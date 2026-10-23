Başkentin tarihi ticaret merkezi Ankara Ulus Hali, son günlerde taze balık tezgahlarına akın eden vatandaşların gözdesi oldu. Mevsimin en sevilen lezzetlerinden palamut, boyuna ve tezgahlara göre değişmekle birlikte tanesi 50 TL, 70 TL ile 100 TL arasında değişen cazip fiyatlarla alıcı buluyor.

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı tezgahları renklenirken, başkentte taze ve bütçe dostu deniz ürünleri tüketmek isteyen vatandaşların ilk adresi her zaman olduğu gibi tarihi Ankara Ulus Hali oluyor.

Yıllardır şehrin ticaret kalbinin attığı noktalardan biri olan bu köklü hal, sunduğu zengin ürün çeşitliliği ve piyasaya kıyasla uygun fiyat politikasıyla her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Özellikle sonbahar aylarıyla birlikte tezgahların vazgeçilmezi haline gelen palamut, bu sezon da Ankaralıların mutfaklarında başköşeye yerleşmeye başladı.

Ankara Ulus Hali Nerededir ve Konumu Nedir?

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen Ankara Ulus Hali, başkentin tarihi dokusunu koruyan Altındağ ilçesinin Ulus semtinde yer almaktadır. Şehrin merkezinde bulunması ve toplu taşıma ağlarına olan yakınlığı sayesinde kentin her noktasından kolaylıkla ulaşılabilen bu mekan; sebze, meyve ve taze balık reyonlarıyla bölgenin en önemli cazibe merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Tarihi yapısı ve esnaf kültürüyle dikkat çeken hal, ucuz ve güvenilir alışverişin başkentteki simgesi konumundadır.

Ulus Hali'nde Palamut Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Bu sezon denizlerden bolca çıkan ve halkın severek tükettiği palamut, Ulus Hali'ndeki tezgahları adeta şenlendirmiş durumda. Vatandaşların bütçesini sarsmayacak rakamlarla satışa sunulan balıklar, boyuna ve büyüklüğüne göre sınıflandırılıyor. Yapılan güncel tezgah incelemelerine göre, Ankara Ulus Hali'nde palamutun tanesi 50 TL ile 100 TL arasında değişen geniş bir fiyat aralığında alıcı buluyor.

Tezgahlardaki fiyat dağılımı incelendiğinde şu detaylar göze çarpıyor:

En Düşük Fiyat: Boyut olarak daha küçük ya da kampanyalı olan bazı tezgahlarda palamut tanesi 50 TL'ye kadar düşmektedir , bu da dar bütçeli vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Standart ve Ortalama Fiyat: Genel olarak tezgahların çoğunda standart boydaki palamut fiyatları 70 TL ile 100 TL arasında değişen etiketlerle sergilenmektedir.

Ankaralıların Balık Alışverişindeki Güvenilir Adresi

Hafta içi ve hafta sonu demeden yoğun bir hareketliliğe ev sahipliği yapan Ulus Hali, ucuz protein kaynağı arayanların akınına uğruyor. Hal esnafı, fiyatların halkın alım gücüne hitap ettiğini belirtirken, palamut sezonunun verimli geçmesinin hem esnafın hem de tüketicinin yüzünü güldürdüğünü ifade ediyor.

Sağlıklı beslenmek ve sofralarında taze balığa yer vermek isteyen başkentliler, sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahların yolunu tutarak bütçelerine uygun alışveriş yapma imkanı buluyor. Uygun fiyatları ve taze ürün garantisiyle Ulus Hali, önümüzdeki günlerde de balık severlerin buluşma noktası olmaya devam edecek.