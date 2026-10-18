Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50'yi geride bıraktığını açıkladı. 142 kilometrelik dev projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara ile Kayseri arasındaki ulaşım süresi 1 saat 45 dakikaya inecek, hat hem yolcu hem de yük taşımacılığında stratejik rol üstlenecek.

Türkiye'nin demiryolu ağını genişletme ve büyük şehirleri yüksek hızlı tren konforuyla birbirine bağlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen dev projelerden biri olan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında kritik bir eşik daha aşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurarak milyonlarca vatandaşın merakla beklediği gelişmeyi paylaştı. Tamamlandığında başkent ile Anadolu'nun ticaret merkezleri arasındaki mesafeyi tarihe gömecek olan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Seyahat Süresi 1 Saat 45 Dakikaya Düşüyor

Başkent Ankara ile Kayseri arasındaki demiryolu ulaşım süresini radikal bir şekilde değiştirecek olan proje, 142 kilometre uzunluğunda sıfırdan inşa ediliyor. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Kayseri arası seyahat süresi 1 saat 45 dakikaya inecek. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan çift hatlı, elektrikli ve sinyalli altyapı, hem yolcu konforunu en üst seviyeye çıkaracak hem de lojistik maliyetlerini minimuma indirecek.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak mevcut Ankara-Sivas YHT hattına entegre edilecek güzergâh boyunca Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü olmak üzere 5 yeni modern istasyon hizmet verecek. Bu istasyonlar sayesinde bölge halkı hızlı tren ağına doğrudan erişim sağlama imkanı bulacak.

Lojistik ve Ticarette Stratejik Dönüşüm

Projenin yalnızca bir yolcu taşımacılığı hamlesi olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, hattın uluslararası ticaret açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Uluslararası ticaretin kalbinde yer alan Orta Koridor üzerinde bulunan bu demiryolu hattının devreye girmesiyle birlikte, kuzey-güney demiryolu bağlantısı güçlü bir altyapıya kavuşacak.

Proje tamamlandığında yıllık 5,5 milyon yolcu ve 13,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu durum, Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle olan ticari ilişkilerine ve lojistik gücüne büyük bir ivme kazandıracak. Sanayiciler ve tüccarlar, ürünlerini çok daha hızlı ve düşük maliyetle sevk etme imkanına kavuşacak.

Tünel, Köprü ve Altyapı Çalışmalarında Son Durum

Projenin bu aşamasına gelene kadar zorlu coğrafi koşullarla mücadele eden mühendisler, altyapı ve sanat yapılarında büyük bir ilerleme kaydetti. Sahadaki güncel verilere göre tünel ve köprü çalışmalarındaki son durum şu şekilde şekillendi:

Tüneller: Toplam uzunluğu 17 bin 329 metreyi bulan 15 tünelin T1, T2, T3/4 ve T5 bölümlerinde kazı işlemleri tamamlandı. Ayrıca T1, T2 ve T5 tünellerinde beton kaplama çalışmaları başarıyla bitirildi.

Köprü ve Viyadükler: Toplam 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprünün yapım çalışmaları sahada titizlikle yürütülüyor.

Alt ve Üst Geçitler: Proje kapsamında bugüne kadar 25 altgeçit, 91 menfez ve 1 üstgeçit inşası tamamen bitirilirken; 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatları aralıksız devam ediyor.

Ankara-Kayseri YHT Ne Zaman Açılacak!





Ankara-Kayseri seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşürecek olan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 2028 yılının ikinci yarısında tamamen açılması hedeflenmektedir





Kayseri'yi ulusal yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlayacak olan bu dev yatırımla birlikte bölge, önemli bir lojistik ve ulaşım merkezi haline gelecek. Çalışmaların planlanan takvime uygun olarak ilerlemesi, projenin en kısa sürede tamamlanacağı yönündeki umutları artırırken, Ankaralılar ve Kayserililer bu hızlı ve konforlu ulaşım ağının açılışını sabırsızlıkla bekliyor.