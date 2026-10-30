Ankara’da kira sözleşmesi kasımda yenilenecek kiracılar ve ev sahipleri, 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim enflasyonunu bekliyor. Kira hesabında aylık veya yıllık enflasyon değil, TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişimi izlenecek. Henüz açıklanmayan oran için tahminlerle işlem yapılmamalı. Sözleşmedeki artış hükmü ve yenileme tarihi de hesaplamada birlikte kontrol edilmeli. İşte ayrıntılar.

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek Ankaralılar için gözler Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı ekim verilerine çevrildi. TÜİK’in yayımladığı takvime göre ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi, 3 Kasım 2026 Salı günü açıklanacak. Kurumun eylül bülteninde, bir sonraki yayım tarihi açıkça 3 Kasım olarak gösteriliyor.

Ancak enflasyon açıklamasında tek bir yüzde bulunmuyor. Aylık değişim, yıllık değişim ve on iki aylık ortalamalara göre değişim ayrı göstergeler. Kiracılarla ev sahiplerinin hesap yaparken doğru satırı seçmesi, yanlış tutar üzerinden anlaşmazlık yaşanmasını önlemek açısından önemli.

Kasım kira artışında hangi veri izlenecek?

Konut kiralarının olağan yıllık yenilemesinde artış anlaşmaları bakımından esas alınan üst sınır, TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi, tarafların yenilenen kira dönemindeki artış anlaşmalarının bu oranı geçmemesini öngörüyor.

Dolayısıyla haber başlıklarında öne çıkacak “ekimde fiyatlar yüzde kaç arttı?” sorusunun yanıtı, doğrudan kira artış oranı olmayacak. Aynı şekilde yıllık enflasyonun açıklanması da tek başına kira hesabını tamamlamaya yetmeyecek.

Aylık, yıllık ve on iki aylık ortalama arasındaki fark

Aylık enflasyon, fiyatların bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. Yıllık enflasyon ise endeksi geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıyor. On iki aylık ortalamalara göre değişim, bunlardan farklı bir hesaplamayı ifade ediyor.

Bu ayrım eylül verilerinde de görülebiliyor. TÜİK, Eylül 2026’da aylık TÜFE artışını yüzde 1,84, yıllık artışı yüzde 29,73, on iki aylık ortalamalara göre artışı ise yüzde 31,49 olarak açıklamıştı. Bunlar aynı bültende bulunan, farklı amaçlarla kullanılan üç ayrı oran. Yüzde 31,49, henüz açıklanmayan ekim verisi veya kesinleşmiş kasım oranı değil.

Oran açıklanınca kira nasıl hesaplanacak?

Hesabın temel formülü şöyle:

Yeni kira = Mevcut kira + (Mevcut kira × Uygulanacak artış oranı / 100)

Örneğin mevcut kira 20 bin TL, uygulanabilecek artış oranı da varsayımsal olarak yüzde 30 olsaydı, artış 6 bin TL ve yeni kira 26 bin TL olurdu. Bu örnekteki yüzde 30, kasım ayı için açıklanmış bir oran veya tahmin değildir; yalnızca hesaplama yöntemini göstermek amacıyla kullanılmıştır.

Hesap yapılırken aidat gibi ayrı kalemlerle kira bedelini karıştırmamak, mevcut tutarı sözleşme ve ödeme kayıtları üzerinden kontrol etmek yararlı olacaktır. Yuvarlama yapılacaksa tarafların hangi tutarda anlaştığının açık olması da sonraki ödemeleri kolaylaştırır.

Açıklanan üst sınır herkes için zorunlu zam mı?

TÜFE sınırı, her sözleşmede mutlaka bu oranda artış yapılacağı anlamına gelmiyor. Sözleşmedeki geçerli artış hükmü ve tarafların anlaşması ayrıca değerlendirilmeli. Daha düşük bir artış kararlaştırılmasıyla, yasal üst sınırın üzerinde artış istenmesi aynı durum değil.

Ayrıca kasım ayına girilmesi, Ankara’daki bütün kiraların aynı anda yenileneceği anlamına gelmez. Sözleşmenin yenileme tarihi belirleyici olduğundan, ödeme günüyle kira döneminin başlangıcını birbirinden ayırmak gerekiyor.

Beş yılı aşan kiralamalarda farklı değerlendirme var

Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kira bedelinin mahkemece belirlenmesine ilişkin ayrı hükümler bulunuyor. Bu değerlendirmede TÜFE’nin yanında taşınmazın durumu ve emsal kira bedelleri de dikkate alınabiliyor. Bu nedenle olağan yıllık artış hesabıyla kira tespit süreci birbirine karıştırılmamalı.

Kasım hesabını hazırlayan kiracı ve ev sahipleri için ilk adım, 3 Kasım’da yayımlanacak ekim bültenindeki doğru göstergeyi beklemek. Ardından mevcut kira, yenileme tarihi ve sözleşme hükmü birlikte kontrol edilerek hesap yapılabilir.