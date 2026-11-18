Ankara’dan yola çıkacaklar için iki kritik güzergâh: 18 Kasım’da trafik nerede kontrollü? Ankara yol durumu, Ankara’da çalışma yapılan yollar. Mevcut haberi sürücünün karar vereceği üç bilgiyle öne çıkarın: yolun kilometresi, etkilenen yön ve geçiş düzeni.

Karayolları Genel Müdürlüğünün 18 Kasım’da güncellediği çalışma kayıtlarına göre Ankara–Niğde Otoyolu’nun 0–1. kilometrelerinde İncek Yolu’ndaki üstyapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit kapalı. Ankara’ya doğru gelen araçlar, çalışma alanını aynı yöndeki açık şeritten kontrollü olarak geçiyor. KGM, bu düzenleme için 13–20 Kasım 2026 tarih aralığını verdi.

Bu kesimi kullanacaklar için belirleyici ayrıntı seyahat yönü. Niğde tarafından Ankara’ya yaklaşan sürücüler, ilk kilometrede sola geçişi sınırlayan işaretlerle karşılaşacak. Ankara’dan Niğde yönüne çıkanlar için KGM’nin bu çalışma kaydında ayrıca bir şerit kapatması belirtilmedi. Dolayısıyla bu duyuru özellikle Ankara’ya dönüş yolculuğunu planlayan sürücüleri ilgilendiriyor.

İncek–Dodurga arasında Eskişehir yönüne nasıl geçiliyor?

Ankara Çevre Otoyolu’nun 8–11. kilometrelerinde, İncek Kavşağı ile Dodurga Kavşağı arasındaki iç dairenin Eskişehir yönü üstyapı onarımı nedeniyle kapalı. Sürücüler, çalışma kesimini Samsun yönündeki dış daireye aktarılıyor. Bu bölümden hem Eskişehir hem Samsun yönüne geçiş sağlanıyor. KGM’nin açıkladığı düzen iki gidiş ve iki geliş şeridi. Çalışma için ilan edilen tarih aralığı 9–20 Kasım 2026.

Çevre yolunda Eskişehir yönüne gidenler, İncek–Dodurga kesiminde kendi taşıt yolu yerine karşı taraftaki geçişi kullanacak. Samsun yönüne gidenler de bu kesimde karşı yönün araçlarıyla aynı taşıt yolunu paylaşacak. Bu nedenle kavşağa yaklaşırken geçici şerit levhalarını takip etmek, özellikle her gün aynı güzergâhı kullanan sürücüler için önemli.

İki güzergâhta geçiş düzeni nasıl farklılaşıyor?

Ankara–Niğde Otoyolu’nda sürücüler aynı yöndeki açık şeritten devam ediyor. Ankara Çevre Otoyolu’nda ise Eskişehir yönündeki taşıt yolu kapalı olduğu için trafik karşı taraftaki taşıt yoluna aktarılıyor. Her iki kayıtta da İncek adı geçiyor. Hangi düzenlemeyle karşılaşacağınızı anlamak için önce otoyolun adına, ardından seyahat yönüne ve kilometre aralığına bakın.

Ankara yol durumu nereden kontrol edilir?

KGM kayıtlarında iki düzenleme için de 20 Kasım bitiş tarihi olarak yer alıyor. Bu kesimlerden geçecek sürücüler, hareket etmeden önce KGM’nin çalışma yapılan yollar ekranındaki son kayda bakabilir. Çalışma alanına ulaştığınızda geçici trafik işaretlerini ve görevlilerin yönlendirmelerini takip edin.