Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hayvancılık sektörünün hammadde maliyetlerini hafifletmek amacıyla başlattığı yemlik buğday satışlarında üreticilere büyük bir ödeme kolaylığı sunuyor. Başkent Ankara'daki besicileri de yakından ilgilendiren 1 milyon tonluk satışta vade farksız 90 gün veya kredi kartına taksit imkanı sağlanıyor.

Türkiye genelinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdüren üreticilerin en temel maliyet kalemlerinden biri olan yem giderlerine yönelik kritik bir hamle Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) geldi. Başkent Ankara başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında küçük ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin hammaddeye daha uygun koşullarda erişebilmesi için yeni bir ödeme modeli devreye alındı. Hububat piyasalarında arz güvenliğinin sağlanması, sektörün besin ve hammadde ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanması ve gıda fiyatlarında istikrarın desteklenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında yemlik buğday satış şartları esnetildi.

1 Milyon Tonluk Satışta Vade Farksız 90 Gün ve Taksit Seçeneği

TMO tarafından ilgili sektörlere açılan 1 milyon tonluk yemlik buğday satışında üreticileri rahatlatacak önemli finansal kolaylıklar açıklandı. Yapılan resmi duyuruya göre, alımlarda vade farksız 90 gün veya kredi kartına üç taksit seçeneği sunuluyor. Artan maliyetler karşısında ekonomik nefes almak isteyen besiciler için bu esneklik, işletme sermayesini koruma ve hayvan besleme süreçlerini kesintisiz sürdürme açısından büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle başkent çevresindeki kırsal kesimlerde ve organize hayvancılık bölgelerinde faaliyet gösteren üreticiler bu destekten aktif olarak yararlanabilecek.

İşte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Ankara'daki buğday satış noktaları:

Bala: Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:57

Beypazarı: Ayvaşık Mah. Alparslan Türkeş Bul. No:122

Haymana: Medrese Mah. Karahoca Cad. No:2

Çankaya: Namık Kemal Mah. Millî Müdafaa Cad. No:18 (Bakanlıklar)

Yenimahalle: TMO Güvercinlik Ek Tesisleri, İstanbul Yolu 9. km, Güvercinlik/Yenimahalle

Polatlı: Şehitlik Mah. Fevziçakmak Cad. No:35

1,5 Milyon Ton Satış Gerçekleştirildi: Kasım Ayında 5,5 Milyon Ton Ürün Arz Edilecek

TMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, piyasa dengelerini korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Satışların başladığı 1 Eylül tarihinden bu yana yaklaşık 1,5 milyon ton hububat satışı gerçekleştirilerek Türkiye genelindeki ilgili sektörlerin hammadde ihtiyacının başarıyla karşılandığına işaret edildi.

Kurum, kasım ayı boyunca piyasaya arz edilecek ürün miktarına ilişkin de net rakamlar paylaştı. Buna göre, kasım ayında toplam 5,5 milyon ton ürün piyasaya arz edilecektir. Yoğun bir sevkiyat ve arz planlamasıyla yürütülen bu süreç, üreticilerin hammadde tedarikinde herhangi bir aksama yaşamasının önüne geçiyor.

Hasat Başı Fiyatları Sabit Kaldı: Herhangi Bir Zam Yapılmadı

Besicilerin ve üreticilerin en çok merak ettiği konuların başında fiyat politikası gelirken, TMO'dan bu konuda iç rahatlatan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Satışlara hasat başında açıklanan fiyatlarımız üzerinden devam edilecek olup herhangi bir fiyat artışı yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi. Küresel ve yerel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen fiyatların sabit tutulması, et ve süt üreticilerinin maliyet hesaplamalarını güvenle yapabilmesine zemin hazırlıyor.

Ankara'daki besiciler ve tarım kooperatifleri, TMO'nun sunduğu bu 90 gün vadeli ödeme kolaylığından ve sabit fiyat avantajından faydalanmak için başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. Üreticilerin hammaddeye erişimini kolaylaştıran bu adımların, önümüzdeki dönmede hayvancılık sektöründe üretim istikrarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.