapım çalışmaları bekliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün erişilebilen 18 Ekim güncellemeli kayıtlarında, bazı kesimlerde bir yöndeki taşıt yolunun kapatıldığı ve ulaşımın karşı taşıt yolundan iki yönlü sürdüğü bilgisi yer alıyor.

Düzenleme, güzergâhın tamamının ulaşıma kapandığı anlamına gelmiyor. Ancak çalışma alanlarına yaklaşan sürücülerin, bölünmüş yolun olağan trafik düzeninden farklı bir geçişle karşılaşacağını bilmesi gerekiyor. Özellikle aynı güzergâhı düzenli kullananların da geçici yönlendirmeleri takip etmesi önem taşıyor.

15–18. kilometreler arasında hangi yön kapalı?

KGM’nin duyurusuna göre Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yolunun 15–18. kilometreleri arasında, 15 Ekim 2026’dan itibaren yol yapım çalışması nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanıyor.

Bu kesimde Ankara–Kahramankazan–Kızılcahamam istikametindeki taşıt yolu kapalı. Ulaşım, Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yönündeki taşıt yolundan gidiş geliş şeklinde devam ediyor.

Dolayısıyla Ankara’dan Kızılcahamam’a doğru ilerleyen sürücüler, çalışma kesiminde karşı taşıt yoluna yönlendiriliyor. Ankara yönüne gelen araçlar da aynı taşıt yolunu karşı yöndeki trafikle paylaşıyor. Düzenleme, yalnızca gidiş yönündeki sürücüleri değil, dönüş yolculuğu yapanları da ilgilendiriyor.

21–22. kilometrelerde geçiş yönü değişiyor

Aynı yolun 21–22. kilometreleri arasında farklı bir düzenleme bulunuyor. Burada kapatılan bölüm, Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara istikameti.

Trafik, Ankara–Kahramankazan–Kızılcahamam istikametindeki taşıt yolundan iki yönlü ilerliyor. İki çalışma kesiminde kapalı yönlerin farklı olması, güzergâh boyunca tek bir geçiş düzeninin bulunmadığını gösteriyor.

Sürücülerin bir çalışma alanını geçtikten sonra sonraki kesimde aynı taşıt yolunun açık kalacağını varsaymaması gerekiyor. Her kesimde yol üzerindeki levhalar ve geçici şerit işaretleri, izlenecek yönü belirliyor.

51–54. kilometrelerde de çalışma kaydı var

KGM’nin bölgesel çalışma listesinde 51–54. kilometreler arasındaki düzenleme de yer alıyor. Bu bölümde Ankara–Kahramankazan istikametindeki taşıt yolu kapalı; ulaşım Kahramankazan–Ankara yönündeki taşıt yolundan gidiş geliş devam ediyor.

Kahramankazan’a ulaşmayı hedefleyen sürücüler açısından bu kesim de yolculuk öncesinde kontrol edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor. Açıklanan kilometreler, KGM’nin yol kesimi tanımına ait. Bu nedenle rakamları, Ankara şehir merkezinden itibaren gidilecek mesafe olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Çalışma yapılan kesimler ve trafik düzeni

Yol kesimi Kapalı istikamet Ulaşımın sürdüğü taşıt yolu 15–18. kilometreler Ankara–Kahramankazan–Kızılcahamam Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara yönünden iki yönlü 21–22. kilometreler Kızılcahamam–Kahramankazan–Ankara Ankara–Kahramankazan–Kızılcahamam yönünden iki yönlü 51–54. kilometreler Ankara–Kahramankazan Kahramankazan–Ankara yönünden iki yönlü

Tablo, KGM’nin erişilebilen çalışma kayıtlarındaki yönlendirmeleri özetliyor. Yol üzerindeki güncel işaretler ve görevlilerin yönlendirmeleri, geçiş sırasında esas alınmalı.

Kızılcahamam yolu tamamen kapalı mı?

Duyurulardaki düzenlemeler, belirtilen kesimlerde ulaşımın karşı taşıt yolundan devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle güzergâh için “yol tamamen kapandı” ifadesi doğru değil.

Bununla birlikte iki yönün aynı taşıt yolunu kullanması, sürücülerin çalışma alanına yaklaşırken hızını ve takip mesafesini yeniden ayarlamasını gerektiriyor. Geçici şerit geçişlerinde ani manevralardan kaçınmak ve öndeki araçla güvenli mesafeyi korumak önem taşıyor. Seyahat planında çalışma kesimleri için zaman payı bırakmak da randevu veya aktarmaya yetişmeye çalışan sürücülere yardımcı olabilir.

Çalışmalar ne zaman bitecek?

İncelenen kayıtlarda bu üç kesim için kesin tamamlanma tarihi belirtilmiyor. Ayrıca açıklanmış bir bekleme süresi veya yolculuğa eklenecek dakika bilgisi de bulunmuyor. Bu nedenle “şu kadar dakika gecikme olacak” şeklinde kesin bir süre vermek mümkün değil.

19 Ekim’de yola çıkacak sürücüler, hareket öncesinde KGM’nin güncel yol durumu duyurularını kontrol edebilir. Alo 159 yol danışma hattı da güzergâh hakkında bilgi alınabilecek resmî kanallar arasında yer alıyor. Böylece önceki güne ait bir trafik düzenlemesini, kontrol etmeden yolculuk planının tek dayanağı yapmak önlenebilir.