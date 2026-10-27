Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut sağlık katılım payı desteği, sosyal destek programından yararlanan emeklilerin ilaç, reçete ve muayene giderlerine katkı sağlıyor. Başvuru için ödemesi yapılmış MEDULA reçetesinin belediyenin sistemine yüklenmesi gerekiyor. Peki, destek kimleri kapsıyor, ödeme nereye yatırılıyor ve başvuru öncesinde hangi ayrıntıların kontrol edilmesi gerekiyor? İşte emeklilerin merak ettiği soruların yanıtları.

Ankara’da emekli maaşıyla geçinen vatandaşlar için ilaç ve muayene giderleri, aylık bütçede önemli bir yer tutabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sağlık Katılım Payı Desteği ise belediyenin sosyal destek programından yararlanan emeklilerin bu giderlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uygulama yeni başlamış bir yardım değil. ABB’nin daha önce hayata geçirdiği destek kapsamında, uygun bulunan başvurularda ilaç, reçete ve muayene katılım payları karşılanıyor. Belediye, başvuru için ödemesi yapılmış MEDULA reçetelerinin sosyal hizmetler sistemine yüklenmesini istiyor. Onaylanan ödemeler ise hak sahiplerinin Başkent Kartlarına yatırılıyor.

Sağlık Katılım Payı Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

ABB’nin açıklamasına göre desteğe, belediyenin Emekli Destek Programı ve Asgari Ücretliye Destek Programı kapsamında sosyal destek alan vatandaşlar başvurabiliyor.

Bu nedenle yalnızca emekli olmak, sağlık desteğinden otomatik olarak yararlanılacağı anlamına gelmiyor. Başvuru sahibinin belediyenin ilgili sosyal destek programında yer alması ve sağlık desteği için istenen işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Henüz emekli destek programından yararlanmayan vatandaşlar da güncel sosyal destek koşulları hakkında belediyeden bilgi alabiliyor. ABB’nin hizmet sayfasında, koşulların ve başvuru işlemlerinin resmî başvuru sistemi üzerinden kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Hangi Reçeteler İçin Başvuru Yapılabiliyor?

Belediyenin duyurusunda başvuru belgesi olarak ödemesi yapılmış MEDULA reçetesi gösteriliyor. Başvuruya konu giderler arasında ilaç, reçete ve muayene katılım payları bulunuyor.

Burada önemli ayrıntı, desteğin genel olarak bütün sağlık harcamaları için ilan edilmiş bir ödeme olmaması. Özel hastane fark ücretleri, reçetesiz ürünler veya ilaç fiyat farkları gibi giderlerin karşılanıp karşılanmadığı ABB’nin duyurusunda açıkça belirtilmiyor. Bu tür harcamalar için başvurmadan önce belediyeden bilgi alınması gerekiyor.

Aynı şekilde belediyenin yayımladığı açıklamada reçeteler için ayrı bir hastalık veya ilaç listesi, son başvuru süresi ya da azami ödeme tutarı belirtilmiyor. Başvuru ekranında istenen güncel koşulların kontrol edilmesi önem taşıyor.

MEDULA Reçetesi Nasıl Yüklenir?

Sağlık katılım payı desteğine başvurmak isteyen hak sahipleri, ABB’nin duyurusunda belirtilen sosyal hizmetler başvuru adresini kullanabiliyor.

Başvuru öncesinde, ödemesi yapılmış MEDULA reçetesinin sisteme yüklenebilecek biçimde hazır bulundurulması gerekiyor. Ardından başvuru ekranındaki yönlendirmeler izlenerek istenen bilgiler ve belge sisteme ekleniyor.

Reçete çıktısına nasıl ulaşacağını veya hangi belgenin kabul edildiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, eczanelerinden bilgi alabilir; tereddüt yaşadıkları durumda ABB’nin sosyal hizmetler birimine danışabilir. Belgeyi yükledikten sonra başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını ve sistemde görünen durumunu kontrol etmek de yararlı olacaktır.

Ödemenin yapılması başvurunun onaylanmasına bağlı. Reçetenin sisteme yüklenmesi, ödemenin hemen yapılacağı anlamına gelmiyor.

Onaylanan Destek Nereye Yatırılıyor?

ABB’nin açıklamasına göre uygun bulunan başvuruların ödemeleri Başkent Kartlara aktarılıyor. Bu nedenle destek programından yararlanan emeklilerin kart ve iletişim bilgilerinin güncelliğini kontrol etmesi önem taşıyor.

Belediyenin duyurusunda her başvuru için kesin bir ödeme günü belirtilmiyor. Başvurusunun durumunu veya ödemenin ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, ilgili başvuru sistemi üzerinden kontrol yapabilir ya da belediyenin sosyal hizmetler biriminden bilgi isteyebilir.

Katılım Payı ile İlaç Bedeli Aynı Şey Mi?

Katılım payı, sağlık hizmetinden yararlanırken mevzuat kapsamında kişiden alınan tutarı ifade ediyor. Reçetede görülen toplam ilaç bedeliyle katılım payı aynı olmayabilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre bazı katılım payları, emekli aylığı alan kişilerde gelir veya aylıktan mahsup edilerek tahsil edilebiliyor. Bu nedenle her muayene veya ilaç gideri mutlaka eczanede nakit ödenmiş gibi değerlendirilmemeli. Maaştan kesilen tutarların ABB başvurusunda hangi belgeyle gösterileceği konusunda belediyeden bilgi alınması gerekiyor.

Destek Hakkında Nereden Bilgi Alınabilir?

Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve sosyal destek programına uygunluk hakkında ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 0312 507 37 00 numaralı danışma hattından bilgi alınabiliyor.

ABB, 9 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, uygulama kapsamında 38 bin 849 emekli ve asgari ücretlinin toplam 5 milyon 175 bin 851 TL tutarındaki sağlık katılım payının karşılandığını bildirmişti. Bu rakamlar, belediyenin söz konusu tarihte paylaştığı verilerdir.