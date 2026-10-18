Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı güz dönemi tarımsal üretim destekleri kapsamında 20 bin 182 çiftçinin Başkent Çiftçi Kartı hesabına toplam 98 milyon 912 bin 250 TL mazot desteği yatırıldığını duyurdu. Kırsal kalkınmayı destekleyen bu önemli adım, başkentli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye genelinde tarımsal üretim maliyetlerinin artış gösterdiği bu dönemde, yerel yönetimlerin üreticilere sunduğu destekler hayati bir önem taşımaya devam ediyor. Yerel kalkınmayı ve tarımsal üretimi artırmayı en önemli öncelikleri arasında gören Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentli çiftçilerin yüzünü güldürecek yeni bir finansal destek hamlesini hayata geçirdi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin tarlalarını ekebilmesi, üretim sürekliliğini koruyabilmesi ve artan mazot maliyetleri karşısında ezilmemesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni ödemeler hesaplara aktarıldı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesapları ve ilgili birimleri üzerinden yapılan açıklamada, 2026 yılı güz dönemi mazot desteği ödemelerinin tamamlandığı ve üreticilerin kullanımına sunulduğu resmen duyuruldu.

20 Bin 182 Çiftçinin Kartına Milyonlar Yüklendi

Başkent genelinde tarımsal faaliyet yürüten binlerce üreticinin faydalandığı bu kapsamlı destek programı, tarım sektörüne can suyu niteliği taşıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, güz dönemi tarımsal üretim hazırlıkları için harekete geçen 20 bin 182 çiftçi, bu destekten doğrudan yararlanma hakkı elde etti.

Üreticilerin tarlalarını sürеbilmesi, gübre ve tohum ekimi öncesinde en önemli masraf kalemlerinden biri olan akaryakıt giderlerini hafifletmek amacıyla hazırlanan ödemeler, doğrudan hak sahiplerinin Başkent Çiftçi Kartı hesaplarına yatırıldı. Toplamda 98 milyon 912 bin 250 Türk Lirası gibi devasa bir kaynağın üreticilerin kartlarına aktarılması, başkent kırsalında büyük bir rahatlama sağladı.

"Üreten Çiftçimizin Yanında Olmaya Devam Ediyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kırsal kalkınma odaklı projeler, yalnızca mazot yardımıyla sınırlı kalmayıp tohum, gübre, fide ve hayvancılık destekleriyle de çeşitlendiriliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, üretimin ve üreticinin her koşulda destekleneceğinin altı çizilerek şu ifadeye yer verildi: "Üreten çiftçimizin yanında, kırsal kalkınma için çalışmayı sürdürüyoruz."

Başkentte tarımın bitme noktasına geldiği veya maliyetler yüzünden üreticilerin ekim yapmaktan vazgeçtiği alanlarda belediye destekleri, tarlaların boş kalmasını önlüyor. Uzmanlar, yerel yönetimlerin bu tür doğrudan finansal desteklerinin gıda arz güvenliği açısından kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

Çiftçiler Kartlarını Kullanmaya Başlayabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sistemleri üzerinden şartları taşıdığı belirlenen çiftçilerin kartlarına yatırılan mazot destekleri, anlaşmalı iş yerlerinde ve akaryakıt istasyonlarında an itibarıyla kullanılabilir durumda bulunuyor. Üreticiler, kart bakiyelerini kontrol ederek güz dönemi tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları akaryakıt alımlarını gerçekleştirebilecek.

Ankara'da tarım ve hayvancılığın kalkınması, köylerden kente göçün önlenmesi ve genç çiftçilerin yeniden tura dönmesi amacıyla hayata geçirilen bu tür projelerin artarak devam edeceği bildirildi. Başkentli çiftçiler, zorlu ekonomik şartlarda kendilerine uzatılan bu yardım elinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.