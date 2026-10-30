Ankara–Kırıkkale yolunda DDY Köprüsü yaklaşım dolgularındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemesi sürüyor. KGM’nin 30 Ekim tarihli listesine göre 29–32’nci kilometrelerde Kırıkkale–Ankara yönü kapalı; ulaşım karşı taraftan gidiş geliş sağlanıyor. Yolun tamamı kapatılmış değil. Aynı güzergâhtaki kontrollü patlatma çalışması ise farklı kilometreleri ve ayrı bir uygulamayı kapsıyor. İşte sürücülerin bilmesi gereken önemli ayrıntılar.

Ankara ile Kırıkkale arasında yolculuk yapacak sürücüleri ilgilendiren trafik düzenlemesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel çalışma listesinde yer almaya devam ediyor. 30 Ekim 2026 tarihli bilgilendirmeye göre yolun 29–32’nci kilometrelerinde, DDY Köprüsü’nün yaklaşım dolgularını iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu nedenle Kırıkkale–Ankara istikameti çalışma yapılan kesimde trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Ankara–Kırıkkale yönündeki karşı taşıt yoluna alınarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Dolayısıyla açıklama, iki şehir arasındaki yolun bütünüyle ulaşıma kapandığı anlamına gelmiyor.

Kırıkkale’den Ankara’ya gelenler nasıl ilerleyecek?

Kırıkkale’den Ankara’ya doğru seyahat edenler, belirtilen kesimde normalde kullandıkları taşıt yolu yerine yönlendirmelerle karşı tarafa aktarılıyor. Ankara’dan Kırıkkale’ye gidenler de aynı bölümde karşı yönden gelen araçlarla ortak kullanılan bir taşıt yolunda ilerliyor.

Bu değişiklik nedeniyle sürücülerin bölünmüş yol alışkanlığıyla hareket etmemesi önemli. Özellikle şerit aktarımına yaklaşırken yol kenarındaki geçici işaretler, dubalar ve görevlilerin yönlendirmeleri takip edilmeli. Öndeki aracın yaptığı manevrayı son anda izlemek yerine, güzergâh değişikliğini önceden fark etmek daha kontrollü ilerlemeyi sağlar.

Çalışmanın nedeni ne?

KGM, düzenlemenin gerekçesini DDY Köprüsü yaklaşım dolgularının iyileştirilmesi olarak açıklıyor. Güncel kayıtta uygulamanın sona ereceği kesin bir tarih belirtilmiyor. Bu nedenle çalışmanın ne zaman biteceği veya normal trafik düzenine hangi gün dönüleceği konusunda takvim vermek mümkün değil.

Yolculuk süresine ilişkin de doğrulanmış bir gecikme hesabı bulunmuyor. Trafiğin yoğunluğu, ağır araçların hareketi ve çalışma alanındaki geçiş koşulları değişebileceğinden, “şu kadar dakika kayıp yaşanacak” şeklinde sabit bir süre üzerinden plan yapılmamalı.

28–29’uncu kilometrelerdeki patlatma uyarısı farklı

Aynı güzergâha ilişkin ikinci bir duyuruyu köprü çalışmasıyla karıştırmamak gerekiyor. KGM listesinde, Ankara–Kırıkkale yolunun 28–29’uncu kilometrelerinde, Ankara–Kırıkkale–Delice Otoyolu yapımı kapsamında kontrollü patlatma çalışmaları da yer alıyor.

Bu çalışmaya ilişkin kayıtta, 09.00–12.00 saat aralığında her iki istikametin 15 dakika süreyle trafiğe kapatılacağı belirtiliyor. Bu ifade, yolun üç saat boyunca kesintisiz kapalı tutulacağı anlamına gelmiyor; belirtilen zaman aralığındaki kısa süreli kapatma uygulamasını anlatıyor.

Böylece aynı yol üzerinde iki ayrı düzenleme bulunuyor: Birinde karşı taşıt yolundan gidiş geliş sağlanırken, diğerinde çalışma sırasında kısa süreli durdurma uygulanabiliyor. Sürücülerin haberlerde geçen kilometreleri ve uygulama biçimini birlikte okuması önem taşıyor.

Çalışma alanına yaklaşırken nelere dikkat edilmeli?

Yola çıkmadan önce güzergâhı kontrol etmek kadar, çalışma alanına yaklaşırken hızını mevcut koşullara göre ayarlamak da önemli. Takip mesafesini korumak, ani şerit değişikliklerinden kaçınmak ve geçici trafik işaretlerini esas almak, daralan veya yönü değişen kesimlerde daha öngörülebilir bir sürüş sağlar.

Navigasyon uygulamasındaki tahmini varış saati, sahadaki yönlendirmelerin yerine geçmez. Özellikle teslimat, randevu veya başka bir araca yetişme planı bulunanların yolculuklarına makul bir zaman payı eklemesi yararlı olacaktır.

Güncel yol durumu nereden öğrenilir?

Çalışma bilgileri KGM’nin “Çalışma Yapılan Yollar” sayfasından ve e-Devlet’teki “Çalışma Yapılan Yol Sorgulama” hizmetinden takip edilebiliyor. Haber, 30 Ekim tarihli kayda dayanıyor; sonraki yolculuklarda son güncellemenin yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.