Ankara–Konya yolunu kullanacak sürücüler için Çimşit Kavşağı çevresinde geçici trafik düzeni uygulanıyor. Karayollarının bültenine göre 28–31. kilometrelerde çalışma yapılan Ankara–Konya yönü kapatılırken ulaşım karşı taraftan gidiş geliş sürdürülüyor. Yolun tamamı kapalı değil. İşte sürücülerin merak ettiği çalışma kesimi, geçiş düzeni ve yolculuk öncesinde kontrol etmesi gereken güncel yol bilgileri bu haberde.

Ankara’dan Konya yönüne yola çıkacak sürücülerin, Çimşit Kavşağı çevresindeki geçici trafik düzenine dikkat etmesi gerekiyor. 25 Ekim 2026’da kontrol edilen Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre çalışma, Ankara–Konya yolunun 28–31. kilometreleri arasında bulunuyor. Bu kesimde Ankara’dan Konya’ya gidiş yönü trafiğe kapatılırken araçların geçişi, Konya–Ankara yönünde kullanılan yol bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Düzenleme, güzergâhın tamamında ulaşımın durduğu anlamına gelmiyor. Sürücüler çalışma yapılan kesimi, yol üzerindeki geçici yönlendirmeleri izleyerek geçebiliyor.

Ankara–Konya yolu tamamen kapalı mı?

“Ankara Konya yolu kapalı mı?” sorusunun yanıtında çalışma alanıyla bütün güzergâhı birbirinden ayırmak gerekiyor. Bülten, 28–31. kilometreler arasındaki Ankara–Konya istikametinin kapatıldığını, ulaşımın ise karşı yöndeki bölüm üzerinden devam ettiğini belirtiyor. Dolayısıyla açıklamayı “Ankara’dan Konya’ya gidilemiyor” şeklinde yorumlamak doğru değil.

Bu bilgi, tek başına bütün yol için alternatif güzergâha geçilmesi gerektiğini de göstermiyor. Yolculuk kararında çalışma noktasındaki işaretler, görevlilerin yönlendirmeleri ve güzergâhın diğer kesimlerine ilişkin güncel duyurular birlikte dikkate alınmalı.

Karşı yönden iki yönlü ulaşım ne demek?

Normalde Konya’dan Ankara’ya gelen araçların kullandığı yol bölümü, çalışma süresince hem Ankara’ya gelen hem de Konya’ya giden trafiğe hizmet veriyor. Başka bir ifadeyle, gidiş ve geliş akışları geçici düzenlemeyle aynı yol bölümüne aktarılıyor.

Bu uygulama, sürücülerin alışık oldukları bölünmüş yol düzeninin çalışma kesiminde değiştiğini gösteriyor. Özellikle geçiş başlangıcında şeritleri son anda değiştirmek yerine, yönlendirme levhalarını önceden takip etmek önem taşıyor. Karşı taraftaki yol bölümüne geçiş, sürücünün kendi seçimiyle değil, sahadaki trafik düzenine uygun biçimde yapılmalı.

Çimşit yol çalışması hangi alanı kapsıyor?

Duyuruda belirtilen 28–31. kilometreler, yaklaşık üç kilometrelik bir kesime karşılık geliyor. Konum, Çimşit Kavşağı olarak tanımlanıyor. Ancak bu uzunluk, araç kuyruğunun veya olası yavaşlamanın kesin mesafesi anlamına gelmiyor.

Trafiğin o anda ne kadar yoğun olduğu, geçişin kaç dakika sürdüğü veya belirli saatlerde bekleme yaşanıp yaşanmadığı konusunda bülten kesin bir süre vermiyor. Bu nedenle “Şu kadar dakika gecikme var” şeklinde doğrulanmamış bir hesapla hareket edilmemeli.

Sürücüler geçişte nelere dikkat etmeli?

Çalışma alanına yaklaşırken hızın yol üzerindeki sınırlamalara göre ayarlanması, öndeki araçla takip mesafesinin korunması ve ani manevralardan kaçınılması gerekiyor. Özellikle şerit geçişlerinin bulunduğu noktalarda yalnızca navigasyon ekranına bakmak yerine geçici trafik levhaları ve görevlilerin işaretleri esas alınmalı.

Konya’dan Ankara’ya gelen sürücüler de düzenlemeden etkileniyor. Çünkü kendi yönlerinde kullanılan yol bölümü, çalışma kesiminde karşı yöndeki araçlarla paylaşılıyor. Bu yüzden uyarı, yalnızca Ankara’dan hareket edenleri ilgilendiren bir kapanma duyurusu olarak görülmemeli.

Çalışma ne zaman bitecek, güncel durum nereden öğrenilir?

İlgili bülten maddesinde çalışmanın tamamlanacağına ilişkin kesin tarih veya normal trafik düzenine dönüş saati paylaşılmıyor. Geçici uygulamanın ne zaman sona ereceği konusunda tarih vermek için yeni resmî açıklama gerekiyor.

Yola çıkmadan önce KGM Yol Durumu Bülteni yeniden kontrol edilebilir. Ayrıca e-Devlet’teki “Çalışma Yapılan Yol Sorgulama” hizmeti, Karayollarının sorumluluk ağındaki çalışmaları öğrenmek için kullanılabiliyor. Güncel kontrol, önceki günlerden kalan bir paylaşımın bugünkü trafik düzeniyle karıştırılmasını önleyebilir.